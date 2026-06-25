Selon Bild, le club de Leverkusen aurait coché le nom de Raphael Guerreiro, actuellement au Bayern Munich, sur sa short-list.
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Une solution spectaculaire pour succéder à Alejandro Grimaldo : le Bayer Leverkusen va-t-il puiser dans l’effectif du FC Bayern Munich ?
Le contrat du Portugais à Munich expire le 30 juin ; il pourra ensuite rejoindre un nouveau club sans indemnité de transfert.
Défenseur latéral gauche doué, il présente un profil proche de celui de Grimaldo à Leverkusen, même s’il a parfois révélé des lacunes défensives et ne correspond donc pas tout à fait au profil type d’un arrière gauche.
Polyvalent, le joueur de 32 ans peut aussi s’intégrer au milieu de terrain, sur les ailes ou dans un rôle de meneur derrière l’attaquant, comme l’a souvent fait Vincent Kompany au Bayern en le positionnant en numéro 10 derrière Harry Kane.
Sur les autres dossiers suivis par la « Werkself », on note la présence de l’ancien joueur du VfB Stuttgart Konstantinos Mavropanos, aujourd’hui à West Ham, club fraîchement relégué de Premier League, ainsi que celle d’Arsène Kouassi, du FC Lorient, qui aurait particulièrement séduit le nouvel entraîneur de Leverkusen, Carles Martinez.
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Le club de Leverkusen cherche un successeur à Alejandro Grimaldo.
B04 devra se passer de Grimaldo, le chouchou du public, la saison prochaine : selon plusieurs sources concordantes, le latéral gauche serait sur le point de s’engager avec l’Atlético Madrid.
Des discussions intensives auraient eu lieu ces derniers jours entre l’Atlético et le joueur de 30 ans. Le latéral de Leverkusen, qui évoque depuis longtemps son désir de retourner en Espagne, devrait rapporter 25 millions d’euros à son club.
Arrivé en 2023 en provenance de Benfica, il avait largement contribué au titre de champion d’Allemagne conquis de manière inattendue par la « Werkself » lors de sa première saison.
Au cours des deux exercices suivants, l’Espagnol de 30 ans est resté l’un des joueurs clés du club rhénan, qui manquera toutefois la Ligue des champions la saison prochaine. Ces dernières années, des rumeurs de départ avaient déjà circulé, notamment vers le Real Madrid et le FC Barcelone. Formé au Barça, le gaucher avait déjà porté les couleurs blaugranas en équipes jeunes et avec l’équipe réserve.