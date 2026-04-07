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Kylian Mbappe - كيليان مبابيKooora
Karim Malim

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Une épine dans le pied de Mbappé… Le match de revanche met en lumière la crise du Real Madrid

FEATURES
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Kylian Mbappé
Espagne
Allemagne
France

Kylian sous pression

Le stade Santiago Bernabéu s'apprête à accueillir l'un des affrontements les plus passionnants du football européen, lorsque le Real Madrid affrontera le Bayern Munich mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026.

Le géant bavarois a atteint ce stade après avoir surmonté l'obstacle de l'Atalanta en huitièmes de finale, tandis que le Real Madrid a poursuivi son parcours continental en éliminant Manchester City lors d'un match difficile qui a réaffirmé la personnalité de l'équipe royale lors des grandes soirées.

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    Un jeûne de préparation qui suscite des inquiétudes

    Kylian Mbappé aborde ce match avec une frustration évidente, après avoir échoué à marquer sous le maillot du Real Madrid pendant deux mois entiers. L'ironie veut que son prochain adversaire, le Bayern Munich, soit précisément l'équipe qui l'avait privé du titre en Ligue des champions lorsqu'il jouait au Paris Saint-Germain, selon le journal espagnol « AS ».

    Au-delà des chiffres impressionnants qu'il a réalisés cette saison avec 38 buts inscrits, la réalité actuelle soulève de véritables questions : Mbappé n'est plus la solution offensive attendue. Son dernier but remonte au 8 février contre Valence en Liga, et depuis lors, son impact a considérablement diminué.

    Le plus surprenant, c'est que les meilleures performances du Real Madrid sous la houlette d'Arbeloa ont eu lieu en l'absence de la star française : l'équipe a en effet remporté cinq victoires consécutives avant de s'incliner face au Real Majorque, ce qui soulève un gros point d'interrogation quant à sa capacité à s'intégrer dans le système actuel.

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  • Le Real Madrid brille sans sa star

    En l'absence de Mbappé, le Real Madrid a réussi à redéfinir son identité technique, en s'appuyant sur une densité numérique au milieu de terrain, notamment grâce à l'émergence de Federico Valverde et à l'influence d'Ibrahim Díaz, ainsi qu'à des rôles tactiques plus équilibrés.

    Le plan semblait clair : le retour de Mbappé dans le onze de départ au détriment de Diaz, tout en conservant le jeu collectif qui s'était amélioré en son absence. Et effectivement, des signes positifs sont apparus en première mi-temps face à Majorque, avant que les choses ne se compliquent par la suite.

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    Le match des occasions manquées

    Face à Majorque, Mbappé n'a pas été complètement mauvais ; il a même réalisé une bonne première mi-temps, durant laquelle il s'est montré très actif et a tiré six fois au but, dont trois cadrés. Cependant, le gardien Leo Roman a repoussé toutes ses tentatives, et le manque de réussite devant le but persiste.

    Même si sa place dans le onze de départ reste assurée, il est urgent qu'il retrouve son instinct de buteur, d'autant plus que les performances collectives et défensives de l'équipe baissent lorsqu'il est sur le terrain.

  • Le mystère de la cohésion offensive

    La situation se complique encore davantage lorsque Mbappé partage l'attaque avec Vinícius Júnior, le duo s'étant montré peu convaincant face à Majorque, sans parvenir à créer de véritable danger. Un troisième élément vient s'ajouter à ce casse-tête : Jude Bellingham, qui vient de revenir de blessure.

    Malgré son retour, Arbeloa a précisé que Bellingham ne serait pas prêt à débuter face au Bayern, ce qui fait peser l'essentiel du poids offensif sur le duo Vinícius-Mbappé.

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    Le test de la vengeance européenne

    Le match contre le Bayern Munich revêt une importance particulière pour Mbappé, car il représente une occasion de prendre sa revanche sur un adversaire qui lui a souvent fait goûter à l'amertume de l'élimination, que ce soit lors de la finale de 2020 ou lors d'autres rencontres sous le maillot du Paris Saint-Germain.

    Cela dit, la star française sait aussi trouver le chemin des filets face au géant allemand, puisqu’il a inscrit trois buts lors de sept confrontations précédentes.

    Le Real Madrid aborde ce choc avec un véritable défi : pourra-t-il maintenir son équilibre collectif avec ses trois stars ? Et Mbappé retrouvera-t-il son instinct de buteur au moment décisif ?

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