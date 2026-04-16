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Adhe Makayasa

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VIDÉO : « Ferme-la ! » - Jude Bellingham et Vinicius Junior s'affrontent lors de la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich

J. Bellingham
Vinicius Junior
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Ligue des Champions
LaLiga

Jude Bellingham et Vinicius Junior ont été impliqués dans une vive altercation sur la pelouse, alors que le Real Madrid était éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich. L’international anglais a manifesté sa colère envers les choix de son coéquipier à un moment clé de la seconde période, provoquant un échange verbal tendu entre les deux stars.

  • La tension monte d’un cran

    L'incident a éclaté à la 83^e minute du match retour de quart de finale, alors que le score cumulé était toujours de 4-4 sur la pelouse de l'Allianz Arena. Frustré après une passe manquée de Vinicius, Bellingham a adressé un geste d'agacement au Brésilien, déclenchant une réplique cinglante de ce dernier, captée par les caméras. Réagissant à la colère de son partenaire dans l’élan de l’action, Vinicius a lancé : « Qu’est-ce que tu veux ? Qu’est-ce que tu veux ? Tais-toi et ferme-la. »

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  • Le Bayern s'impose dans un match haletant qui a vu sept buts marqués

    Le Bayern Munich, champion d’Allemagne en titre, a validé son billet pour les demi-finales après un match à suspense conclu par sept buts. Malgré trois avances de Madrid, grâce à Arda Güler et Kylian Mbappé, le club bavarois a chaque fois réagi avant que Luis Díaz et Michael Olise ne scellent la qualification 6-4 sur l’ensemble des deux rencontres. Cette victoire maintient l’équipe de Vincent Kompany en lice pour un triplé historique, tandis qu’Harry Kane franchit le cap remarquable des 50 buts marqués en club cette saison.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Réparer une défense fissurée

    L’entraîneur principal Álvaro Arbeloa doit désormais s’atteler à la délicate tâche de rétablir l’harmonie entre ses deux attaquants les plus influents avant la reprise du championnat contre le Deportivo Alavés. Le rêve européen s’étant évanoui, la cohésion interne de l’équipe est scrutée de près alors qu’elle s’efforce de combler un retard considérable de neuf points dans la course au titre. Il est essentiel de trouver rapidement une solution à ces tensions publiques si le club souhaite rester concentré et éviter qu’une saison déjà frustrante ne se solde par un exercice sans trophée.

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