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Un analyste madrilène s'emporte : « La star du Real n'est pas un enfant… Il faut le vendre »

Majorque vs Real Madrid
Majorque
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LaLiga
E. Camavinga
Espagne

L'analyste madrilène Tomás Roncero a critiqué la prestation du joueur français Eduardo Camavinga après la défaite 1-2 du Real Madrid face à Majorque lors de la 30e journée de la Liga.

Roncero, vice-président du journal AS, était l'invité de l'émission Carrusel Deportivo sur la radio Cadena SER, pendant la retransmission du match.

Le site « Defensa Central » a publié les déclarations de Roncero, dans lesquelles il s'en est pris à Camavinga, exigeant son départ l'été prochain.

« Camavinga ne doit pas rester au Santiago Bernabéu la saison prochaine, en raison de son comportement décevant », a déclaré Roncero.

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    Il n'hésitera pas à vendre Camavinga

    Camavinga, l'un des principaux responsables du premier but de Majorque, n'était pas monté en défense pour contrer la percée de Morlanis par l'arrière. 

    Rüdiger a réprimandé son coéquipier Camavinga pour cela, et Roncero estime que cette réaction est justifiée.

    Il a ajouté : « Le fait qu'il ne soit pas revenu sur le but m'a beaucoup énervé. Camavinga revient lentement et répète ses anciennes erreurs comme si de rien n'était, je ne suis donc pas surpris de la colère de Rüdiger. »

    Roncero a rappelé que Camavinga est déjà un joueur expérimenté et non un enfant qu’il faut excuser.

    Il a souligné : « Le problème, c’est que Camavinga a joué pendant trois ans et a remporté la Ligue des champions en tant que titulaire. Ce n’est pas un jeune en phase d’apprentissage.

    Il a indiqué qu’il n’hésiterait pas à vendre Camavinga si le club recevait une offre sérieuse du Paris Saint-Germain, comme le laissent entendre les rumeurs récentes.

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