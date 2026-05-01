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Un remplaçant de haut vol pour Niclas Füllkrug ? Un grand nom devrait venir résoudre le problème de l'AC Milan au poste d'attaquant

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G. Jesus
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Niclas Füllkrug

L’attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus pourrait être une des grandes pistes de l’AC Milan lors du mercato estival.

Selon l’expert en transferts Gianluca Di Marzio, dans le podcast Sky Calcio Unplugged, Jesus fait partie des options étudiées par le Milan pour renforcer son attaque. Le Brésilien serait même l’une des principales cibles du club italien de renom, d’après les informations disponibles.

  • Selon Di Marzio, Milan compte régler ses problèmes offensifs grâce à un avant-centre mobile du profil de Jesus. Santiago Gimenez, arrivé l’an dernier en provenance du Feyenoord Rotterdam mais souvent blessé, n’a pas encore convaincu. Les Rossoneri ont donc recruté Niclas Füllkrug lors du mercato hivernal. Mais l’international allemand s’est révélé encore moins convaincant que Gimenez durant son prêt en provenance de West Ham United, si bien que le club lombard ne devrait pas lever l’option d’achat et le laissera retourner en Angleterre à l’issue de la saison. L’avenir du joueur de 33 ans reste flou, le VfL Wolfsburg ayant manifesté son intérêt.

    En l’absence d’un véritable avant-centre en forme, Massimiliano Allegri a successivement testé Christopher Nkunku, Rafael Leao et Christian Pulisic au poste de numéro 9 cette saison. Mais pour le retour en Ligue des champions, le club milanais entend s’appuyer sur un attaquant central de premier plan.

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    Gabriel Jesus sera-t-il le prochain avant-centre de Milan ?

    Malgré son grand prestige, Jesus devrait représenter une option relativement abordable, son contrat avec le FC Arsenal courant jusqu’en 2027. Cet été constitue donc la dernière chance pour les Gunners de percevoir une indemnité de transfert correcte pour le joueur de 29 ans, ce qui affaiblit leur position dans les négociations.

    Recruter Jesus présente toutefois un risque pour Milan : l’international brésilien (64 sélections), de retour en décembre après près d’un an d’arrêt suite à une rupture des ligaments croisés, cherche encore son meilleur niveau et n’a disputé que quelques matchs avec les Gunners ces derniers mois.

    Au total, il compte cinq buts et deux passes décisives en 25 apparitions, mais dans la hiérarchie des attaquants londoniens, il pointe désormais derrière Viktor Gyökeres et Kai Havertz. Passé par Palmeiras, où il s’était illustré, Jesus avait rejoint Manchester City en 2017 avant de s’engager vers Arsenal cinq ans plus tard. Après cinq ans chez les Citizens, il a rejoint Arsenal en 2022 et compte depuis 121 apparitions (31 buts) sous le maillot des Gunners.

  • Gabriel Jesus à l'AC Milan ? Ses statistiques cette saison


    Jeux

    25 minutes de jeu

    minutes jouées

    887

    Buts

    5 passes décisifs

    passes décisives

    2


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