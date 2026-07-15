Selon ces informations, certains responsables du Borussia Dortmund se seraient demandé s'il n'aurait pas été préférable de proposer un nouveau contrat à Brandt et de poursuivre leur collaboration au-delà de l'été. Les détails de cette affaire ne sont toutefois pas précisés, mais il semble également que le BVB doive désormais trouver un successeur à Brandt. La recherche se poursuit, mais pourrait bientôt aboutir avec la venue de Konstantinos Karetsas (KRC Genk).

Le contrat de Brandt avec les « Noir et Jaune » expirait le 30 juin 2026, les deux parties ayant convenu dès le printemps de mettre un terme à leur collaboration après sept années communes. Depuis le 1^(er) juillet, le joueur de 30 ans est donc sans club et disponible sans indemnité de transfert.