VIDÉO : Jude Bellingham figure sur l'incroyable tifo de Birmingham inspiré de la série « Peaky Blinders »

Birmingham n'a jamais caché sa fierté envers Bellingham, ce jeune talent qui a fait ses débuts en équipe première à seulement 16 ans avant d'entamer une carrière de classe mondiale. Avant le match contre Blackburn samedi, les supporters présents à St Andrew's ont dévoilé une immense banderole qui mêlait l'histoire footballistique du club à la renommée cinématographique de la ville. La banderole mettait en scène Bellingham aux côtés de la légende du club Trevor Francis et de Tommy Shelby, le protagoniste emblématique de la série à succès Peaky Blinders, dont l'action se déroule dans la ville.