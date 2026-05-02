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« Tu es venu chez moi » : Mohamed Salah révèle l’influence décisive de Steven Gerrard dans son départ de Liverpool
Un dîner avec une légende
Lors d’un entretien franc sur TNT Sports avec Steven Gerrard, autre légende de Liverpool, Mohamed Salah a révélé que leur dîner privé avait constitué un tournant dans sa réflexion. L’attaquant de 33 ans, qui quittera le club librement à l’issue de la saison, a exprimé sa gratitude pour les conseils avisés de l’ancien capitaine des Reds.
« Oui, je suis heureux maintenant. Je me souviens de cette conversation ; j’ai beaucoup apprécié. Je pense que les gens ne savaient pas que tu étais venu chez moi. J’espère que c’était un bon dîner ! », a déclaré Salah à Gerrard. « Nous avons eu une bonne conversation, tu m’as donné ton avis, et je pense que j’apprécie vraiment, vraiment beaucoup. »
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Gerrard a conseillé à Salah de partir selon ses propres conditions
La conversation portait sur le timing et la nécessité de partir par la grande porte, en accord avec son statut d’un des plus grands joueurs de l’histoire du club. Auteur de 257 buts pour Liverpool, juste derrière Ian Rush et Roger Hunt au classement des meilleurs buteurs, Salah voulait un départ digne de son palmarès.
Évoquant l’influence de Gerrard, Salah a déclaré : « Oui, je suis content de partir maintenant par la grande porte, et je pense que c’est aussi quelque chose que tu m’avais dit, partir selon ses propres conditions, et je me souviens encore de ces mots, donc, oui, j’en suis heureux… il est temps de partir. »
Bonne nouvelle pour l’effectif : un blessé de moins à l’approche de la phase finale
Si l’annonce de son départ focalise l’attention des supporters, Mohamed Salah a également apporté des nouvelles rassurantes sur son état physique. L’attaquant, actuellement indisponible en raison d’une lésion aux ischio-jambiers subie face à Crystal Palace, a affirmé qu’il retrouverait la pelouse avant la conclusion de sa dernière saison à Anfield. Il vise même la dernière journée contre Brentford pour ce qui s’annonce comme une sortie d’adieu chargée en émotions.
Interrogé sur sa disponibilité pour la 38^e journée, l’international égyptien a confirmé : « Bien sûr [je serai de retour pour le dernier match]. La blessure va bien. Oui, sans aucun doute, je serai probablement [de retour] avant ça. » Une bonne nouvelle pour les Reds, même s’il manquera le prochain choc contre Manchester United.
Un héritage préservé
Bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en avril 2025, un accord conclu le mois dernier lui ouvre la porte d’un départ cet été. Il quitte le club après avoir conquis tous les titres possibles, dont la Ligue des champions et deux sacres en Premier League, gravant ainsi son nom au panthéon des légendes d’Anfield.
Avec 257 buts et 122 passes décisives en 440 apparitions, l’international égyptien a laissé son empreinte sur une ère de succès à Liverpool.