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Transfert surprise et coup de maître sans indemnité de transfert ! Le Real Madrid s’apprêterait à réaliser un doublé spectaculaire

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T. Alexander-Arnold

Alors que l’issue de l’élection présidentielle se précisera dans les prochains jours, le Real Madrid s’active déjà en coulisses pour finaliser son effectif de la saison prochaine. Deux renforts pourraient être officialisés sous peu.

Selon le journal « AS », Ibrahima Konaté s’engagerait avec les Merengues sans indemnité de transfert, à condition que Florentino Pérez soit réélu président du club le 7 juin. Le dirigeant de 79 ans aurait déjà trouvé un accord avec le défenseur central de Liverpool pour un contrat de quatre ans, mais la signature définitive est subordonnée à sa victoire sur Enrique Riquelme lors de l’élection.

Konaté ne devrait d’ailleurs pas être la seule nouvelle recrue présentée prochainement par le club madrilène.

  • Selon Fabrizio Romano, Denzel Dumfries, latéral droit de l’Inter Milan, s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Aucune négociation n’a été nécessaire : les Merengues ont activé la clause libératoire de 20 millions d’euros. Le Néerlandais, encore sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en 2028, va donc découvrir la Liga.

    Arrivé en 2019 en provenance du PSV Eindhoven pour un peu moins de 14 millions d’euros, il s’est immédiatement imposé comme titulaire sur le flanc droit. La saison 2024/2025 a été sa plus aboutie : 11 buts et 6 passes décisives en 47 matchs officiels, des statistiques jamais atteintes auparavant.

    Il a notamment joué un rôle déterminant dans la qualification de l’Inter pour la finale de la Ligue des champions : lors des demi-finales spectaculaires contre le FC Barcelone, il a marqué deux buts et délivré trois passes décisives, participant ainsi directement à six des sept buts milanais face aux Catalans.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Denzel Dumfries devrait concurrencer Alexander-Arnold, dont les performances ont déçu, pour une place au Real Madrid.

    La saison écoulée a été marquée pour Dumfries par une longue convalescence, de fin novembre à début mars, suite à une opération à la cheville. Pendant ce temps, l’Inter dominait le championnat. De retour à la compétition, le Néerlandais a néanmoins joué un rôle clé en offrant une passe décisive lors de la victoire 2-0 en finale de Coupe contre la Lazio. Les Nerazzurri ont ainsi réalisé un nouveau doublé juste avant le départ du Néerlandais.

    Pour le remplacer, l’Inter envisagerait de recruter Marco Palestra, mais le latéral droit, actuellement prêté par l’Atalanta Bergame à Cagliari, serait estimé à au moins 50 millions d’euros.

    Au Real Madrid, Dumfries retrouvera le côté droit où il devra rivaliser avec Trent Alexander-Arnold, arrivé libre de Liverpool l’été dernier et souvent freiné par des blessures musculaires durant sa première saison. Pour couronner le tout, il n’a pas été retenu par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel pour la Coupe du monde.