Selon Sky, le BVB aurait manifesté son intérêt pour le recrutement de Nicolo Tresoldi. Il y a quelques jours déjà, la chaîne de télévision payante avait révélé que le joueur de 21 ans préparait en coulisses la prochaine étape de sa carrière et souhaitait rejoindre cet été un club participant à la Ligue des champions.
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Une étoile montante allemande pour succéder à Guirassy ? Le BVB serait en train de préparer un transfert sensationnel
Selon ces informations, l'entourage de Tresoldi, qui joue actuellement au Club de Bruges, serait déjà en pourparlers à huis clos avec des clubs espagnols, italiens et allemands. Aucun club n'avait été cité à l'époque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Outre le BVB, le Bayer Leverkusen serait également intéressé, mais son intérêt ne se concrétiserait qu'en cas de départ de Christian Kofane. En Premier League, Arsenal et Tottenham sont associés à Tresoldi.
Selon Sky, le joueur de l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans serait disponible pour un montant de 25 à 30 millions d'euros. Une somme qui serait tout à fait réalisable pour le BVB si Serhou Guirassy quittait le club cet été. En effet, le BVB encaisserait alors au moins 35 millions d'euros grâce au départ de son attaquant vedette.
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BVB : Serhou Guirassy s'apprête-t-il à quitter le club cet été ?
Selon le journal Bild, c'est en effet autour de ce montant que se situerait la clause libératoire du Guinéen, qui ne s'appliquerait toutefois qu'aux grands clubs européens tels que le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ou Liverpool.
À ce jour, on ne sait rien d'un éventuel intérêt de la part de ces clubs, mais l'AC Milan et Tottenham auraient manifesté leur intérêt pour le joueur de 30 ans. De plus, le frère et conseiller de Guirassy aurait déjà proposé activement l'attaquant cet été à des clubs saoudiens aux moyens financiers importants, afin de permettre à Guirassy de décrocher le dernier gros contrat de sa carrière.
Dans les cas mentionnés, le BVB, avec lequel Guirassy est encore sous contrat jusqu'en 2028, pourrait négocier librement un montant de transfert et aurait les cartes en main si l'attaquant souhaitait changer de club. Selon le journal Bild, Guirassy ne souhaite prendre une décision concernant son avenir qu'après la fin de la saison, c'est-à-dire au plus tôt fin mai.
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Tresoldi réalise la meilleure saison de sa carrière… et il n'a jamais joué pour l'équipe nationale allemande ?
Tresoldi réalise d'ores et déjà la meilleure saison de sa jeune carrière. Ce n'est qu'à l'été dernier qu'il a quitté Hanovre 96 pour rejoindre Bruges, où il a signé un contrat jusqu'en 2029 et s'est immédiatement imposé. En 48 matches officiels, il totalise actuellement 14 buts et cinq passes décisives. Il a également fait ses premiers pas en Ligue des champions, où il a déjà démontré tout son talent (3 buts en 10 matches).
Ses performances ont attiré l'attention non seulement de clubs de renommée internationale, mais aussi d'autres grandes équipes nationales. Bien que Tresoldi ait gravi tous les échelons des équipes nationales allemandes depuis les U19, il n'a encore jamais disputé de match international avec l'équipe A. C'est pourquoi, selon certaines informations, les fédérations argentine et italienne de football chercheraient désormais à le recruter. Tresoldi est né à Cagliari, sa mère est originaire d’Argentine. Mais pour Tresoldi, la priorité reste une carrière internationale avec l’Allemagne.
Pour la sélection U21 d'Antonio Di Salvo, Tresoldi est en quelque sorte l'assurance-vie. Dans les qualifications pour l'Euro en cours, il totalise six buts en six matchs. Il a récemment inscrit un doublé contre l'Irlande du Nord ; mardi aura lieu le choc au sommet et la finale anticipée pour une place à l'Euro contre la Grèce.
Nicolo Tresoldi : performances et statistiques
Club Matchs Buts Passes décisives Hanovre 96 80 14 6 Club de Bruges 48 17 5