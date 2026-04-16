VIDÉO : « Ferme-la ! » - Jude Bellingham et Vinicius Junior s'affrontent lors de la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich

L'incident a éclaté à la 83^e minute du match retour de quart de finale, alors que le score cumulé était toujours de 4-4 sur la pelouse de l'Allianz Arena. Frustré après une passe manquée de Vinicius, Bellingham a adressé un geste d'agacement au Brésilien, déclenchant une réplique cinglante de ce dernier, captée par les caméras. Réagissant à la colère de son partenaire dans l’élan de l’action, Vinicius a lancé : « Qu’est-ce que tu veux ? Qu’est-ce que tu veux ? Tais-toi et ferme-la. »