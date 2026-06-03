Transfert surprise et coup de maître sans indemnité de transfert ! Le Real Madrid s’apprêterait à réaliser un doublé spectaculaire

Selon Fabrizio Romano, Denzel Dumfries, latéral droit de l’Inter Milan, s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Aucune négociation n’a été nécessaire : les Merengues ont activé la clause libératoire de 20 millions d’euros. Le Néerlandais, encore sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en 2028, va donc découvrir la Liga.

Arrivé en 2019 en provenance du PSV Eindhoven pour un peu moins de 14 millions d’euros, il s’est immédiatement imposé comme titulaire sur le flanc droit. La saison 2024/2025 a été sa plus aboutie : 11 buts et 6 passes décisives en 47 matchs officiels, des statistiques jamais atteintes auparavant.

Il a notamment joué un rôle déterminant dans la qualification de l’Inter pour la finale de la Ligue des champions : lors des demi-finales spectaculaires contre le FC Barcelone, il a marqué deux buts et délivré trois passes décisives, participant ainsi directement à six des sept buts milanais face aux Catalans.