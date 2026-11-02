Luciano Spalletti a lancé un appel enthousiaste aux supporters de la Juventus, les exhortant à soutenir l'équipe plutôt que de transformer l'Allianz Stadium en un environnement toxique.

Malgré une victoire décisive sur le score de 2-0 face à Naples, l'entraîneur des Bianconeri s'est empressé d'évoquer les tensions croissantes dans les tribunes et sur la pelouse à la suite des mauvais résultats récents.

La Juventus a abordé la rencontre disputée hier dimanche sur son terrain sous une pression énorme, après une défaite humiliante 2-0 face à Gênes, menacé de relégation. La frustration était montée avant le coup d'envoi : les supporters ont protesté à l'extérieur de l'Allianz Stadium et adressé des insultes aux joueurs dès le coup de sifflet initial.

Malgré une atmosphère tendue, les locaux ont finalement réussi à s'imposer. Le début de match a été marqué par une frappe de Juan Cabal repoussée par le poteau, tandis que Guglielmo Vicario s'est illustré par un superbe arrêt sur une tentative de Lorenzo Lucca.

Le tournant est survenu lorsque le joueur de Naples Luca Marianucci a reçu son deuxième carton jaune, laissant les visiteurs terminer la rencontre à dix.

La Juventus a exploité sa supériorité numérique de manière remarquable, et des frappes de loin de Kenan Yildiz... des frappes lointaines de Karim Alagbegović et Jeremy Puga ont scellé cette précieuse victoire (2-0), donnant lieu à des célébrations émouvantes le long de la ligne de touche, où Spalletti a chaleureusement enlacé son staff technique au coup de sifflet final.

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