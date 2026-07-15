Selon le podcast « Auffe Süd » de Sky, des voix s’élèvent au sein du club pour remettre en question le départ du milieu de terrain de 30 ans.
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Une erreur de transfert majeure ? Le départ sans indemnité de transfert de Julian Brandt semble susciter des débats au sein du BVB
Selon ces informations, certains responsables du Borussia Dortmund se seraient demandé s'il n'aurait pas été préférable de proposer un nouveau contrat à Brandt et de poursuivre leur collaboration au-delà de l'été. Les détails de cette affaire ne sont toutefois pas précisés, mais il semble également que le BVB doive désormais trouver un successeur à Brandt. La recherche se poursuit, mais pourrait bientôt aboutir avec la venue de Konstantinos Karetsas (KRC Genk).
Le contrat de Brandt avec les « Noir et Jaune » expirait le 30 juin 2026, les deux parties ayant convenu dès le printemps de mettre un terme à leur collaboration après sept années communes. Depuis le 1^(er) juillet, le joueur de 30 ans est donc sans club et disponible sans indemnité de transfert.
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Plusieurs clubs de Bundesliga suivent de près le dossier du transfert de Julian Brandt.
L’avenir de Julian Brandt, auteur de trois buts en 48 sélections avec l’équipe d’Allemagne, demeure incertain. Si plusieurs clubs de Bundesliga se sont manifestés, un départ de l’international allemand semble toutefois probable.
Ses exigences sportives et salariales réduisent toutefois drastiquement la liste des prétendants de l’élite allemande. Le Werder Brême est souvent cité, mais sa marge de manœuvre financière limite les possibilités d’un transfert. Par ailleurs, le joueur lui-même pencherait pour un départ à l’étranger afin de vivre une expérience totalement nouvelle en fin de carrière.
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Où Julian Brandt évoluera-t-il la saison prochaine ?
Ces derniers mois, plusieurs clubs ont été associés au joueur de 30 ans. En Espagne, l’Atlético Madrid s’est renseigné, mais l’intérêt s’est refroidi. La semaine passée, le Betis Séville est entré dans la course sans que le dossier évolue depuis.
Aux Pays-Bas, l’Ajax Amsterdam, par la voix de son directeur technique Jordi Cruyff, aurait également envisagé de recruter le joueur, tandis qu’en Italie, l’AS Rome aurait tenté une approche.
Daniel Farke, ancien coach des U23 du BVB, aurait également coché le nom de l’international allemand (48 sélections), qu’il aimerait attirer à Leeds United, d’après la presse anglaise.
Sous le maillot du BVB, l’international allemand de 30 ans a marqué 57 buts et délivré 70 passes décisives en 307 matchs officiels. Au final, il n’a remporté qu’un seul titre majeur avec les Noir et Jaune : la Coupe d’Allemagne 2021. En finale de la Ligue des champions 2024 contre le Real Madrid, puis lors de la dernière journée de Bundesliga 2022/23, Brandt a vu le sacre ultime lui échapper avec Dortmund.
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