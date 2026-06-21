« Une année de merde » : la star espagnole Nico Williams ne mâche pas ses mots dans son bilan personnel

« J’ai traversé une période très difficile. Ces derniers mois ont été très durs, une année de merde », a déclaré le joueur de 23 ans de l’Athletic Club au journal sportif espagnol Marca. Alors qu’il était sur le point de signer au FC Barcelone l’été dernier et qu’il était également en pourparlers avec le FC Bayern Munich, il doit désormais se battre pour remonter la pente après cette période difficile.

Bien qu’il figure dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde, il n’a pas été aligné d’entrée lors du match nul 0-0 contre le Cap-Vert, le sélectionneur Luis de la Fuente lui préférant d’autres joueurs. « Je suis ravi, je suis reconnaissant d’être ici, et je suis très heureux de pouvoir continuer à m’entraîner et de retrouver la forme », a déclaré Williams, qui espère obtenir davantage de temps de jeu au fil du tournoi.