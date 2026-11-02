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US Lecce v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
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Un environnement empoisonné : Spalletti met en garde les supporters de la Juventus

Juventus FC vs SSC Naples
Juventus FC
SSC Naples
Serie A
L. Spalletti
Italie

« L'Allianz n'est plus une forteresse » !

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Luciano Spalletti a lancé un appel enthousiaste aux supporters de la Juventus, les exhortant à soutenir l'équipe plutôt que de transformer l'Allianz Stadium en un environnement toxique.

Malgré une victoire décisive sur le score de 2-0 face à Naples, l'entraîneur des Bianconeri s'est empressé d'évoquer les tensions croissantes dans les tribunes et sur la pelouse à la suite des mauvais résultats récents.

La Juventus a abordé la rencontre disputée hier dimanche sur son terrain sous une pression énorme, après une défaite humiliante 2-0 face à Gênes, menacé de relégation. La frustration était montée avant le coup d'envoi : les supporters ont protesté à l'extérieur de l'Allianz Stadium et adressé des insultes aux joueurs dès le coup de sifflet initial.

Malgré une atmosphère tendue, les locaux ont finalement réussi à s'imposer. Le début de match a été marqué par une frappe de Juan Cabal repoussée par le poteau, tandis que Guglielmo Vicario s'est illustré par un superbe arrêt sur une tentative de Lorenzo Lucca.

Le tournant est survenu lorsque le joueur de Naples Luca Marianucci a reçu son deuxième carton jaune, laissant les visiteurs terminer la rencontre à dix.

La Juventus a exploité sa supériorité numérique de manière remarquable, et des frappes de loin de Kenan Yildiz... des frappes lointaines de Karim Alagbegović et Jeremy Puga ont scellé cette précieuse victoire (2-0), donnant lieu à des célébrations émouvantes le long de la ligne de touche, où Spalletti a chaleureusement enlacé son staff technique au coup de sifflet final.

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  • Confiance perdue : un appel à l'unité

    Le site Goal a rapporté les propos de Spalletti tenus à la chaîne DAZN Italia après le match, lorsqu'il a félicité ses joueurs et son staff technique, déclarant : « Ils souffrent comme moi, ils travaillent du matin au soir. Je suis le premier arrivé et le dernier parti, mais la plupart du temps, ils sont là avec moi. Cela dit, le mérite face à Naples revient à l'équipe. »

    Et de poursuivre : « Ils ont su rassembler leurs forces et trouver cette envie de faire le premier pas, d'aller de l'avant et de penser positivement, puis ils y sont parvenus en seconde période avec quelques ajustements. Je pense qu'ils ont mérité cette victoire à juste titre, ce qui leur a redonné un peu de confiance en eux dans le football qu'ils proposent. »

    Mais il est évident que la baisse de régime de l'équipe ces derniers temps a eu un impact négatif sur l'état psychologique des joueurs de la Juventus, ce que Spalletti a reconnu, soulignant que la perte de confiance se propage souvent parmi les membres d'une équipe en difficulté.

    Spalletti a admis : « Tout ce que nous pouvons faire, c'est les soutenir, mais il y a des joueurs qui se laissent réellement entraîner dans cette spirale et perdent confiance en eux dans tout ce qu'ils font, même dans les choses les plus simples. »

    Il a ajouté : « Lorsque survient une simple passe ratée ou une hésitation à prendre une décision, ce qui est pire que de prendre la mauvaise décision, ce manque de confiance se transmet au reste de l'équipe. »

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  • Ambiance hostile : « Ce stade doit redevenir notre forteresse »

    La Juventus doit désormais exploiter cette victoire comme base pour reconstruire sa saison et réparer sa relation fracturée avec ses supporters. Avec un effectif réduit, Spalletti sait parfaitement que l'ambiance hostile du stade entravera leur progression lors des prochains matches.

    Il a ajouté : « Nous devons simplement continuer à avancer. C'est un moment que nous devons gérer, et ensuite vous pourrez parler de ce que vous voulez. Maintenant, nous devons rester soudés, aux côtés d'un stade qui montre son vrai visage en seconde période et qui se bat épaule contre épaule avec l'équipe. »

    Il a poursuivi : « Vous pouvez dire que Spalletti n'est pas bon, que ce joueur n'est pas bon, débarrassez-vous de tout le monde, mais pour l'instant nous avons besoin d'être unis, et ce stade doit redevenir notre forteresse. »

    Il a conclu son propos par un dernier appel à la solidarité : « Même si nous ne les rendons pas totalement heureux, nous avons toujours besoin de nos supporters à nos côtés, c'est pourquoi nous remercions tous ceux qui nous ont applaudis aujourd'hui et qui se sont tenus à nos côtés. C'est un moment où nous avons besoin de nous serrer les coudes et de faire front commun, d'essayer d'aller de l'avant et de rester positifs, ce qui n'est pas chose aisée vu notre effectif réduit. Ce fut une victoire méritée pour les joueurs, qui méritent de chaleureux applaudissements. »

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