Une vidéo récente montre le « GOAT » argentin enchaîner une série de tractions parfaites au centre d’entraînement de l’Albiceleste. Concentré sur sa séance, Messi affiche des biceps dessinés et une puissance du haut du corps qui laissent les fans admiratifs de sa longévité et de son engagement à rester au sommet.

Si l’attaquant chevronné est avant tout célèbre pour son pied gauche magique, ces images rappellent que sa condition physique reste exceptionnelle alors que sa carrière touche à son terme. Âgé de 38 ans et bientôt 39 (il fêtera son anniversaire le 24 juin), Messi ne montre aucun signe de ralentissement et continue de guider l’Albiceleste vers un nouveau tournoi de haut niveau sur la scène internationale.