Tottenham vise résolument le jeune joueur du Real Madrid, Mastantuono, pour renforcer ses options offensives. Âgé de 18 ans, ce talent, arrivé dans la capitale espagnole avec la réputation d’être l’un des espoirs les plus prometteurs d’Amérique du Sud, devrait être prêté afin de poursuivre son développement loin du Santiago Bernabéu.

Selon Sport, les Spurs devront toutefois braver une concurrence féroce sur le Vieux Continent pour s’attacher les services du jeune talent. On évoque au total neuf prétendants, parmi lesquels les géants italiens Inter et Juventus, ainsi que Porto, Benfica et le Sporting CP au Portugal. Villarreal, Rennes et un éventuel retour à River Plate sont également cités comme destinations possibles pour ce jeune talent très prometteur.



