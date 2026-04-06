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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Karim Malim

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Un mot qui résume la crise… Slott à deux doigts d'être limogé

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Le quotidien britannique « Daily Mail » a révélé que l'entraîneur néerlandais Arne Slot risquait sérieusement de perdre son poste à la tête du staff technique de Liverpool, compte tenu de la baisse des résultats et des doutes croissants quant à la capacité de l'équipe à retrouver son équilibre dans cette phase décisive de la saison.

Le journal précise que si les résultats sont généralement le facteur déterminant dans le sort des entraîneurs, certains comportements sur le terrain peuvent toutefois précipiter ce sort. C'est le scénario qui guette actuellement Slot, alors que la délégation de Liverpool s'apprête à se rendre à Paris pour disputer un match décisif.

Selon l'article, Slott subit une pression croissante, malgré l'existence de justifications objectives qui ont servi de circonstances atténuantes tout au long de la saison. L'équipe a perdu une grande partie de sa puissance offensive, qui avait été l'un des éléments clés de son sacre en Premier League. La star Mohamed Salah a également été affectée physiquement et mentalement, tandis que l'attaquant Alexander Isak a souffert d'un manque de préparation physique au début de son parcours avec l'équipe avant de se blesser à la jambe.

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Des déclarations qui mettent le coupable à nu

    Malgré ces circonstances, le journal estime que le niveau de l'équipe a dépassé les limites d'un déclin acceptable à l'approche de la fin de la saison, ce qui s'est clairement manifesté lors du dernier match contre Manchester City, où l'équipe semblait souffrir d'un dysfonctionnement collectif évident, se traduisant par un manque de respect des règles fondamentales les plus élémentaires sur le terrain.

    Dans ce contexte, un bref échange a eu lieu dans la salle de conférence de presse du stade Al-Ittihad entre le journaliste Ian Ledeman et Slot, au cours duquel le journaliste a souligné les graves erreurs défensives qui ont conduit à encaisser des buts, notamment celles issues de coups de pied de touche, ainsi que le manque de vigilance de la part de joueurs tels que Florian Wirtz et Virgil van Dijk.

    Slot a répondu qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec cette analyse, affirmant que son équipe ne manquait pas de courir ou de se battre lors de toutes les attaques, mais il a reconnu en même temps l'existence d'erreurs manifestes à des moments décisifs, comme une mauvaise gestion des centres ou un manque de concentration dans le marquage au sein de la surface de réparation, des erreurs qui ont coûté des buts décisifs à l'équipe.


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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    « Perte de concentration »… Un mot qui résume bien la crise

    Deux jours après ce match, l'analyse de l'entraîneur semblait plus sévère et plus précise, notamment lorsqu'il a utilisé l'expression « perte de concentration » pour décrire les erreurs, ce qui reflète l'ampleur de la crise mentale que traverse l'équipe.

    Slott est connu pour son calme et sa franchise face aux médias, ce qui transparaît dans ses déclarations qui comportaient une certaine reconnaissance implicite du problème, malgré ses tentatives d’en minimiser l’ampleur.

    La réalité qui s'impose, selon le rapport, est que les joueurs de Liverpool cette saison sont devenus plus doués pour parler que pour agir. Sur le terrain, l'équipe affiche un bon niveau par moments, avant de s'effondrer soudainement dès le premier véritable test.

    Au lendemain du match contre Manchester City, le capitaine Virgil van Dijk et Dominik Szoboszlai ont dominé l'actualité médiatique, mais la performance de van Dijk en particulier a suscité des interrogations, après qu'il eut été l'un des principaux éléments de la défaillance défensive qui a contribué à faire chuter l'équipe de la tête du classement vers la zone de relégation.

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    L'examen de Paris… La dernière chance

    Le journal souligne que les joueurs ne cherchent pas délibérément à baisser les bras ou à se relâcher, mais qu'il s'agit plutôt d'un changement interne au niveau de la concentration. Ce changement, même s'il n'est que de 5 à 10 %, devient déterminant face à de grandes équipes telles que Manchester City et le Paris Saint-Germain.

    Dans ces circonstances, Slott fait face à un test décisif : il doit redynamiser ses joueurs mentalement et physiquement, et insuffler un esprit de foi et de confiance au sein de l'équipe avant le match tant attendu en France contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

    Le Daily Mail souligne que les récentes performances de Liverpool ne donnent pas beaucoup d’optimisme à ses supporters, précisant qu’un résultat honorable à Paris, même s’il s’agit d’un match nul ou d’une défaite de justesse, pourrait offrir à l’entraîneur une dernière chance à Anfield. Quant au pire scénario, il pourrait ouvrir la voie à une fin imminente de son parcours au sein du club.

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