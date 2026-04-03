« Une machine et un gentleman » : Luis Diaz raconte ce qu'il a appris d'Harry Kane depuis son arrivée au Bayern Munich

En à peine huit mois depuis que Diaz a rejoint Kane à l'Allianz Arena, le Bayern de Munich a mis en place ce qui est sans doute le trio offensif le plus redouté du football européen. Avec Olise venant compléter le trio, le géant allemand affiche une forme dévastatrice, ayant inscrit le nombre impressionnant de 97 buts en Bundesliga et 32 autres en Ligue des champions.

Au cœur de cette explosion statistique se trouve Kane, qui a inscrit à lui seul 48 buts cette saison. Cependant, Diaz insiste sur le fait que ce n’est pas seulement la finition de l’Anglais qui le rend spécial, mais sa contribution globale à la dynamique de l’équipe et son altruisme sur et en dehors du terrain.