Transfert surprise et coup de maître sans indemnité de transfert ! Le Real Madrid s’apprêterait à réaliser un doublé spectaculaire

Selon le journal « AS », Ibrahima Konaté s’engagerait avec les Merengues sans indemnité de transfert, à condition que Florentino Pérez soit réélu président du club le 7 juin. Le dirigeant de 79 ans aurait déjà trouvé un accord avec le défenseur central de Liverpool pour un contrat de quatre ans, mais la signature définitive est subordonnée à sa victoire sur Enrique Riquelme lors de l’élection.
Konaté ne devrait d’ailleurs pas être la seule nouvelle recrue présentée prochainement par le club madrilène.