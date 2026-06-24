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VIDÉO : À 39 ans, Lionel Messi exhibe ses biceps impressionnants et enchaîne des tractions parfaites à la salle de sport
Fitness : une séance spéciale anniversaire
Une vidéo récente montre le « GOAT » argentin enchaîner une série de tractions parfaites au centre d’entraînement de l’Albiceleste. Concentré sur sa séance, Messi affiche des biceps dessinés et une puissance du haut du corps qui laissent les fans admiratifs de sa longévité et de son engagement à rester au sommet.
Si l’attaquant chevronné est avant tout célèbre pour son pied gauche magique, ces images rappellent que sa condition physique reste exceptionnelle alors que sa carrière touche à son terme. Âgé de 38 ans et bientôt 39 (il fêtera son anniversaire le 24 juin), Messi ne montre aucun signe de ralentissement et continue de guider l’Albiceleste vers un nouveau tournoi de haut niveau sur la scène internationale.
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L'hommage de Scaloni à son capitaine
À la veille de la rencontre face à l’Autriche, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a pris la parole lors de la conférence de presse d’avant-match pour s’adresser à Lionel Messi. Âgé de 48 ans, il a, comme à son habitude, manifesté son affection pour sa star et exprimé son souhait de voir l’attaquant de l’Inter Miami savourer pleinement la fête.
« Nous sommes convaincus que le groupe aide à surmonter aussi bien les bons moments que les périodes plus difficiles. Nous savons qu’être entouré d’amis rend tout plus simple. C’est ce que nous ressentons tous, et je suis sûr que Leo partage ce sentiment, au vu de ses propos », a-t-il expliqué lorsqu’on l’a interrogé sur l’ambiance au sein de l’équipe. À propos de l’anniversaire lui-même, il a ajouté : « Je veux simplement qu’il soit heureux. C’est ce que nous voulons tous. »
- AFP
Une forme exceptionnelle pour défendre son titre en Coupe du monde
Ces célébrations surviennent alors que l’influence de Messi sur le terrain demeure plus forte que jamais. Il est récemment devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde lors d’une victoire 2-0 contre l’Autriche à Dallas. Même un penalty manqué en première mi-temps n’a pas entamé son moral, puisqu’il a finalement trouvé le chemin des filets à deux reprises pour assurer la qualification des tenants du titre pour les seizièmes de finale. « En réalité, la manière dont cela s’est produit est spectaculaire », a reconnu Messi au sujet de ce record. « J’ai eu ce penalty qui aurait pu alourdir le score, mais si je l’avais transformé, je n’aurais peut-être pas marqué les deux autres buts. On ne sait jamais, mais je suis satisfait du résultat. »
Alors que l’Argentine aborde les phases à élimination directe, la forme physique exceptionnelle de Messi prouve qu’il est prêt à relever le défi. Soutenu par un groupe soudé, le capitaine chevronné reste pleinement concentré sur la défense de son titre mondial.