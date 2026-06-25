Une solution spectaculaire pour succéder à Alejandro Grimaldo : le Bayer Leverkusen va-t-il puiser dans l’effectif du FC Bayern Munich ?

Le contrat du Portugais à Munich expire le 30 juin ; il pourra ensuite rejoindre un nouveau club sans indemnité de transfert.

Défenseur latéral gauche doué, il présente un profil proche de celui de Grimaldo à Leverkusen, même s’il a parfois révélé des lacunes défensives et ne correspond donc pas tout à fait au profil type d’un arrière gauche.

Polyvalent, le joueur de 32 ans peut aussi s’intégrer au milieu de terrain, sur les ailes ou dans un rôle de meneur derrière l’attaquant, comme l’a souvent fait Vincent Kompany au Bayern en le positionnant en numéro 10 derrière Harry Kane.

Sur les autres dossiers suivis par la « Werkself », on note la présence de l’ancien joueur du VfB Stuttgart Konstantinos Mavropanos, aujourd’hui à West Ham, club fraîchement relégué de Premier League, ainsi que celle d’Arsène Kouassi, du FC Lorient, qui aurait particulièrement séduit le nouvel entraîneur de Leverkusen, Carles Martinez.