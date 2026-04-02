Toutes les phases de qualification pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sont désormais terminées, avec 48 équipes qualifiées.

Malgré ce nombre important de qualifiés, la liste ne compte pas certaines grandes équipes. La malédiction de la Coupe du monde continue de peser sur l'Italie, qui a échoué à se qualifier pour la troisième édition consécutive, tandis que le Danemark et la Pologne ont également connu une déception lors de la phase finale.

Le Pays de Galles, la Serbie, le Cameroun et le Nigeria ont participé aux dernières Coupes du monde, mais n’ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine édition.

Cela a entraîné l'absence d'un certain nombre de stars de la Coupe du monde 2026, qui devront se contenter de regarder le tournoi, et peut-être regretter de ne pas y participer.

Le journal « The Sun » a sélectionné une équipe composée des joueurs les plus célèbres absents de la compétition, dont la valeur marchande s'élève à environ 600 millions de livres sterling.