Pour la sélection saoudienne, le duel face au Qatar n'est plus un simple match de demi-finale de la Coupe du Golfe 27, puisqu'il s'est transformé en un moment charnière susceptible de dessiner les contours de la prochaine étape de l'Arabie saoudite et de déterminer en grande partie l'avenir du Grec Georgios Donis avec l'équipe.

Cette rencontre porte en elle bien plus qu'un simple billet pour la finale, car elle intervient à un moment où la sélection est en quête de stabilité, alors que la pression autour du staff technique s'accentue à chaque nouveau test.

Si l'Arabie saoudite parvient à éliminer le Qatar, la finale deviendra à son tour une autre étape dans les calculs liés à l'avenir de Donis, d'autant que remporter le titre offrirait au technicien une plus grande marge pour poursuivre son projet, tandis que tout nouveau faux pas pourrait ouvrir la porte à une remise en question de son maintien.

Quant à une défaite face au Qatar, elle placerait la Fédération saoudienne de football devant une décision difficile, et le limogeage de Donis pourrait devenir une hypothèse sérieusement envisagée au vu de l'importance de la prochaine étape.