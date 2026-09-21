On pensait que l'époque des chiffres impossibles avait pris fin avec le départ de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de la Liga, et qu'atteindre des totaux de l'ordre de 48 ou 50 buts en une seule saison appartenait désormais au passé.

Mais Raphinha a décidé de rouvrir ce dossier d'une manière que personne n'avait anticipée.





12 buts en seulement 7 premiers matchs : un chiffre qui place la star brésilienne dans une zone réservée aux géants de ce sport et qui l'amène à courir après les traces de Cristiano Ronaldo et de Messi dès les premières semaines de la saison.

Le paradoxe, c'est que cette explosion offensive est survenue au moment même où il subissait un grand choc en étant écarté de la liste des 30 nommés au Ballon d'Or.

Mais Raphinha ne s'est pas lancé dans des joutes verbales et n'a pas eu besoin de déclarations enflammées : il a choisi la manière la plus cruelle de répondre, les buts.

Et maintenant qu'il s'est mué en monstre dévorant les défenses de la Liga, la question est la suivante : Raphinha peut-il ramener dans la compétition l'ère de Messi et de Ronaldo et frapper à la porte de ce chiffre qui, pendant des années, a semblé impossible à atteindre ?