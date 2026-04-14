Selon l'Express, un mécanisme de transfert sur mesure serait envisagé pour faciliter le probable départ du jeune joueur de 19 ans vers la Premier League.
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Une surprise chez Said El Mala ? Un modèle de transfert original est à l’étude pour la star du 1. FC Cologne
Il est probable qu’El Mala soit transféré cet été, puis immédiatement prêté au FC pour une saison supplémentaire par son futur club propriétaire. Chelsea et Brighton & Hove Albion seraient déjà sur les rangs.
À Cologne, on se dit « tout à fait serein » quant à cette situation, selon l'Express. El Mala est sous contrat jusqu'en 2030 avec le 13e du classement de la Bundesliga, et il n'y a pas de clause de résiliation. Récemment, le directeur sportif du club, Thomas Kessler, a toutefois précisé qu’aucune offre concrète n’était encore parvenue pour le jeune international allemand. « C’est le 1. FC Cologne qui a les cartes en main ! », a-t-il déclaré au Kölner Stadt-Anzeiger.
Dans ce scénario, le joueur pourrait ainsi gagner en expérience pendant douze mois supplémentaires en tant qu’élément clé dans un cadre familier avant de relever un nouveau défi, sous réserve que le club rhénan conserve son statut de club de Bundesliga.
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1. FC Cologne : Said El Mala devrait obtenir une hausse de salaire à Brighton
Selon les dernières informations, Brighton envisagerait de recruter El Mala en lui offrant une augmentation de salaire substantielle. Le club anglais étudierait même la possibilité d’inclure son frère Malek, actuellement dans l’équipe réserve du FC, dans la même opération de transfert.
Malgré ces rumeurs persistantes, l’attaquant se concentre pour l’instant sur la fin de saison et la lutte contre la relégation avec les Geißböcke. Selon l’Express, il aurait même demandé à ses parents de ne pas l’informer d’éventuelles nouvelles offres durant les prochaines semaines.
Recruté en 2024 par le club rhénan auprès du Viktoria Cologne, puis immédiatement cédé en prêt d’une saison à une formation de troisième division, l’attaquant a connu une progression fulgurante. Arrivé l’été dernier au FC Cologne, il s’est rapidement imposé comme un joueur clé, même s’il n’était pas toujours titulaire. Ses performances lui ont valu, dès novembre, sa première sélection en équipe d’Allemagne A ; en cas de fin de saison réussie, il pourrait même espérer participer à la Coupe du monde.
À Cologne, il s’est récemment imposé comme titulaire régulier ; au total, ce dribbleur a inscrit onze buts et délivré quatre passes décisives en 31 apparitions cette saison. Avec trois buts lors des quatre dernières sorties, El Mala a prouvé qu’il pouvait être le facteur X dans la phase décisive de la saison ; à cinq journées de la fin, Cologne compte cinq points d’avance sur la place de barragiste.
Said El Mala : le programme restant dans la lutte contre la relégation avec le 1. FC Cologne
Journée de championnat
Date
Adversaire
30
Vendredi 17 avril
FC Saint-Pauli (ext.)
31
Samedi 25 avril
Bayer Leverkusen (domicile)
32
Samedi 2 mai
Union Berlin (en déplacement)
33
Dimanche 10 mai
1. FC Heidenheim (domicile)
34
Samedi 16 mai
FC Bayern Munich (en déplacement)