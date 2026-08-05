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Victor Osimhen proposé à l’Atlético de Madrid alors que l’attaquant de Galatasaray vise un transfert en Liga
L'Atlético rejette une offre pour Osimhen
L’attaquant de Galatasaray Osimhen a été proposé à l’Atlético par des intermédiaires, selon Club Uria. Le transfert envisagé pour l’international nigérian de 27 ans coûterait aux alentours de 75 M€. Cependant, les Colchoneros ont officiellement rejeté la proposition de recruter l’attaquant.
Le club espagnol ne dispose actuellement pas de la trésorerie nécessaire pour mener à bien une opération d’une telle envergure lors du mercato en cours. En outre, l’Atlético a déjà Julian Alvarez pour occuper ce rôle axial précis dans l’équipe. La direction du Metropolitano compte pleinement sur l’Argentin et n’envisage aucune vente potentielle, ce qui rend l’arrivée d’Osimhen inutile.
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Osimhen prêt à baisser son salaire
Dans un geste clair montrant son désir de rejoindre l'Atletico, Osimhen était apparemment prêt à accepter une baisse de salaire. L'attaquant perçoit actuellement un salaire élevé à Galatasaray, où son revenu net augmente considérablement grâce aux exonérations fiscales accordées aux résidents étrangers en Turquie. Osimhen reste sous contrat à Istanbul jusqu'en 2029, mais sa volonté de réduire ses émoluments soulignait son envie de travailler sous les ordres de Diego Simeone. Malgré l'enthousiasme d'Osimhen pour le projet, l'Atletico reste ferme dans sa décision de renoncer à l'attaquant à 75 M€.
L’admiration pour l’équipe de Simeone
L’international nigérian avait auparavant exprimé sa profonde admiration pour l’entraîneur argentin après avoir affronté l’Atlético de Madrid en Ligue des champions en janvier, déclarant : « Je l’aime bien, j’ai toujours été fan de leur entraîneur. Je l’ai rencontré à deux reprises. Ils jouent de manière agressive et ont une identité.
« L’entraîneur est là depuis de nombreuses années, donc les joueurs sont habitués à son style de jeu. C’est pourquoi je salue la performance que nous avons livrée ; l’Atlético est l’une des meilleures équipes du monde, et obtenir un résultat comme un match nul contre eux montre que vous êtes sur la bonne voie. »
- AFP
Les prétendants européens font la queue
L'Atlético n'est pas le seul club européen à avoir été approché concernant la potentielle disponibilité de l'attaquant cet été. Des intermédiaires ont également proposé Osimhen au FC Barcelone, à Arsenal et à Tottenham. Les Spurs ont même formulé une offre concrète de plus de 55 millions d'euros pour l'avant-centre. Cependant, ce montant reste bien inférieur au prix demandé par Galatasaray. Avec la porte fermée par l'Atlético en raison de limites financières et de sa confiance en Alvarez, les représentants d'Osimhen vont poursuivre les négociations avec les parties intéressées pour voir si un accord peut être trouvé.
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