Un analyste madrilène s'emporte : « La star du Real n'est pas un enfant… Il faut le vendre »

L'analyste madrilène Tomás Roncero a critiqué la prestation du joueur français Eduardo Camavinga après la défaite 1-2 du Real Madrid face à Majorque lors de la 30e journée de la Liga.

Roncero, vice-président du journal AS, était l'invité de l'émission Carrusel Deportivo sur la radio Cadena SER, pendant la retransmission du match.

Le site « Defensa Central » a publié les déclarations de Roncero, dans lesquelles il s'en est pris à Camavinga, exigeant son départ l'été prochain.

« Camavinga ne doit pas rester au Santiago Bernabéu la saison prochaine, en raison de son comportement décevant », a déclaré Roncero.

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