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Daniel Buse

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« Une année de merde » : la star espagnole Nico Williams ne mâche pas ses mots dans son bilan personnel

Coupe du monde
Espagne
N. Williams
Athletic Bilbao
LaLiga

L'ailier espagnol Nico Williams a livré un témoignage franc sur la saison écoulée et les galères qu'il a traversées.

« J’ai traversé une période très difficile. Ces derniers mois ont été très durs, une année de merde », a déclaré le joueur de 23 ans de l’Athletic Club au journal sportif espagnol Marca. Alors qu’il était sur le point de signer au FC Barcelone l’été dernier et qu’il était également en pourparlers avec le FC Bayern Munich, il doit désormais se battre pour remonter la pente après cette période difficile. 

Bien qu’il figure dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde, il n’a pas été aligné d’entrée lors du match nul 0-0 contre le Cap-Vert, le sélectionneur Luis de la Fuente lui préférant d’autres joueurs. « Je suis ravi, je suis reconnaissant d’être ici, et je suis très heureux de pouvoir continuer à m’entraîner et de retrouver la forme », a déclaré Williams, qui espère obtenir davantage de temps de jeu au fil du tournoi. 

  • L'année dernière, Nico Williams a souffert de récurrentes douleurs à l'aine, le contraignant à 25 apparitions seulement en Liga avec Bilbao. Il n'a d'ailleurs dépassé le cap des 90 minutes qu'à trois reprises. En mai, une lésion à la cuisse a même temporairement compromis sa participation à la Coupe du monde. « Je ne souhaiterais ça même pas à mon pire ennemi », a-t-il confié, évoquant ces problèmes physiques persistants. 

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  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Selon les informations les plus fiables, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont les clubs qui ont manifesté le plus d’intérêt pour l’ailier Nico Williams.

    Nico Williams s'est mis en évidence aux yeux du grand public et des cadors du Vieux Continent durant l'Euro 2024 en Allemagne, où il formait avec Lamine Yamal le duo d'ailiers de la sélection championne d'Europe. 

    L’été dernier, un départ de Bilbao semblait imminent : le FC Barcelone était prêt à activer la clause libératoire de 60 millions d’euros, mais le joueur n’a pas obtenu la garantie d’être inscrit sur la liste des joueurs éligibles en Liga. 

    Dans le même temps, son agent avait rencontré des émissaires du Bayern Munich, mais le salaire demandé aurait été jugé trop élevé par le club le plus titré d’Allemagne. Finalement, Nico Williams a prolongé son contrat à Bilbao jusqu’en 2035. 

  • Les statistiques de Nico Williams pour la saison 2025/26 :

    Jeux : 32
    Minutes jouées : 2 101
    Buts : 6
    Passes décisives : 7
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