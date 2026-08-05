Victor Osimhen proposé à l’Atlético de Madrid alors que l’attaquant de Galatasaray vise un transfert en Liga

L’attaquant de Galatasaray Osimhen a été proposé à l’Atlético par des intermédiaires, selon Club Uria. Le transfert envisagé pour l’international nigérian de 27 ans coûterait aux alentours de 75 M€. Cependant, les Colchoneros ont officiellement rejeté la proposition de recruter l’attaquant.

Le club espagnol ne dispose actuellement pas de la trésorerie nécessaire pour mener à bien une opération d’une telle envergure lors du mercato en cours. En outre, l’Atlético a déjà Julian Alvarez pour occuper ce rôle axial précis dans l’équipe. La direction du Metropolitano compte pleinement sur l’Argentin et n’envisage aucune vente potentielle, ce qui rend l’arrivée d’Osimhen inutile.