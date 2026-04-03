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VIDÉO : Jude Bellingham figure sur l'incroyable tifo de Birmingham inspiré de la série « Peaky Blinders »
Hommage à Bellingham et à Peaky Blinders
Birmingham n'a jamais caché sa fierté envers Bellingham, ce jeune talent qui a fait ses débuts en équipe première à seulement 16 ans avant d'entamer une carrière de classe mondiale. Avant le match contre Blackburn samedi, les supporters présents à St Andrew's ont dévoilé une immense banderole qui mêlait l'histoire footballistique du club à la renommée cinématographique de la ville. La banderole mettait en scène Bellingham aux côtés de la légende du club Trevor Francis et de Tommy Shelby, le protagoniste emblématique de la série à succès Peaky Blinders, dont l'action se déroule dans la ville.
Un tifo qui allie tradition et cinéma
Le choix d'intégrer Shelby, incarné par Cillian Murphy, s'explique par les liens étroits qui unissent la série à l'histoire industrielle de Birmingham. Avec la sortie récente du nouveau film « Peaky Blinders : The Immortal Man », le club a cherché à créer un pont entre la culture pop et le terrain. Cependant, la manière dont le dévoilement a été géré sur les réseaux sociaux, le compte officiel du club ayant tagué Netflix, a laissé certains supporters perplexes quant à savoir s'il s'agissait d'un véritable hommage ou d'une promotion commerciale.
Une vague de critiques sur les réseaux sociaux malgré le soutien de Bellingham
Si certains ont apprécié l'effort artistique, les réactions sur les réseaux sociaux étaient loin d'être unanimes.
De nombreux fans ayant répondu au post de Birmingham n'ont pas tardé à qualifier cette initiative d'«embarrassante » ou de « gênante », notamment en raison de la forte présence de marques dans cette annonce numérique. Malgré la controverse, la star du Real Madrid, Bellingham, a republié le tifo sur son compte Instagram personnel.
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La défaite sur le terrain ne fait qu'accentuer la tension
L'après-midi ne s'est pas bien terminé pour les Blues, le spectacle dans les tribunes ayant rapidement été éclipsé par un mauvais résultat sur le terrain. Birmingham s'est incliné 1-0 face à une équipe de Blackburn en difficulté, Todd Cantwell inscrivant le but décisif. Sous pression, l'entraîneur Chris Davies fait désormais l'objet d'une attention accrue, alors que les performances du club continuent de baisser malgré les hommages très médiatisés rendus à ses anciens héros.