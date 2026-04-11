Un supporter de l’Inter Milan souhaite se débarrasser de Michael Olise ; la star du FC Bayern réagit avec désinvolture

Le joueur de 24 ans avait déjà frappé quelques minutes auparavant en ouvrant le score d’une magnifique frappe pour donner l’avantage 3-0 au champion d’Allemagne. Après une perte de balle du défenseur de Pauli, Karol Mets, en phase de relance, Olise a pris sa chance d’une frappe du gauche à ras de terre depuis l’axe, aux alentours de 20 mètres, pour loger le ballon dans le coin gauche (54^e). Il a ensuite célébré en portant sa main droite à son oreille, comme pour défier les supporters adverses de faire encore plus de bruit.

Avec ce but, l’ailier droit améliore encore des statistiques déjà impressionnantes : 46 participations directes en 41 matchs, dont 17 réalisations et 29 passes décisives.

Grâce à lui, le FCB a également établi un nouveau record de buts en Bundesliga samedi soir, lors de la 29^e journée : la réalisation de Leon Goretzka, qui avait doublé la marque, était le 102^e des Rouge, surpassant l’ancienne marque du club (101) datant de 1972.