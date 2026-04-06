Un mot qui résume la crise… Slott à deux doigts d'être limogé

Le quotidien britannique « Daily Mail » a révélé que l'entraîneur néerlandais Arne Slot risquait sérieusement de perdre son poste à la tête du staff technique de Liverpool, compte tenu de la baisse des résultats et des doutes croissants quant à la capacité de l'équipe à retrouver son équilibre dans cette phase décisive de la saison.

Le journal précise que si les résultats sont généralement le facteur déterminant dans le sort des entraîneurs, certains comportements sur le terrain peuvent toutefois précipiter ce sort. C'est le scénario qui guette actuellement Slot, alors que la délégation de Liverpool s'apprête à se rendre à Paris pour disputer un match décisif.

Selon l'article, Slott subit une pression croissante, malgré l'existence de justifications objectives qui ont servi de circonstances atténuantes tout au long de la saison. L'équipe a perdu une grande partie de sa puissance offensive, qui avait été l'un des éléments clés de son sacre en Premier League. La star Mohamed Salah a également été affectée physiquement et mentalement, tandis que l'attaquant Alexander Isak a souffert d'un manque de préparation physique au début de son parcours avec l'équipe avant de se blesser à la jambe.

Transferts gratuits... Un duo du Real Madrid et de Barcelone en tête de la sélection d'or

De La Masia aux tribunes... Que se passe-t-il avec Hamza Abdelkarim ?

1,4 milliard d'euros... Quelle est la vérité sur l'offre de Beckham pour recruter Ronaldo ?

Le Paris Saint-Germain déjoue les plans du FC Barcelone