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Karim AdeyemiGetty Images
Jochen Tittmar

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Une option de luxe onéreuse ! Le transfert de Karim Adeyemi constitue un camouflet pour un jeune talent du FC Barcelone

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Borussia Dortmund
K. Adeyemi
H. Flick
FC Barcelone

Karim Adeyemi s’apprête à quitter le BVB pour rejoindre le FC Barcelone. Quel impact ce transfert imminent aura-t-il pour les trois parties concernées ?

Le transfert imminent de Karim Adeyemi vers le champion en titre de la Primera División surprend. Selon plusieurs sources concordantes, le Borussia Dortmund percevrait 22 millions d’euros, des primes facilement atteignables jusqu’à neuf millions et une participation de 35 % en cas de revente. Dimanche, le Borussia a confirmé qu’Adeyemi avait été dispensé de l’entraînement en raison de « discussions avec un autre club ». Le président du Barça, Joan Laporta, s’est également exprimé : « Nous sommes très heureux d’accueillir Adeyemi. Nous le suivons depuis un certain temps déjà. Il est dangereux et rapide, et Deco a parfaitement mené à bien ce transfert. La nouvelle est tombée exactement au bon moment. »

A-t-il fait le bon choix ? L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, parviendra-t-il à exploiter plus régulièrement le potentiel de ce joueur de 24 ans ? Et comment le BVB doit-il évaluer cette opération ? SPOX vous apporte les réponses.

  • Karim Adeyemi : talent éternel ou futur cadet de l’élite européenne ?

    Pour Karim Adeyemi, ce transfert est un véritable exercice d'équilibre. À 24 ans, quand on se voit proposer de signer au FC Barcelone, on n'y réfléchit pas à deux fois. On dit oui, tout simplement.

    C’est aussi l’occasion de sortir d’une impasse : en 2026, il était devenu un simple joueur de complément au BVB, et la Coupe du monde s’est déroulée sans lui.

    À Barcelone, il retrouve Hansi Flick, le sélectionneur sous les ordres duquel il avait fait ses débuts en équipe d’Allemagne en 2021. Spécialiste du jeu de transition, Flick sait valoriser la vitesse fulgurante d’Adeyemi.

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  • FBL-GER-CUP-DORTMUND-LEVERKUSENAFP

    Dans les pas de quel joueur Adeyemi va-t-il s’inscrire au FC Barcelone ?

    Pourtant, l'exigence sera encore plus élevée à Barcelone qu'à Dortmund. Au Barça, Adeyemi devra faire ses preuves plus souvent et de manière plus régulière. D'autant plus qu'il n'arrive pas en sauveur, mais plutôt comme une option de luxe censée apporter de la profondeur à l'effectif. 

    La question de son temps de jeu réel sous les ordres de Flick reste ouverte. La fragilité de Raphinha et de Lamine Yamal pourrait toutefois lui profiter si les deux ailiers venaient à être souvent à l’infirmerie.

    La saison dernière, Marcus Rashford lui a montré la marche à suivre : en tant que remplaçant régulier, l’Anglais a brillé, inscrivant 14 buts et délivrant 14 passes décisives en 49 matchs officiels, dont seulement 26 comme titulaire. 

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Le transfert d'Adeyemi à Barcelone constitue, en somme, l'ultime test de sa maturité.

    Après le transfert d'Adeyemi, la piste menant à l'Anglais semble désormais abandonnée ; c'est donc à lui de prendre le relais. Un sacré défi, d'autant plus qu'il devra s'adapter au très haut niveau de jeu du Barça.

    Avec Raphinha, Yamal, Dani Olmo et la nouvelle recrue Anthony Gordon, la concurrence s’annonce féroce. Le niveau n’est-il pas un ou deux crans trop élevé pour l’Allemand ?

    Une certitude : l’ailier doit désormais passer à l’âge adulte en Espagne pour espérer s’imposer. Pour lui, ce transfert au Barça constitue l’ultime test de maturité. S’il échoue, il risque de rester éternellement un simple espoir. Mais s’il réussit, il pourra prétendre au très haut niveau européen.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Barcelone : le transfert d'Adeyemi n'est pas indispensable

    Pourquoi Flick recrute-t-il un joueur qui a marqué le pas au BVB ? Une réponse possible réside dans la dynamique du jeu catalan. Sous la houlette de Flick, Barcelone pratique parfois un magnifique football de possession, porté par des génies comme Yamal. Mais pour évoluer dans des espaces extrêmement restreints, il faut de temps à autre un élément imprévisible, capable de briser le rythme.

