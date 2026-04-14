Une surprise chez Said El Mala ? Un modèle de transfert original est à l’étude pour la star du 1. FC Cologne

Il est probable qu’El Mala soit transféré cet été, puis immédiatement prêté au FC pour une saison supplémentaire par son futur club propriétaire. Chelsea et Brighton & Hove Albion seraient déjà sur les rangs.

À Cologne, on se dit « tout à fait serein » quant à cette situation, selon l'Express. El Mala est sous contrat jusqu'en 2030 avec le 13e du classement de la Bundesliga, et il n'y a pas de clause de résiliation. Récemment, le directeur sportif du club, Thomas Kessler, a toutefois précisé qu’aucune offre concrète n’était encore parvenue pour le jeune international allemand. « C’est le 1. FC Cologne qui a les cartes en main ! », a-t-il déclaré au Kölner Stadt-Anzeiger.

Dans ce scénario, le joueur pourrait ainsi gagner en expérience pendant douze mois supplémentaires en tant qu’élément clé dans un cadre familier avant de relever un nouveau défi, sous réserve que le club rhénan conserve son statut de club de Bundesliga.