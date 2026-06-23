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Tottenham a approché le Real Madrid pour discuter d’un éventuel transfert concernant un joueur qui ne figure pas dans les plans de José Mourinho
Tottenham se lance dans la course pour Mastantuono
Tottenham vise résolument le jeune joueur du Real Madrid, Mastantuono, pour renforcer ses options offensives. Âgé de 18 ans, ce talent, arrivé dans la capitale espagnole avec la réputation d’être l’un des espoirs les plus prometteurs d’Amérique du Sud, devrait être prêté afin de poursuivre son développement loin du Santiago Bernabéu.
Selon Sport, les Spurs devront toutefois braver une concurrence féroce sur le Vieux Continent pour s’attacher les services du jeune talent. On évoque au total neuf prétendants, parmi lesquels les géants italiens Inter et Juventus, ainsi que Porto, Benfica et le Sporting CP au Portugal. Villarreal, Rennes et un éventuel retour à River Plate sont également cités comme destinations possibles pour ce jeune talent très prometteur.
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La refonte tactique de Mourinho affecte directement la jeune pépite argentine.
La décision de prêter Mastantuono découle directement de la stratégie actuelle du Real Madrid. Selon plusieurs sources, José Mourinho, en pleine restructuration de l’effectif madrilène, ne verrait pas encore le jeune joueur de 18 ans comme un maillon essentiel pour la saison à venir. Le club souhaite qu’il s’impose comme titulaire régulier, ce que la concurrence au milieu de terrain, déjà saturé de stars, ne lui permettrait pas de garantir.
Si le jeune Italien possède les qualités techniques et la vision nécessaires pour s’épanouir en Premier League, des interrogations subsistent quant à sa place au sein de l’effectif actuel de Roberto De Zerbi. Les Spurs disposent déjà d’un secteur offensif bien fourni, avec Xavi Simons, James Maddison et Dejan Kulusevski, tous en lice pour occuper des rôles similaires dans le dernier tiers du terrain. Cette abondance de talents pourrait empêcher le club londonien de garantir les « opportunités régulières » que l’entourage du joueur est susceptible de rechercher.
La priorité est d’attaquer les renforts adverses.
Malgré l’intérêt suscité par le profil technique de Mastantuono, certains observateurs estiment que les priorités de Tottenham devraient se situer ailleurs. Le club s’est montré très actif sur le marché des transferts pour soutenir la révolution de De Zerbi, ayant déjà recruté des renforts défensifs tels que Jan Paul van Hecke et Andy Robertson afin de consolider une ligne arrière qui avait connu des difficultés lors des saisons précédentes.
Dans le nord de Londres, la priorité est désormais d’ajouter du poids et de l’efficacité devant le but. Si Mastantuono apporterait du flair, nombreux sont les supporters et les observateurs à réclamer l’arrivée d’un avant-centre de premier plan et d’ailiers de haut niveau. Compte tenu de l’effectif offensif déjà en place, recruter un meneur de jeu encore brut et en plein développement pourrait être perçu comme un luxe plutôt qu’une nécessité, alors que le club vise un retour parmi les places qualificatives pour la Ligue des champions.
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À la recherche d’un véritable numéro 9
Tottenham cherche toujours une solution à long terme pour remplacer Harry Kane. Si Dominic Solanke et Richarlison demeurent des options crédibles, le club explore aussi des profils plus explosifs. L’ancien milieu des Spurs, Darren Anderton, suggère même de miser sur l’attaquant de Brentford, Igor Thiago, pour animer l’attaque.
Alors que le mercato bat son plein, la stratégie de recrutement des Spurs reste sous les projecteurs : trouver le juste équilibre entre la quête de jeunes talents comme Mastantuono et l’exigence d’un buteur confirmé capable d’avoir un impact immédiat constituera le principal défi pour la direction du club.