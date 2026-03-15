Getty Images Sport
Traduit par
« Tu n'as aucun bon sens » - Igor Tudor s'exprime sans détours dans une interview après le match nul arraché par Tottenham face à Liverpool
Tudor s'emporte face aux discussions sur l'avenir
La tension a atteint son paroxysme lorsque le Croate a été mis sur le gril pour savoir s’il était toujours l’homme de la situation pour éviter au club une relégation catastrophique en Championship. La réponse de Tudor a été sans détour : « Ça suffit. Je vous dis toujours ce que je pense. À quelles questions faut-il répondre ? Je suis l'entraîneur. Vous devez me poser des questions sur notre façon de jouer. Vous l'avez fait et je vous ai répondu. Ces questions que les journalistes aiment poser n'ont aucun sens. »
- Getty Images Sport
La tension monte à Anfield
L'entraîneur par intérim ne s'est pas arrêté là, accusant les médias de poser des questions répétitives et insignifiantes malgré l'enjeu crucial de la lutte pour le maintien en Premier League. Tottenham ne devance actuellement Nottingham Forest et West Ham que d'un seul point, mais Tudor estimait que l'attention aurait dû rester entièrement concentrée sur le terrain après ce match âprement disputé.
« Vous interrogez l'entraîneur sur sa situation. Vous n'avez aucun bon sens », a aboyé Tudor pendant la retransmission en direct. « Tous les entraîneurs vous disent toujours la même chose, mais vous insistez sans cesse. Vous dites : "Coach, vous devez répondre", parce qu'il est obligé de venir à la conférence de presse, sinon il préférerait rester chez lui. Vous insistez toujours avec les mêmes questions. »
Attitude de défi lors de l'entretien
Au fur et à mesure que l'interview avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Lorsque Davison a tenté de revenir sur certaines déclarations faites plus tôt dans la semaine, dans lesquelles Tudor avait laissé entendre que les supporters ne voulaient un nouvel entraîneur que pour l'« espoir » que cela leur procurait, l'ancien entraîneur de Marseille a complètement coupé court à la série de questions et a mis fin prématurément à la séquence.
« Non, je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas dit », a insisté Tudor, visiblement agité. « Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que vous me demandez maintenant ? Qu'est-ce que je dois vous dire maintenant ? On a fini ou pas ? OK, merci. »
- Getty Images Sport
Les stars des Spurs restent concentrées
Alors que leur entraîneur était aux abois face à la presse, les joueurs de Tottenham n’ont pas tardé à saluer l’esprit dont ils ont fait preuve pour égaliser après que Dominik Szoboszlai eut donné l’avantage à Liverpool. Le buteur Richarlison et le défenseur Pedro Porro ont tous deux souligné que l’équipe restait soudée dans sa quête du maintien, alors que les engagements en Ligue des champions se profilent également à l’horizon.
Porro a déclaré : « Nous y croyons toujours. Je le dis toujours, j’ai dit avant le match à mes coéquipiers que je croyais en nous. En ce moment, on a besoin de tout le monde et aujourd’hui, nous avons fait un bon match. Le plus important maintenant, c’est de prendre ce point, de retenir les points positifs et de continuer sur notre lancée en Ligue des champions et en Premier League. »
Publicité