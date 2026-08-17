Un rapport de presse a révélé les coulisses fascinantes de l'échec du Real Madrid dans sa tentative de recruter Rodri Hernández, après que le Barça a bouclé l'affaire en sa faveur, alors même que le milieu de terrain de Manchester City rêvait depuis son enfance de porter le maillot merengue.

Selon le rapport publié par le journal Marca, Rodri attendait depuis des années l'occasion de jouer pour le Real Madrid, mais les événements ont pris une tournure différente à deux reprises : la première en 2019, lorsqu'il a quitté l'Atlético Madrid pour Manchester City, et la seconde durant l'été 2026, lorsqu'il a préféré rejoindre le Barça.