D’après les quotidiens sportifs italiens *Gazzetta dello Sport* et *Tuttosport*, le nouvel entraîneur Ruben Amorim aurait déjà identifié sa priorité offensive : Goncalo Ramos, l’attaquant du PSG, serait en pole position et son recrutement est désormais la priorité absolue des Rossoneri.
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Un coup de maître dès ses débuts ? Ruben Amorim viserait la star du PSG pour son premier transfert à l'AC Milan
L’attaquant de 24 ans, souvent remplaçant dans son club parisien, correspond parfaitement au profil recherché par le nouvel entraîneur du Milan pour son système de jeu. Le principal obstacle à la conclusion d’un accord reste toutefois l’aspect financier.
Selon la Gazzetta, le PSG évalue son avant-centre à environ 40 millions d’euros, une somme à la portée des Milanais mais qui peserait lourdement sur leur budget.
Pour contourner cet obstacle, les dirigeants milanais explorent donc des formules de transfert créatives. Les Rossoneri seraient très intéressés par un prêt avec option d’achat obligatoire à exercer en 2027, afin de reporter le paiement de plusieurs millions à l’exercice comptable suivant.
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Le célèbre agent Jorge Mendes devrait jouer un rôle clé dans le dossier Sergio Ramos.
Pour conclure l’affaire aux conditions les plus avantageuses pour Milan, les dirigeants italiens misent sur le rôle des agents. Selon La Gazzetta et Tuttosport, c’est l’habileté de négociateur de l’agent vedette Jorge Mendes qui devrait faire pencher la balance.
Les trois hommes sont portugais et entretenaient déjà des relations étroites ; un atout qui pourrait s’avérer décisif pour les Rossoneri. Si Mendes manœuvre en coulisses pour Ramos en tant que conseiller, il n’en va toutefois pas de même pour le nouvel entraîneur du Milan.
Nunez pourrait remplacer Ramos au Milan.
En cas d’échec, Milan aurait déjà activé un plan B. D’après Tuttosport, l’ancien attaquant de Liverpool Darwin Núñez constituerait une autre option crédible pour renforcer l’attaque.
L’international uruguayen, actuellement sous contrat avec Al-Hilal où il évolue sous les ordres de Simone Inzaghi, représente toutefois un dossier à forts enjeux : persuasion et structure salariale.
Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, il dispose d’une clause libératoire de 120 millions d’euros. Recruté 65 millions d’euros auprès de Benfica à l’hiver 2024, il a depuis marqué 45 buts et délivré dix passes décisives en 131 matchs officiels.