Une histoire inachevée… Un lien invisible unit le joyau du Bayern de Munich au Real Madrid

Le journal espagnol « AS » a révélé l'histoire passionnante d'une étoile montante du Bayern de Munich, qui nourrit un rêve bien précis qu'il ne cache pas : porter un jour le maillot du Real Madrid.

Il s'agit du jeune talent allemand Linart Karl, un milieu offensif gaucher qui a déjà fait sensation à Munich malgré son jeune âge, puisqu'il n'a que 18 ans et qu'il a fait ses débuts avec l'équipe à l'âge de 17 ans. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette étoile montante ne se contente pas de rêver d'affronter le Real Madrid en Ligue des champions, il aspire à bien plus que cela... porter le maillot blanc lui-même.

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Dans son enfance, Karl a passé deux fois des essais avec le Real Madrid et s'est même rendu au siège du club à Valdebebas, mais le transfert n'a finalement pas abouti. Malgré les années qui ont passé, cette expérience n'a pas quitté sa mémoire. Il a même récemment fait une déclaration franche et surprenante dans laquelle il a déclaré : « Le Bayern est un grand club, vraiment exceptionnel, mais j’aimerais un jour rejoindre le Real Madrid. »

Cette déclaration a suscité une vive polémique parmi les supporters du club bavarois, d’autant plus qu’elle a été faite lors d’une rencontre amicale avec les fans, alors qu’il déclarait d’un ton jeune et audacieux : « Le Real Madrid est le club de mes rêves… mais j’espère que cela restera un secret entre nous ». Mais ce « secret » n’est pas resté longtemps secret et s’est rapidement répandu comme une traînée de poudre.

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