Le transfert imminent de Karim Adeyemi vers le champion en titre de la Primera División surprend. Selon plusieurs sources concordantes, le Borussia Dortmund percevrait 22 millions d’euros, des primes facilement atteignables jusqu’à neuf millions et une participation de 35 % en cas de revente. Dimanche, le Borussia a confirmé qu’Adeyemi avait été dispensé de l’entraînement en raison de « discussions avec un autre club ». Le président du Barça, Joan Laporta, s’est également exprimé : « Nous sommes très heureux d’accueillir Adeyemi. Nous le suivons depuis un certain temps déjà. Il est dangereux et rapide, et Deco a parfaitement mené à bien ce transfert. La nouvelle est tombée exactement au bon moment. »

A-t-il fait le bon choix ? L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, parviendra-t-il à exploiter plus régulièrement le potentiel de ce joueur de 24 ans ? Et comment le BVB doit-il évaluer cette opération ? SPOX vous apporte les réponses.