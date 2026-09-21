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Un monstre d'une autre époque : Raphinha se prépare à sa revanche sur les traces de Messi et Ronaldo

FEATURES
Ballon d'Or
Raphinha
C. Ronaldo
L. Messi
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
FC Séville vs FC Barcelone
FC Séville
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Brésil
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Le Brésilien va-t-il remonter le temps ?

On pensait que l'époque des chiffres impossibles avait pris fin avec le départ de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de la Liga, et qu'atteindre des totaux de l'ordre de 48 ou 50 buts en une seule saison appartenait désormais au passé.

Mais Raphinha a décidé de rouvrir ce dossier d'une manière que personne n'avait anticipée.


12 buts en seulement 7 premiers matchs : un chiffre qui place la star brésilienne dans une zone réservée aux géants de ce sport et qui l'amène à courir après les traces de Cristiano Ronaldo et de Messi dès les premières semaines de la saison.

Le paradoxe, c'est que cette explosion offensive est survenue au moment même où il subissait un grand choc en étant écarté de la liste des 30 nommés au Ballon d'Or.

Mais Raphinha ne s'est pas lancé dans des joutes verbales et n'a pas eu besoin de déclarations enflammées : il a choisi la manière la plus cruelle de répondre, les buts.

Et maintenant qu'il s'est mué en monstre dévorant les défenses de la Liga, la question est la suivante : Raphinha peut-il ramener dans la compétition l'ère de Messi et de Ronaldo et frapper à la porte de ce chiffre qui, pendant des années, a semblé impossible à atteindre ?

  • Un chiffre d'une autre époque

    Les chiffres suffisent à eux seuls à expliquer l'état de forme de Raphinha : la star brésilienne a inscrit 12 buts lors de ses 7 premiers matches de Liga, soit une moyenne de 1,71 but par match.

    Et pour saisir l'ampleur de ce début de saison, il suffit de le comparer aux meilleurs débuts de Messi et Ronaldo au cours de ce siècle.

    Cristiano Ronaldo avait marqué 13 buts lors de ses 7 premiers matches avec le Real Madrid durant la saison 2014-2015, tandis que Messi en avait inscrit 11 sur le même nombre de rencontres durant la saison 2017-2018.

    Raphinha ne court donc pas après des chiffres ordinaires : il a entamé sa saison à la manière de deux joueurs qui ont fait des records de la Liga une sorte de propriété personnelle.

    Et un simple calcul révèle davantage encore la folie de ce début de saison.

    Si Raphinha maintient sa moyenne de 1,71 but par match tout au long des 38 journées, il atteindrait théoriquement les 65 buts.

    Bien entendu, cela ne peut être considéré comme une prévision de fin de saison, mais le simple fait de faire ce calcul montre à quel point la moyenne avec laquelle il a débuté est élevée.

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  • Le sommet Messi-Ronaldo

    Avant de rêver au record, Raphinha doit d'abord regarder le sommet érigé par Messi et Ronaldo.

    Lionel Messi a inscrit 50 buts en Liga lors de la saison 2011-2012, un record du plus grand nombre de buts en une seule saison dans l'histoire de la compétition. Il est suivi par Cristiano Ronaldo, auteur de 48 buts avec le Real Madrid lors de la saison 2014-2015.

    Le paradoxe, c'est que ces deux records appartiennent à une époque déjà révolue en Liga, partie avec le départ de leurs auteurs.

    Depuis la fin de cette ère, atteindre la barre des quarante buts est devenu un événement rare, tandis que les 50 buts se sont transformés en un chiffre qui semble éloigné de la réalité de la compétition.

    Mais Raphinha ramène aujourd'hui la discussion sur ce territoire interdit.

    Il n'a pas besoin de maintenir une cadence de 12 buts toutes les 7 rencontres pour battre le record de Messi ; s'il veut atteindre les 51 buts, il lui faut, après ses 12 buts actuels, 39 buts sur les 31 matches restants, soit une moyenne de 1,26 but par match.

  • Suárez, Mbappé et Lewandowski : un écart colossal

    Même les grands buteurs venus après Messi et Ronaldo n'ont pas pu reproduire la folie de cette époque.

    Luis Suárez a réalisé une saison exceptionnelle avec le Barça en 2015-2016, inscrivant 40 buts en Liga, son meilleur total dans la compétition.

    Quant à Kylian Mbappé, il a atteint les 31 buts lors de la saison 2024-2025 avec le Real Madrid, avant d'être sacré meilleur buteur de la compétition à nouveau la saison suivante avec 25 réalisations.

    Tandis que la meilleure saison de Robert Lewandowski en Liga fut celle de 2022-2023, lorsqu'il a marqué 23 buts.

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  • La plus belle des revanches : de la liste des 30 au rêve du Ballon d'Or

    C'est précisément ici que l'histoire devient plus captivante.

    Raphinha figurait parmi les noms marquants absents de la liste des 30 candidats au Ballon d'or, malgré sa cinquième place lors de l'édition précédente.

    Et plutôt que de s'engager dans un long débat sur la légitimité de sa présence, il a répondu sur le terrain : 12 buts en 7 matches.

    Il ne s'agit pas de simples statistiques d'un joueur ayant bien entamé la saison, mais du début d'un scénario exceptionnel qui ne se limitera pas à son retour dans la liste des candidats au Ballon d'or 2027, et qui pourrait même conduire la star brésilienne à décrocher ce trophée.

    Précisons ici qu'il est impossible de savoir si cette exclusion s'est réellement transformée en carburant supplémentaire pour lui, mais ce qui se passe sur le terrain donne à ce récit de revanche tous ses ingrédients.

    En définitive, Messi et Ronaldo ont quitté la Liga, et avec eux se sont envolés des rendements offensifs que l'on ne voit plus aussi facilement, mais après seulement 7 matches, Raphinha est apparu pour poser une question que personne n'attendait : et si le temps remontait en arrière ?

    Jusqu'à présent, la réponse ne se trouve ni dans les déclarations ni dans les nominations : elle se trouve dans les pieds de Raphinha.