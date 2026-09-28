La sélection italienne a abordé la rencontre avec de profonds changements dans son onze de départ après sa défaite à domicile 2-0 vendredi dernier face à la Belgique, le sélectionneur Roberto Mancini alignant 8 joueurs qui n'avaient pas pris part à la première journée.

L'Italie a ouvert le score à la neuvième minute, sur un corner joué à ras de terre depuis le côté gauche en direction du premier poteau. Le Turc Zeki Çelik a échoué à dégager le ballon, qui est parvenu à Alessandro Bastoni devant le but ; celui-ci l'a expédié d'une frappe à 10 mètres alors qu'il tombait, la balle finissant au fond des filets malgré la tentative du gardien Altay Bayındır de la repousser.









À la 22e minute, après une série de passes rapides au milieu de terrain, le ballon est arrivé à Michael Kayode dans la surface, qui a déclenché une frappe directe vers le second poteau. Bayındır l'a repoussée avec difficulté, avant que Davide Frattesi ne reprenne le ballon revenu vers lui au deuxième poteau et ne l'expédie au fond des filets à courte distance.









L'Italie a poursuivi ses actions rapides dans la surface de réparation : Pio Esposito a reçu le ballon et a attiré plusieurs défenseurs avant de le transmettre à Michael Kayode sur le côté droit. Le joueur italien en a profité pour décocher une frappe à ras de terre depuis l'intérieur de la surface, qui s'est logée dans le petit filet du but turc.









La Turquie a réagi en début de seconde période, Barış Alper Yılmaz réduisant l'écart à la 47e minute.









Mais l'Italie a rapidement rétabli l'écart de trois buts lorsque Pio Esposito a inscrit le quatrième but à la 50e minute, reprenant ainsi le contrôle de la rencontre.







