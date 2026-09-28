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Vidéo : l'Italie accomplit sa mission face à la Turquie en une seule mi-temps

Turquie vs Italie
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Les changements de Mancini redressent la trajectoire de la Squadra Azzurra

L'Italie a retrouvé son équilibre en Ligue des nations avec une large victoire face à la Turquie 4-1, ce lundi, lors de la deuxième journée du groupe 1, après avoir plié la première mi-temps sur un score de trois buts, avant que Pio Esposito n'ajoute le quatrième but en début de seconde période, tandis que Barış Alper Yılmaz a inscrit l'unique but turc.

Grâce à cette victoire, l'Italie porte son total à 3 points, alors que la Turquie reste sans point, l'Italie devant affronter la France lors de la prochaine journée, tandis que la Turquie se rendra en Belgique.

  • Une démonstration en une seule mi-temps

    La sélection italienne a abordé la rencontre avec de profonds changements dans son onze de départ après sa défaite à domicile 2-0 vendredi dernier face à la Belgique, le sélectionneur Roberto Mancini alignant 8 joueurs qui n'avaient pas pris part à la première journée.

    L'Italie a ouvert le score à la neuvième minute, sur un corner joué à ras de terre depuis le côté gauche en direction du premier poteau. Le Turc Zeki Çelik a échoué à dégager le ballon, qui est parvenu à Alessandro Bastoni devant le but ; celui-ci l'a expédié d'une frappe à 10 mètres alors qu'il tombait, la balle finissant au fond des filets malgré la tentative du gardien Altay Bayındır de la repousser.



    À la 22e minute, après une série de passes rapides au milieu de terrain, le ballon est arrivé à Michael Kayode dans la surface, qui a déclenché une frappe directe vers le second poteau. Bayındır l'a repoussée avec difficulté, avant que Davide Frattesi ne reprenne le ballon revenu vers lui au deuxième poteau et ne l'expédie au fond des filets à courte distance.



    L'Italie a poursuivi ses actions rapides dans la surface de réparation : Pio Esposito a reçu le ballon et a attiré plusieurs défenseurs avant de le transmettre à Michael Kayode sur le côté droit. Le joueur italien en a profité pour décocher une frappe à ras de terre depuis l'intérieur de la surface, qui s'est logée dans le petit filet du but turc.



    La Turquie a réagi en début de seconde période, Barış Alper Yılmaz réduisant l'écart à la 47e minute.



    Mais l'Italie a rapidement rétabli l'écart de trois buts lorsque Pio Esposito a inscrit le quatrième but à la 50e minute, reprenant ainsi le contrôle de la rencontre.



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  • La Turquie pousse, l'Italie tient bon

    La Turquie a tenté de revenir dans la partie après le but de Yılmaz et a menacé la cage de Gianluigi Donnarumma à plusieurs reprises. À la 59e minute, la confusion de la défense italienne a offert aux locaux un espace supplémentaire, avant qu'Oğuz Aydın n'adresse un centre dangereux à la 61e minute que personne n'a repris.

    La pression turque s'est poursuivie, et Kerem Aktürkoğlu a frappé à la 77e minute, mais sa tentative s'est heurtée à la défense. Le même joueur a ensuite gâché une grosse occasion à la 80e minute, après une action d'Arda Güler au cours de laquelle Aydın a remis le ballon devant le but, mais il l'a envoyé au-dessus de la barre transversale.

    À la 84e minute, la frappe d'Aydın a heurté Alessandro Bastoni, offrant un corner à la Turquie, avant que Donnarumma ne repousse une tentative de Güler. Le match s'est terminé sur une victoire de l'Italie 4-1.

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