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Julian AlvarezGetty Images

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Une véritable crise : Alvarez ravive l'inquiétude de l'Atlético Madrid

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L'Atlético Madrid commence à réaliser que le dossier Julian Alvarez pourrait se transformer en un problème dépassant de loin la simple insistance du Barça à vouloir le recruter. 

Le journal « Sport » a rapporté que l'inquiétude des Colchoneros, avant le début de leur parcours en Liga face à leur hôte Malaga, ne concerne pas seulement le fait de savoir si le Barça reviendra à la charge pour tenter d'engager Alvarez, mais porte aussi sur l'ampleur de l'impact de cette situation sur son niveau et sur sa relation avec les supporters de l'Atlético.

C'est ce qu'a expliqué la radio Cadena SER, dans les derniers épisodes de l'émission Carrusel Deportivo, en mettant en lumière une question susceptible d'affecter toute la saison de l'Atlético. 

Publiquement, l'Atlético Madrid maintient une position ferme concernant l'avenir de sa star, mais en coulisses règne une inquiétude légitime face à la situation née après que Julian a déclaré, pendant la Coupe du monde, son désir de quitter Madrid et de réaliser son rêve de jouer à Barcelone, ce pour quoi il se bat encore aujourd'hui, malgré son retour aux entraînements avec l'Atlético.

Le rapport indique : « La principale préoccupation de l'Atlético Madrid n'est pas Barcelone. La principale préoccupation de l'Atlético, c'est la saison que va disputer Julian, et de savoir si tout cela va l'affecter tout au long de l'année, ou comment on peut l'aider pour tenter d'inverser cette situation. Voilà la véritable et grande inquiétude de l'Atlético Madrid : cette situation va-t-elle affecter le niveau de Julian ? »

  • Diego SimeoneGetty Images

    Une position ferme du Real Madrid

    Le club madrilène défend depuis plusieurs semaines sa position de refus de toute négociation concernant le départ du joueur. Miguel Ángel Gil Marín était même allé jusqu'à trancher la question en affirmant que Julián ne partirait pas, même contre 200 millions d'euros, des déclarations qui résument la position de la direction du club.

    L'Atlético de Madrid considère l'attaquant argentin comme une pièce maîtresse de son projet et n'envisage aucun autre scénario que son maintien au sein de l'équipe.

    Quant à l'entraîneur Diego Simeone, il a expliqué publiquement que la direction sportive est en parfait accord avec le club sur ce dossier. Le technicien argentin n'a pas le pouvoir de régler une question qui se tranche dans les bureaux de la direction, mais il devra composer avec ses conséquences sur le terrain si le dossier n'est pas réglé par le départ du joueur.

    Selon le rapport, le Cholo a expliqué à l'attaquant, lors d'un entretien privé, qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour changer une situation qui le contrarie lui aussi.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Que va faire Julian Alvarez ?

    Le problème, c'est que le calendrier des matches n'attend pas que cette histoire se termine. Mercredi prochain, l'Atlético de Madrid entamera son parcours en championnat sur la pelouse du Metropolitano face à Malaga, et Simeone devra prendre une décision concernant un joueur qui reste, malgré tout ce qui se passe, l'un des éléments les plus importants de son effectif.

    Le 19 août, lorsque sera annoncée la liste du groupe pour le match d'ouverture du championnat, on saura si l'Atlético tentera de toutes ses forces de normaliser la situation dès le premier jour, en dépit des tensions accumulées et de l'insistance du joueur et de son entourage à chercher une porte de sortie du club.

    Il sera également intéressant de savoir si le joueur, s'il est convoqué pour le match, choisira de continuer à se comporter normalement comme il le fait à l'entraînement, ou s'il décidera enfin de se rebeller et de refuser de jouer devant les supporters de l'Atlético.

    Et s'il venait à participer, il est certain que son accueil par les supporters ne se fera pas avec des roses, au vu de la forte tension provoquée par son attitude et son désir affiché de rejoindre le Barça.

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