Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Une défaite cuisante : Mbappé échoue au test… et Majorque profite de la faiblesse de la star vieillissante

Majorque vs Real Madrid
Majorque
Real Madrid
LaLiga
Real Madrid vs Bayern Munich
Bayern Munich
Ligue des Champions
Antonio Rüdiger
Kylian Mbappé
Espagne
Allemagne
France

Le Real trébuche avant son match contre le Bayern

La défaite surprise du Real Madrid face à son hôte, le Real Majorque, a fait grand bruit pour plusieurs raisons, la première étant qu'elle a été infligée par l'une des équipes qui se battent pour échapper à la zone de relégation de la Liga.

Majorque s'est imposé face au Real Madrid ce samedi après-midi sur le score de 2-1, lors de la 30e journée de la Liga.

L'occasion est désormais grande pour Barcelone, leader du classement, d'augmenter son avance sur son rival à 7 points si les Blaugrana parviennent à s'imposer face à l'Atlético de Madrid ce soir, dans le cadre de la même journée.

Cette défaite cuisante survient à quelques jours du match très attendu contre le Bayern Munich (mardi prochain) au stade du Bernabéu, pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Lire aussi : City replonge Liverpool dans les souvenirs d'une saison catastrophique

Lire aussi : Sur les ruines de Liverpool... Haaland signe un exploit exceptionnel

  • La rotation d'Arbeloa... Des absences qui pèsent

    Les journaux internationaux ont mis en lumière le faux pas du Real Madrid face à Majorque, en particulier les journaux allemands qui se sont longuement intéressés à la baisse de régime des joueurs du Real.

    Dans son analyse du match, le journal Bild a déclaré que le Real ne s'attendait pas à cette « défaite amère » avant d'affronter le Bayern Munich, et a poursuivi comme suit :

    Avant le match décisif des quarts de finale contre le Bayern Munich, l'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a d'abord misé sur la rotation.

    Lire aussi : Échec et mat… La partie est terminée : Salah tombe dans le piège de la grande supercherie

    Scandale avant la Coupe du monde 2030 : la honte poursuit l'Espagne et la condamnation mondiale après la catastrophe du match contre l'Égypte

    Vinícius Júnior et Jude Bellingham ont tous deux débuté sur le banc et ne sont entrés en jeu qu’en deuxième mi-temps (à la 59e minute) – alors que le Real Madrid était mené d’un but.

    Bellingham avait manqué la période précédant la trêve internationale en raison de problèmes à la cuisse. Il est désormais de retour. Le Real Madrid a également dû jouer sans Federico Valverde, suspendu.

    De même, le gardien titulaire Thibaut Courtois est absent en raison d'une déchirure musculaire et ne participera pas au quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern ; il est remplacé par André Lunin (27 ans) dans les cages.

    • Publicité

  • Le test de Mbappé… Des problèmes qui s'accumulent

    Pour Kylian Mbappé, ce match constituait également un test important pour retrouver sa forme et sa condition physique.

    L'attaquant français souffrait récemment de problèmes au genou, mais il s'est tout de même montré dangereux en première mi-temps, même s'il a échoué à deux reprises face au gardien de Majorque, Leo, qui l'a repoussé avec force (22e et 25e minutes).

    Même après la pause, Leo a pris le dessus sur Mbappé lors d'une autre occasion (55e minute), et la star du Real semblait manquer de condition physique, prenant à plusieurs reprises de courtes pauses pendant la course.

  • Rüdiger, le vétéran… et le chaos dans les derniers mètres

    Et le Bild poursuit : « Juste avant la fin de la première mi-temps, Majorque a pris l'avantage de manière inattendue : Morlanis a marqué un but depuis l'intérieur de la surface de réparation sans être marqué (41e minute), tandis que Rüdiger n'a pas réussi à intervenir de manière décisive dans le jeu – et semblait bien trop vieux. »

    Lire aussi : Hassan Shehata : Salah est à la hauteur du Real et de Barcelone… et nous disputerons la Coupe du monde sans complexe

    Lire aussi : Des avertissements inquiétants… Les États-Unis sèment la terreur chez les invités de la Coupe du monde

    Elle a ajouté : « Dans les dernières minutes du match, la situation a dégénéré : tout d’abord, Militão a réussi à égaliser pour le Real Madrid (88e minute). Mais Majorque a réagi une nouvelle fois : Fedat Moriki a marqué un but (90+1) et scellé la victoire. Et comme pour le premier but, Lunin n'a pas réussi à anticiper le bon angle ! »

Ligue des Champions
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB