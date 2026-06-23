Selon Sky, la persévérance du directeur sportif a permis au FC Bayern de faire baisser le montant initial du transfert de la révélation marocaine du Mondial, qui est désormais inférieur à 50 millions d’euros. Avec le versement de l’ensemble des bonus prévus, la facture pourrait toutefois grimper à 52 millions d’euros pour le PSV Eindhoven. Jusqu’alors, les observateurs évoquaient un prix ferme d’au moins 50 millions, susceptible d’atteindre 55 millions avec les bonus.
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Un transfert de premier plan pour nettement moins cher ! Max Eberl aurait réussi un véritable coup de maître au FC Bayern
Grâce à une démarche entamée de longue date auprès du PSV, le champion en titre a pu négocier à la baisse le montant du transfert, conclu avant même le premier match du Maroc en Coupe du monde. C’est notamment sous l’impulsion de Vincent Kompany que Saibari a attiré l’attention des Munichois. Prévu pour occuper le poste de sentinelle au Bayern, il peut aussi dépanner sur un côté ou en soutien de l’attaquant.
En janvier, lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, il avait d’ailleurs brillé en duo d’attaque face au futur club bavarois, inscrivant un but somptueux qui avait temporairement égalisé à 1-1, avant que le PSV ne s’incline 2-1.
Après la rencontre, Kompany s’était longuement entretenu avec Saibari, un signe possible du transfert à venir, même si le joueur avait alors démenti auprès de Ziggo Sport : « Non, non. Il m’a félicité pour ma prestation, ou plutôt pour celle de notre équipe. Il a dit que nous devions continuer comme ça », avait-il déclaré.
Selon Sky et Bild, les dirigeants autour d’Eberl ne l’avaient pourtant pas placé en tête de leur short-list. Mais Kompany a insisté, affirmant avoir déjà convaincu le joueur lors d’un entretien privé. Les Munichois ont alors décidé de passer à l’action pour attirer la cible de leur entraîneur.
- (C)Getty Images
Saibari a passé la visite médicale en vue de son transfert au FC Bayern lors de la Coupe du monde
Selon Sky, plus rien ne s’oppose désormais au transfert de ce joueur offensif polyvalent, auteur de buts pour le Maroc lors de la Coupe du monde, tant face au Brésil qu’à l’Écosse. Selon l’AFP, le joueur a déjà réussi sa visite médicale en présence du docteur Jochen Hahne, médecin de l’équipe actuellement aux États-Unis avec la sélection allemande. La date de l’annonce officielle n’est pas encore fixée, mais elle pourrait intervenir d’ici juillet.
L’international marocain avait quitté le KRC Genk en 2020 pour rejoindre le PSV Eindhoven, où il s’était d’abord illustré avec l’équipe réserve avant de s’imposer comme un élément clé du champion des Pays-Bas. Lors de l’exercice écoulé, il a marqué 19 buts et délivré 9 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues.