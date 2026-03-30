Une étoile montante allemande pour succéder à Guirassy ? Le BVB serait en train de préparer un transfert sensationnel

Selon ces informations, l'entourage de Tresoldi, qui joue actuellement au Club de Bruges, serait déjà en pourparlers à huis clos avec des clubs espagnols, italiens et allemands. Aucun club n'avait été cité à l'époque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Outre le BVB, le Bayer Leverkusen serait également intéressé, mais son intérêt ne se concrétiserait qu'en cas de départ de Christian Kofane. En Premier League, Arsenal et Tottenham sont associés à Tresoldi.

Selon Sky, le joueur de l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans serait disponible pour un montant de 25 à 30 millions d'euros. Une somme qui serait tout à fait réalisable pour le BVB si Serhou Guirassy quittait le club cet été. En effet, le BVB encaisserait alors au moins 35 millions d'euros grâce au départ de son attaquant vedette.