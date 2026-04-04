Une défaite cuisante : Mbappé échoue au test… et Majorque profite de la faiblesse de la star vieillissante

La défaite surprise du Real Madrid face à son hôte, le Real Majorque, a fait grand bruit pour plusieurs raisons, la première étant qu'elle a été infligée par l'une des équipes qui se battent pour échapper à la zone de relégation de la Liga.

Majorque s'est imposé face au Real Madrid ce samedi après-midi sur le score de 2-1, lors de la 30e journée de la Liga.

L'occasion est désormais grande pour Barcelone, leader du classement, d'augmenter son avance sur son rival à 7 points si les Blaugrana parviennent à s'imposer face à l'Atlético de Madrid ce soir, dans le cadre de la même journée.

Cette défaite cuisante survient à quelques jours du match très attendu contre le Bayern Munich (mardi prochain) au stade du Bernabéu, pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

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