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Karim Malim

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Une histoire inachevée… Un lien invisible unit le joyau du Bayern de Munich au Real Madrid

FEATURES
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
L. Karl
Espagne
Allemagne

Des coulisses passionnantes !

Le journal espagnol « AS » a révélé l'histoire passionnante d'une étoile montante du Bayern de Munich, qui nourrit un rêve bien précis qu'il ne cache pas : porter un jour le maillot du Real Madrid.

Il s'agit du jeune talent allemand Linart Karl, un milieu offensif gaucher qui a déjà fait sensation à Munich malgré son jeune âge, puisqu'il n'a que 18 ans et qu'il a fait ses débuts avec l'équipe à l'âge de 17 ans. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette étoile montante ne se contente pas de rêver d'affronter le Real Madrid en Ligue des champions, il aspire à bien plus que cela... porter le maillot blanc lui-même.

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Dans son enfance, Karl a passé deux fois des essais avec le Real Madrid et s'est même rendu au siège du club à Valdebebas, mais le transfert n'a finalement pas abouti. Malgré les années qui ont passé, cette expérience n'a pas quitté sa mémoire. Il a même récemment fait une déclaration franche et surprenante dans laquelle il a déclaré : « Le Bayern est un grand club, vraiment exceptionnel, mais j’aimerais un jour rejoindre le Real Madrid. »

Cette déclaration a suscité une vive polémique parmi les supporters du club bavarois, d’autant plus qu’elle a été faite lors d’une rencontre amicale avec les fans, alors qu’il déclarait d’un ton jeune et audacieux : « Le Real Madrid est le club de mes rêves… mais j’espère que cela restera un secret entre nous ». Mais ce « secret » n’est pas resté longtemps secret et s’est rapidement répandu comme une traînée de poudre.

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    Une vieille histoire qui n'est pas encore terminée

    Le journal espagnol a confirmé que la visite prochaine de Karl au stade Santiago Bernabéu, à l'occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, ne sera pas sa première à Madrid, ni même sa première avec le Real Madrid.

    De son côté, le journaliste allemand Sebastian Lisgang, proche de la famille du joueur, a révélé lors d'une émission audio que Karl avait été très proche de rejoindre le Real Madrid à l'âge de dix ans.

    Il a précisé : « Il a passé des tests lors des stages du Real Madrid en Allemagne, d'abord à Aschaffenburg puis à Memmingen. Il s'est illustré lors des deux, a été invité en Espagne et a même fait le voyage, mais aucun accord n'a finalement été trouvé. » Il a ajouté que ses parents avaient préféré qu'il reste en Allemagne à ce moment-là.

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    Sous l'égide des légendes

    Au fil de sa carrière, Karl s'est imposé comme une véritable star en devenir. Le joueur bénéficie des conseils de la légende du football allemand Michael Ballack, qui lui apporte notamment des conseils sur le plan défensif.

    Quant à son modèle, Karl ne cache pas son admiration pour Martin Ødegaard, déclarant : « Il est gaucher comme moi, il joue en tant que meneur de jeu, il a une excellente vision du jeu et une frappe puissante. Il a également connu une expérience précoce dans un grand club comme le Real Madrid, et grâce à sa patience et à sa mentalité forte, il est devenu un joueur de classe mondiale. »

    Carl, qui ne mesure que 1,68 m, possède des qualités exceptionnelles et considère que sa petite taille est un atout et non un handicap : « Mon centre de gravité bas m’aide à mieux dribbler. »

    Il a travaillé dur pour perfectionner son style, allant jusqu’à passer tout un été à s’entraîner au célèbre mouvement de la star néerlandaise Arjen Robben : le débordement sur le côté droit suivi d’un tir du pied gauche. Il l’a maîtrisé à tel point qu’il a marqué trois buts de la même manière lors d’un seul match avec l’équipe junior.

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    L'empreinte de Madrid, même dans les célébrations

    Même dans ses célébrations, on retrouve l'empreinte du Real Madrid : lors d'un match amical contre Salzbourg, il a imité la célèbre célébration de la star portugaise Cristiano Ronaldo.

    En Allemagne, les comparaisons se multiplient : certains voient en lui le successeur de Bastian Schweinsteiger ou de Mesut Özil, mais l’éloge le plus marquant est venu de l’ancienne star du Real Madrid, Toni Kroos, qui a déclaré lors d’un événement caritatif : « Le fait que Karl ait l’opportunité de jouer avec le Bayern à cet âge est une preuve évidente de son talent, il le mérite. »

    Tous ces éléments ont poussé la direction du Bayern Munich à agir rapidement pour assurer l’avenir du joueur. Son contrat a été prolongé automatiquement jusqu’en 2029 avec une augmentation de salaire, mais le club prévoit déjà de le prolonger jusqu’en 2031 avec une augmentation substantielle, afin de couper l’herbe sous le pied du Real Madrid.

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    Rêver n'est pas un crime

    Malgré la polémique suscitée par ses déclarations, Karl a reçu un soutien sans faille de la part de la légende du football allemand Lothar Matthäus, qui a pris sa défense en déclarant : « C'est formidable qu'un joueur de cet âge ait une telle confiance en lui. Se fixer des objectifs n'est pas de l'arrogance, mais de la sincérité. Et le Real Madrid a une aura particulière. »

    Il a ajouté : « Karl n’a pas dit qu’il voulait partir dans deux ans, il parle d’un rêve. Et les rêves demandent du travail. S’il atteint un niveau qui le qualifie pour le Real Madrid, il devra d’abord réaliser de grandes performances avec le Bayern. »

    Matthäus a conclu son intervention sur une note humaine : « Moi aussi, j’aurais aimé jouer pour le Real Madrid. Mais cela ne s’est pas produit. » Au final, la question reste en suspens : le rêve de Linart Karl deviendra-t-il réalité, ou restera-t-il une simple histoire de plus parmi toutes celles qui racontent la passion pour l’équipe des Rois ?

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