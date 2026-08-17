L'Atlético Madrid commence à réaliser que le dossier Julian Alvarez pourrait se transformer en un problème dépassant de loin la simple insistance du Barça à vouloir le recruter.

Le journal « Sport » a rapporté que l'inquiétude des Colchoneros, avant le début de leur parcours en Liga face à leur hôte Malaga, ne concerne pas seulement le fait de savoir si le Barça reviendra à la charge pour tenter d'engager Alvarez, mais porte aussi sur l'ampleur de l'impact de cette situation sur son niveau et sur sa relation avec les supporters de l'Atlético.

C'est ce qu'a expliqué la radio Cadena SER, dans les derniers épisodes de l'émission Carrusel Deportivo, en mettant en lumière une question susceptible d'affecter toute la saison de l'Atlético.

Publiquement, l'Atlético Madrid maintient une position ferme concernant l'avenir de sa star, mais en coulisses règne une inquiétude légitime face à la situation née après que Julian a déclaré, pendant la Coupe du monde, son désir de quitter Madrid et de réaliser son rêve de jouer à Barcelone, ce pour quoi il se bat encore aujourd'hui, malgré son retour aux entraînements avec l'Atlético.

Le rapport indique : « La principale préoccupation de l'Atlético Madrid n'est pas Barcelone. La principale préoccupation de l'Atlético, c'est la saison que va disputer Julian, et de savoir si tout cela va l'affecter tout au long de l'année, ou comment on peut l'aider pour tenter d'inverser cette situation. Voilà la véritable et grande inquiétude de l'Atlético Madrid : cette situation va-t-elle affecter le niveau de Julian ? »