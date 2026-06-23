Un transfert de premier plan pour nettement moins cher ! Max Eberl aurait réussi un véritable coup de maître au FC Bayern

Grâce à une démarche entamée de longue date auprès du PSV, le champion en titre a pu négocier à la baisse le montant du transfert, conclu avant même le premier match du Maroc en Coupe du monde. C’est notamment sous l’impulsion de Vincent Kompany que Saibari a attiré l’attention des Munichois. Prévu pour occuper le poste de sentinelle au Bayern, il peut aussi dépanner sur un côté ou en soutien de l’attaquant.

En janvier, lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, il avait d’ailleurs brillé en duo d’attaque face au futur club bavarois, inscrivant un but somptueux qui avait temporairement égalisé à 1-1, avant que le PSV ne s’incline 2-1.

Après la rencontre, Kompany s’était longuement entretenu avec Saibari, un signe possible du transfert à venir, même si le joueur avait alors démenti auprès de Ziggo Sport : « Non, non. Il m’a félicité pour ma prestation, ou plutôt pour celle de notre équipe. Il a dit que nous devions continuer comme ça », avait-il déclaré.

Selon Sky et Bild, les dirigeants autour d’Eberl ne l’avaient pourtant pas placé en tête de leur short-list. Mais Kompany a insisté, affirmant avoir déjà convaincu le joueur lors d’un entretien privé. Les Munichois ont alors décidé de passer à l’action pour attirer la cible de leur entraîneur.