Une épine dans le pied de Mbappé… Le match de revanche met en lumière la crise du Real Madrid

Le stade Santiago Bernabéu s'apprête à accueillir l'un des affrontements les plus passionnants du football européen, lorsque le Real Madrid affrontera le Bayern Munich mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026.

Le géant bavarois a atteint ce stade après avoir surmonté l'obstacle de l'Atalanta en huitièmes de finale, tandis que le Real Madrid a poursuivi son parcours continental en éliminant Manchester City lors d'un match difficile qui a réaffirmé la personnalité de l'équipe royale lors des grandes soirées.

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