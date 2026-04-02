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ROBERT LEWANDOWSKI POLAND Getty Images
Abobakr El Mokadem

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Une équipe impressionnante, évaluée à 600 millions de livres sterling, n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde

Coupe du monde
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
G. Donnarumma
R. Lewandowski
A. Bastoni
M. Kerkez
D. Szoboszlai
S. Tonali
K. Kvaratskhelia
B. Sesko
V. Osimhen
Bosnie-Herzégovine
Italie
Pologne
Hongrie
Géorgie
Slovénie
Nigeria

De grandes équipes ont été éliminées des qualifications, à leur grand regret

 Toutes les phases de qualification pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sont désormais terminées, avec 48 équipes qualifiées.

Malgré ce nombre important de qualifiés, la liste ne compte pas certaines grandes équipes. La malédiction de la Coupe du monde continue de peser sur l'Italie, qui a échoué à se qualifier pour la troisième édition consécutive, tandis que le Danemark et la Pologne ont également connu une déception lors de la phase finale.

Le Pays de Galles, la Serbie, le Cameroun et le Nigeria ont participé aux dernières Coupes du monde, mais n’ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine édition.

Cela a entraîné l'absence d'un certain nombre de stars de la Coupe du monde 2026, qui devront se contenter de regarder le tournoi, et peut-être regretter de ne pas y participer.

Le journal « The Sun » a sélectionné une équipe composée des joueurs les plus célèbres absents de la compétition, dont la valeur marchande s'élève à environ 600 millions de livres sterling.

  • Gianluigi Donnarumma Bosnia Italy 31032026Getty Images

    Gardien de but et défense

    Gardien de but : Gianluigi Donnarumma – Italie (valeur marchande : 39 millions de livres sterling).

     Il compte 81 sélections et a fait ses débuts internationaux en 2016, mais n'a jamais participé à une Coupe du monde avec l'Italie.

    La sélection italienne s'est inclinée aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine mardi soir.

    Défenseur : Alessandro Bastoni – Italie (61 millions de livres sterling)

    Ce fut un véritable cauchemar pour Bastoni, qui a été expulsé alors que son équipe menait au score, avant que la Bosnie-Herzégovine n'égalise et ne s'impose aux tirs au but.

    Défenseur : Nikola Milenković – Serbie (26 millions de livres sterling)

    La Serbie faisait partie du groupe de l'Angleterre, mais n'a pu se classer qu'à la troisième place derrière l'Albanie.

    Défenseur : Milos Kerkez – Hongrie (35 millions de livres sterling)

    Il en va de même pour Milos Kirkez, né en Serbie mais qui joue en équipe nationale pour la Hongrie.

    • Publicité
  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le milieu de terrain

      Bryan Mbuemo – Cameroun (70 millions de livres sterling)

    La sélection camerounaise a perdu son match de demi-finale des barrages contre la République démocratique du Congo en novembre, ce qui a mis fin à ses espoirs.

     Dominique Soboslai – Hongrie (87 millions de livres sterling – valeur la plus élevée)

    Selon le site Transfermarkt, Dominik Szoboszlai est le footballeur le plus cher dont la sélection nationale ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde.

    Le milieu de terrain de Liverpool et de la Hongrie vaut 87 millions de livres sterling, mais cela n’a pas suffi pour battre le Portugal ou l’Irlande lors des qualifications.

     Sandro Tonali – Italie (70 millions de livres sterling)

    Sandro Tonali rejoint Szoboszlai pour suivre la Coupe du monde depuis les tribunes, bien qu'il ait lui-même marqué un but lors des tirs au but contre la Bosnie.

    Khvicha Kvaratskhelia – Géorgie (79 millions de livres sterling)

    Le joueur du Paris Saint-Germain est considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe, mais son équipe géorgienne n'a pas réussi à rivaliser avec l'Espagne et la Turquie lors des qualifications.

  • Victor Osimhen

    L'attaque

     Benjamin Sesko – Slovénie (57 millions de livres sterling)

    La Slovénie, emmenée par Benjamin Sesko, a également échoué à se qualifier, privant ainsi ce joueur exceptionnel de la Coupe du monde.

      Robert Lewandowski – Pologne (7 millions de livres sterling)

     La Pologne a encaissé le but de la victoire à la 88e minute face à la Suède, perdant ainsi toute chance de se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

    À 37 ans, cela signifie probablement que Robert Lewandowski ne participera plus à une autre édition… Le grand attaquant de l’ère moderne a versé des larmes à la fin du match.

    Victor Osimhen – Nigeria (65 millions de livres sterling)

    Le Nigeria a connu un début de qualification difficile et s'est classé deuxième, à un point derrière l'Afrique du Sud, avant de s'incliner face à la République démocratique du Congo lors du barrage.

    (Lire aussi)... Après la crise du match contre l'Égypte, l'Espagne va-t-elle perdre l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 ?

  • Une équipe de remplacement d'une valeur de 341 millions de livres sterling

    Il y a beaucoup d'autres joueurs qui n'ont pas eu de chance... Voici donc une sélection alternative d'une valeur de 341 millions de livres sterling.

    Gardien de but : André Onana – Cameroun (10 millions de livres sterling)

    Défenseur : Matej Cash – Pologne (19 millions de livres sterling)

    Défenseur : Ethan Ampadu – Pays de Galles (22 millions de livres sterling)

    Défenseur : Patrick Dørgo – Danemark (31 millions de livres sterling)

    Milieu de terrain : Harry Wilson – Pays de Galles (22 millions de livres sterling)

    Milieu de terrain : Carlos Baleba – Cameroun (48 millions de livres sterling)

    Milieu de terrain : Nicolò Barella – Italie (44 millions de livres sterling)

    Milieu de terrain : Ademola Lookman – Nigeria (35 millions de livres sterling)

    Attaquant : Brennan Johnson – Pays de Galles (31 millions de livres sterling)

    Attaquant : Rasmus Højlund – Danemark (44 millions de livres sterling)