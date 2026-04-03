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« Une machine et un gentleman » : Luis Diaz raconte ce qu'il a appris d'Harry Kane depuis son arrivée au Bayern Munich
Un duo mortel en Bavière
En à peine huit mois depuis que Diaz a rejoint Kane à l'Allianz Arena, le Bayern de Munich a mis en place ce qui est sans doute le trio offensif le plus redouté du football européen. Avec Olise venant compléter le trio, le géant allemand affiche une forme dévastatrice, ayant inscrit le nombre impressionnant de 97 buts en Bundesliga et 32 autres en Ligue des champions.
Au cœur de cette explosion statistique se trouve Kane, qui a inscrit à lui seul 48 buts cette saison. Cependant, Diaz insiste sur le fait que ce n’est pas seulement la finition de l’Anglais qui le rend spécial, mais sa contribution globale à la dynamique de l’équipe et son altruisme sur et en dehors du terrain.
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Des éloges pour le capitaine de l'équipe d'Angleterre
Interrogé par ESPN sur son expérience de collaboration avec l'ancien joueur de Tottenham, Diaz n'a pas manqué de souligner l'incroyable capacité de travail et la personnalité humble de Kane. L'international colombien a fait remarquer que, bien que Kane soit considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde, il reste remarquablement simple au vestiaire.
« En ce qui concerne Harry, ce qu’il est en tant que joueur est vraiment impressionnant. Il fait tout parfaitement : il descend bas, récupère le ballon, fait des passes décisives et marque des buts. C’est une machine et un vrai gentleman. En tant que personne, il est très calme et n’a pas cet ego que beaucoup de joueurs ayant une telle carrière pourraient avoir », a expliqué Diaz.
Des leçons de sang-froid et de concentration
Au-delà des aspects techniques du jeu, Diaz a révélé qu’il s’était penché sur l’approche mentale de Kane face au sport. En particulier, la capacité du capitaine anglais à garder son sang-froid dans les situations de forte pression a marqué l’ancien ailier de Liverpool, qui se tourne vers Kane pour trouver des conseils lorsque les buts ne viennent pas facilement.
« J'ai appris de lui : sa capacité à toujours rester concentré dans les moments difficiles. Quand ça ne va pas bien pour nous en attaque, il dit : "Ne t'inquiète pas, l'occasion viendra et tu vas marquer". Qu'il te le dise ou qu'il le fasse lui-même, j'ai beaucoup appris de lui », a ajouté Diaz.
- AFP
En quête de titres sur trois fronts
Alors que la saison entre dans sa phase décisive, la complicité entre Diaz et Kane sera cruciale pour l'équipe de Vincent Kompany. Le Bayern est actuellement en passe de remporter un nouveau titre de Bundesliga, mais son véritable défi réside dans la Ligue des champions, où un quart de finale de haut vol contre le Real Madrid l'attend. Le club est également qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne.