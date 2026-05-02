« Tu es venu chez moi » : Mohamed Salah révèle l’influence décisive de Steven Gerrard dans son départ de Liverpool

Lors d’un entretien franc sur TNT Sports avec Steven Gerrard, autre légende de Liverpool, Mohamed Salah a révélé que leur dîner privé avait constitué un tournant dans sa réflexion. L’attaquant de 33 ans, qui quittera le club librement à l’issue de la saison, a exprimé sa gratitude pour les conseils avisés de l’ancien capitaine des Reds.

« Oui, je suis heureux maintenant. Je me souviens de cette conversation ; j’ai beaucoup apprécié. Je pense que les gens ne savaient pas que tu étais venu chez moi. J’espère que c’était un bon dîner ! », a déclaré Salah à Gerrard. « Nous avons eu une bonne conversation, tu m’as donné ton avis, et je pense que j’apprécie vraiment, vraiment beaucoup. »