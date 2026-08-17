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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Une bombe non annoncée : l'histoire complète du transfert de Rodri du Real Madrid au Barça

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Le club madrilène avait-il raison ?

Un rapport de presse a révélé les coulisses fascinantes de l'échec du Real Madrid dans sa tentative de recruter Rodri Hernández, après que le Barça a bouclé l'affaire en sa faveur, alors même que le milieu de terrain de Manchester City rêvait depuis son enfance de porter le maillot merengue.

Selon le rapport publié par le journal Marca, Rodri attendait depuis des années l'occasion de jouer pour le Real Madrid, mais les événements ont pris une tournure différente à deux reprises : la première en 2019, lorsqu'il a quitté l'Atlético Madrid pour Manchester City, et la seconde durant l'été 2026, lorsqu'il a préféré rejoindre le Barça.

  • Une occasion manquée depuis 2019

    « Marca » a précisé que Rodri, lorsqu'il était joueur de l'Atlético Madrid, avait attendu jusqu'aux derniers instants l'arrivée d'une offre du Real Madrid avant son transfert à Manchester City, mais le club madrilène n'a pas bougé à ce moment-là, puisqu'il disposait d'un trio composé de Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro, ce qui a finalement conduit le joueur à activer sa clause libératoire et à rejoindre l'équipe de Pep Guardiola.

    Le rapport a affirmé que cette décision avait constitué le plus grand tournant de sa carrière, après que Guardiola a réussi à extraire la meilleure version du milieu de terrain espagnol.

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  • Le Real Madrid n'était pas convaincu

    Et malgré les demandes des supporters du Real Madrid de recruter Rodri au cours de l'été actuel, la direction du club, selon « Marca », n'était pas totalement convaincue de conclure l'opération.

    Le rapport a souligné que la situation a changé après la belle performance du joueur lors de la Coupe du monde, et avec son entrée dans la dernière année de son contrat ainsi que le départ de Pep Guardiola de Manchester City, son recrutement est devenu une véritable opportunité. Mais la démarche est arrivée tardivement et sans conviction totale, ce que le joueur a ressenti.

  • Bombe

    « Marca » a révélé une bombe, une expression qui a circulé chez les responsables dans les coulisses de Valdebebas, à savoir : « Rodri ralentit beaucoup trop le rythme du jeu, et ce n'est pas ce que nous recherchons ».

    Le rapport a ajouté que les responsables du Real Madrid recherchaient un milieu de terrain plus dynamique et plus puissant, bien que Rodri ait terminé la Coupe du monde en établissant un record en tant que joueur ayant complété le plus de passes dans une seule édition du tournoi, avec un taux de réussite dépassant les 93 %.

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  • Une grande différence dans la méthode de négociation

    Le journal a affirmé que Florentino Pérez et José Ángel Sánchez ont pris contact avec Rodri, mais que les choses se sont arrêtées là, contrairement aux grandes opérations habituelles au sein du Real Madrid.

    En revanche, le Barça a mobilisé tous ses éléments pour convaincre le joueur : Deco, le président du club Joan Laporta et l'entraîneur Hansi Flick ont pris contact avec lui, aux côtés d'un grand nombre de joueurs de l'équipe, un message clair qui souligne à quel point le club catalan souhaite le recruter.

  • L'argent n'était pas la raison

    « Marca » a insisté sur le fait que la différence n'était pas d'ordre financier, les deux offres présentées par le Real Madrid et le Barcelone étant très proches.

    Mais Rodri a été convaincu par le projet sportif du Barcelone, qui se rapproche du style de jeu de la sélection espagnole championne du monde. Il a également estimé que l'équipe disposait d'une structure stable et d'une identité claire, tandis qu'il a jugé que le projet du Real Madrid traversait encore une phase d'instabilité, ce qui ne convenait pas à un joueur âgé de trente ans.

  • Un appel et 5 tentatives

    « Marca » a conclu son rapport en indiquant que Rodri, après avoir pris sa décision finale, a pris l'initiative de contacter José Ángel Sánchez et a adressé ses remerciements à la direction du Real Madrid pour le respect dont elle a fait preuve lors des négociations, avant d'attendre que le Barça parvienne à un accord définitif avec Manchester City, un accord qui a nécessité cinq tentatives avant que le club anglais n'accepte de finaliser la transaction.

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