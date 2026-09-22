Jusqu’à ce que Damiano Biondi se manifeste avec une proposition. « On te voudrait pour la pub de l’Amaro Montenegro ». « Sympa ». « OK. Puis on me dit que ce serait très bien si tu la tournais avec… ». « Avec ? ». « Avec Spalletti ».

« Attends, il y a peut-être des interférences. Avec qui ? ». « Avec Spalletti… ». « Non, je t’aime bien, mais je n’y arrive pas. Si je le croise, je le salue par respect, par politesse, mais vraiment je n’y arrive pas ». La vérité, c’est qu’au fond, il y avait quelque chose qui me titillait.

Le bras de fer a duré un mois. Je n’étais pas totalement convaincu, mais à la fin j’ai cédé. Comme lieu de tournage, on avait choisi une zone de Rome que tout le monde appelle I Ponti. Je suis arrivé en scooter, c’était tôt le matin. Chacun avait son camping-car pour se changer et se maquiller. Je suis descendu du mien et je me suis dirigé vers celui de Spalletti. J’ai frappé. « Ouvre, qu’est-ce qu’il y a, t’as peur ? ». Il est descendu, on s’est pris dans les bras, quelque chose d’un peu plus vrai que celle du Bambino Gesù.

« Francesco, tu es content de faire la pub avec moi ? ». « J’en mourais d’envie. De toute façon, vous devez me remercier, mister. Si j’avais dit non, ils ne vous auraient même pas pris non plus ». Lors d’une pause pendant le tournage, une petite vieille s’est penchée à un balcon et a crié à Spalletti : « Aò, ne plaisante pas avec le capitaine, parce que lui, il est à nous. Fais attention. Nous, on n’oublie pas ». Passe décisive incroyable. « Mister, faites vraiment attention, parce que si ici je déclenche l’ignorance, ça finit mal ».