« Tu n'as aucun bon sens » - Igor Tudor s'exprime sans détours dans une interview après le match nul arraché par Tottenham face à Liverpool

L'entraîneur par intérim ne s'est pas arrêté là, accusant les médias de poser des questions répétitives et insignifiantes malgré l'enjeu crucial de la lutte pour le maintien en Premier League. Tottenham ne devance actuellement Nottingham Forest et West Ham que d'un seul point, mais Tudor estimait que l'attention aurait dû rester entièrement concentrée sur le terrain après ce match âprement disputé.

« Vous interrogez l'entraîneur sur sa situation. Vous n'avez aucun bon sens », a aboyé Tudor pendant la retransmission en direct. « Tous les entraîneurs vous disent toujours la même chose, mais vous insistez sans cesse. Vous dites : "Coach, vous devez répondre", parce qu'il est obligé de venir à la conférence de presse, sinon il préférerait rester chez lui. Vous insistez toujours avec les mêmes questions. »