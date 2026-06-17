L’attaquant de 24 ans, souvent remplaçant dans son club parisien, correspond parfaitement au profil recherché par le nouvel entraîneur du Milan pour son système de jeu. Le principal obstacle à la conclusion d’un accord reste toutefois l’aspect financier.

Selon la Gazzetta, le PSG évalue son avant-centre à environ 40 millions d’euros, une somme à la portée des Milanais mais qui peserait lourdement sur leur budget.

Pour contourner cet obstacle, les dirigeants milanais explorent donc des formules de transfert créatives. Les Rossoneri seraient très intéressés par un prêt avec option d’achat obligatoire à exercer en 2027, afin de reporter le paiement de plusieurs millions à l’exercice comptable suivant.