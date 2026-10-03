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GOAL
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Un tournant : la sélection saoudienne entre le puits de Renard et l'impasse de Donis !

FEATURES
Analysis
G. Donis
H. Renard
Arabie saoudite vs Qatar
Arabie saoudite
Qatar
Gulf Cup
Grèce
France
Arabie saoudite
Qatar

Un sommet décisif

Pour la sélection saoudienne, le duel face au Qatar n'est plus un simple match de demi-finale de la Coupe du Golfe 27, puisqu'il s'est transformé en un moment charnière susceptible de dessiner les contours de la prochaine étape de l'Arabie saoudite et de déterminer en grande partie l'avenir du Grec Georgios Donis avec l'équipe.

Cette rencontre porte en elle bien plus qu'un simple billet pour la finale, car elle intervient à un moment où la sélection est en quête de stabilité, alors que la pression autour du staff technique s'accentue à chaque nouveau test.

Si l'Arabie saoudite parvient à éliminer le Qatar, la finale deviendra à son tour une autre étape dans les calculs liés à l'avenir de Donis, d'autant que remporter le titre offrirait au technicien une plus grande marge pour poursuivre son projet, tandis que tout nouveau faux pas pourrait ouvrir la porte à une remise en question de son maintien.

Quant à une défaite face au Qatar, elle placerait la Fédération saoudienne de football devant une décision difficile, et le limogeage de Donis pourrait devenir une hypothèse sérieusement envisagée au vu de l'importance de la prochaine étape.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Limogeage de Deunice : l'Arabie saoudite va-t-elle à nouveau tomber dans le piège ?

    Le problème, c'est qu'un changement d'entraîneur à ce moment précis ne signifie pas nécessairement que la sélection saoudienne sortira de sa crise ; cela pourrait au contraire la ramener au scénario qu'elle a vécu il y a peu, lorsque le Français Hervé Renard a quitté le banc de l'Arabie saoudite à quelques semaines de la Coupe du monde, laissant à Dونis la mission de sauver la situation.

    De ce fait, le limogeage du technicien grec aujourd'hui pourrait apparaître à certains comme une solution immédiate, mais il comporte en même temps des risques liés à la stabilité technique.

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    La sélection saoudienne a encore besoin de bâtir un système clair avant le grand rendez-vous, et la multiplication des changements au niveau du staff technique place à chaque fois les joueurs devant de nouvelles idées et une méthode différente, ce qui pourrait retarder l'atteinte de la forme dont l'Arabie saoudite a besoin dans les grandes compétitions.

    C'est pourquoi la décision du limogeage, si elle intervient, ne serait pas un simple changement de nom sur le banc de touche, mais le début d'un nouveau projet à un moment délicat.

  • Patience jusqu'à l'Asie : un risque plus grand ou une chance de stabilité ?

    En revanche, il existe un autre dilemme tout aussi délicat : celui de décider de poursuivre avec Dônis jusqu'à la prochaine Coupe d'Asie des nations. Il est vrai qu'accorder du temps à l'entraîneur peut l'aider à construire ses idées et à améliorer les performances de l'équipe, mais attendre jusqu'au tournoi continental comporte un risque plus grand, surtout si l'Arabie saoudite continue d'afficher un niveau qui ne convainc pas le public ou que n'apparaissent pas de signaux clairs d'évolution du système.

    Il est vrai que la sélection saoudienne a affiché un bon visage lors de ses deux derniers matchs, contre Oman et l'Irak en particulier, mais cela ne signifie pas que Dônis a atteint le sommet de la pyramide, ni qu'il est parvenu à convaincre le public. Il lui reste encore beaucoup de travail à accomplir et les niveaux seront différents lors du tournoi asiatique.

    La Coupe du Golfe 27 s'inscrit dans ce contexte comme une étape de préparation importante pour la sélection saoudienne avant la Coupe d'Asie des nations organisée par le Royaume. C'est pourquoi la considérer comme un simple tournoi anecdotique serait une lecture imprécise.

    Le titre du Golfe possède sa valeur populaire et historique, et dans le même temps, les matchs de la compétition représentent une véritable occasion de tester les joueurs et les idées tactiques avant l'échéance asiatique.

    C'est ici que la contradiction apparaît clairement : le public saoudien veut le titre, d'autant plus que l'Arabie saoudite est restée éloignée des podiums pendant une longue période, tandis que le staff technique pourrait estimer que le plus important est de parvenir à un système prêt pour la compétition continentale.

    Entre ces deux objectifs, Dônis se retrouve sommé d'obtenir le résultat et de faire progresser le jeu dans le même temps, une équation qui devient de plus en plus difficile à chaque match.

  • FBL-CAF-2027-QUALIFIER-CIV-GHAAFP

    Un nouveau comité directeur : le dossier de l'entraîneur sur la table

    La sensibilité de la situation s'accentue avec les changements qu'a connus la Fédération saoudienne de football, dans un contexte marqué par le départ de Yasser Al Misehal et l'arrivée d'un nouveau conseil d'administration, d'autant plus que Dionis a été nommé à la tête de la sélection sous l'ancienne direction.

    Certaines sources évoquent la volonté de la fédération actuelle de choisir un directeur technique de son côté, ce qui place naturellement le dossier de l'entraîneur au cœur des calculs de la prochaine étape.

    Mais aucune décision ne sera facile, car écarter Dionis signifierait lancer un nouveau projet quasiment à partir de zéro, tandis que le maintenir impliquerait d'assumer les conséquences de ce choix et de lui accorder une chance jusqu'à l'échéance asiatique, avec toute la pression et tous les risques que cela comporte.

    C'est pourquoi la confrontation face au Qatar et la finale, en cas de qualification, s'apparentent à un véritable test pour la fédération autant que pour Dionis.

    Entre l'impasse Renard, dans laquelle la sélection saoudienne ne veut pas retomber, et le dilemme de la patience à l'égard de Dionis jusqu'à la Coupe d'Asie, l'Arabie saoudite se trouve face à deux voies qui comportent toutes deux des calculs difficiles.

    Le scénario le plus serein pour la sélection serait peut-être de passer le Qatar puis de disputer le titre, car un sacre offrirait à l'équipe et à son staff technique une marge de tranquillité et atténuerait les doutes avant l'échéance asiatique.

    En revanche, si l'Arabie saoudite tombe, la Fédération saoudienne se retrouvera face à l'une des décisions les plus difficiles depuis le début de cette étape : amorcer un nouveau changement ou s'accrocher au projet Dionis et prendre le risque d'attendre ?

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