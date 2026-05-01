Un remplaçant de haut vol pour Niclas Füllkrug ? Un grand nom devrait venir résoudre le problème de l'AC Milan au poste d'attaquant

Malgré son grand prestige, Jesus devrait représenter une option relativement abordable, son contrat avec le FC Arsenal courant jusqu’en 2027. Cet été constitue donc la dernière chance pour les Gunners de percevoir une indemnité de transfert correcte pour le joueur de 29 ans, ce qui affaiblit leur position dans les négociations.

Recruter Jesus présente toutefois un risque pour Milan : l’international brésilien (64 sélections), de retour en décembre après près d’un an d’arrêt suite à une rupture des ligaments croisés, cherche encore son meilleur niveau et n’a disputé que quelques matchs avec les Gunners ces derniers mois.

Au total, il compte cinq buts et deux passes décisives en 25 apparitions, mais dans la hiérarchie des attaquants londoniens, il pointe désormais derrière Viktor Gyökeres et Kai Havertz. Passé par Palmeiras, où il s’était illustré, Jesus avait rejoint Manchester City en 2017 avant de s’engager vers Arsenal cinq ans plus tard. Après cinq ans chez les Citizens, il a rejoint Arsenal en 2022 et compte depuis 121 apparitions (31 buts) sous le maillot des Gunners.