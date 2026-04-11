Le joueur international français a conclu sa rencontre à Hambourg après un peu plus d’une heure de jeu. Il a quitté le terrain calmement alors que le score était de 3-0 en faveur du Bayern, sous les sifflets assourdissants des supporters du St. Pauli.
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Un supporter de l’Inter Milan souhaite se débarrasser de Michael Olise ; la star du FC Bayern réagit avec désinvolture
Remplacé par Luis Díaz, Olise a salué ses coéquipiers et les responsables du FCB depuis le banc. Un supporter de St. Pauli, manifestant bruyamment son mécontentement à son égard, lui a lancé un petit objet jaune.
L’ailier a esquivé le projectile avec habileté, puis il a répondu en levant ostensiblement le pouce en direction du supporter (59^e).
- AFP
Le FC Bayern établit un record de buts contre St. Pauli
Le joueur de 24 ans avait déjà frappé quelques minutes auparavant en ouvrant le score d’une magnifique frappe pour donner l’avantage 3-0 au champion d’Allemagne. Après une perte de balle du défenseur de Pauli, Karol Mets, en phase de relance, Olise a pris sa chance d’une frappe du gauche à ras de terre depuis l’axe, aux alentours de 20 mètres, pour loger le ballon dans le coin gauche (54^e). Il a ensuite célébré en portant sa main droite à son oreille, comme pour défier les supporters adverses de faire encore plus de bruit.
Avec ce but, l’ailier droit améliore encore des statistiques déjà impressionnantes : 46 participations directes en 41 matchs, dont 17 réalisations et 29 passes décisives.
Grâce à lui, le FCB a également établi un nouveau record de buts en Bundesliga samedi soir, lors de la 29^e journée : la réalisation de Leon Goretzka, qui avait doublé la marque, était le 102^e des Rouge, surpassant l’ancienne marque du club (101) datant de 1972.
Les étapes de la carrière de Michael Olis :
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