    C’est précisément le rôle que devrait endosser Adeyemi : soulager le duo d’ailiers du Barça et apporter une accélération en profondeur. Polyvalent, il peut évoluer à gauche, à droite, dans l’axe ou en attaque.

    Reste une question qui interpelle les observateurs catalans : pourquoi recruter Adeyemi alors que le jeune Roony Bardghji, déjà présent dans l’effectif après son arrivée l’an dernier en provenance du FC Copenhague pour 2,5 millions d’euros, peut assumer le rôle de doublure de Yamal ?

  • FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le Barça dispose déjà d'une bonne alternative en la personne de Roony Bardghji.

    Le joueur de 20 ans n’a certes disputé que 872 minutes la saison dernière, mais il a tout de même pris part à 28 matchs officiels. Avec deux buts et quatre passes décisives, l’international suédois a démontré à plusieurs reprises son potentiel.

    Pourtant, en raison d’une situation financière tendue, le club a déboursé au moins dix fois le montant du transfert de Bardghji pour recruter Adeyemi, alors qu’il est déjà évident que ce dernier ne s’imposera pas comme titulaire. Et la donne ne s’améliorera pas forcément pour Adeyemi si Ferran Torres, régulièrement annoncé au Paris Saint-Germain, venait effectivement à partir. 

  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Le transfert d’Adeyemi au FC Barcelone concerne un entraîneur.

    Le Barça devrait logiquement renforcer encore son attaque. Un remplaçant de poids pour Robert Lewandowski est recherché, et Julian Álvarez tient la corde depuis longtemps.

    Dans ce contexte, l’arrivée d’Adeyemi ne répond pas à un impératif sportif majeur, mais traduit avant tout une décision de l’entraîneur. Flick est convaincu de pouvoir faire de l’international allemand un joueur de premier plan et de le maintenir à ce niveau. Un choix qui, s’il n’était pas strictement nécessaire sur le plan sportif, met en lumière l’influence et l’autorité grandissantes de Flick au sein du club.

  • Ole BookGetty Images

    BVB : le transfert d'Adeyemi est un coup double pour Dortmund

    Au vu de la tactique de négociation de Dortmund, le transfert d’Adeyemi est un coup à double tranchant. Bien sûr, céder un joueur de son potentiel pour un montant fixe inférieur à sa valeur marchande supposée fait mal. Mais la réalité était aussi la suivante : le contrat d’Adeyemi courait jusqu’en 2027 et il ne souhaitait pas le prolonger.

    Les positions étaient figées et les prétentions salariales, semble-t-il, très éloignées. Pour le BVB, c’était la dernière chance de récupérer une partie de l’investissement. Au final, le club récupérera au moins les 30 millions d’euros déboursés en 2022, et pourrait même encaisser davantage.

    Reste que Dortmund peut s’en vouloir de s’être mis sous pression : les discussions sur une prolongation, interminables, ont fini par lui faire perdre toute marge de manœuvre. Privé de levier, le BVB a dû se contenter de l’offre barcelonaise.

  • Adeyemi KovacGetty Images

    Le BVB doit utiliser les fonds provenant de la vente d'Adeyemi pour régler ses problèmes les plus pressants.

    Le départ d’Adeyemi apporte surtout de la clarté au BVB. Le salaire libéré permettra de renforcer les secteurs bien plus prioritaires du milieu de terrain, tant défensif qu’offensif, où le club westphalien a souffert d’un manque de structure et d’impact la saison passée.

    De plus, en cédant Adeyemi, le BVB se sépare d’un joueur dont le style trop souvent isolé, la fragilité physique et les polémiques extra-sportives alimentaient les rubriques people. Un malentendu de quatre ans prend fin, car l’international allemand n’a jamais réussi à confirmer durablement son potentiel. Enfin, le club économise un salaire important pour un joueur qui, ces derniers mois, ne faisait que sortir du banc. 

  • Karim Adeyemi : ses statistiques au BVB

    Matchs officielsButsPasses décisivesCartons jaunesCartons jaunes-rougesCartons rouges
    1463625271
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