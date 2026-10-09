Malgré l’absence de suspension immédiate, l’issue clémente a suscité des critiques dans une partie du public et des médias. Cependant, interrogé lors de sa conférence de presse d’avant-match sur le message qu’il adressait à ceux qui estimaient sa sanction trop légère, Eckert a répondu en un seul mot : « Rien. »

Le patron de Southampton a plutôt exprimé son इच्छा de se concentrer sur les ambitions de promotion du club, admettant que la menace d’une sanction plus lourde avait fortement pesé sur l’effectif.

« C’est une grande semaine pour nous en tant que club, a-t-il expliqué. Nous abordons un match très important dimanche et le fait d’avoir de la clarté aussi rapidement avant un match aussi important, je pense que cela n’a pas seulement été un soulagement pour moi, mais pour toutes les personnes concernées.

« Il y avait une vraie possibilité que le verdict aille dans un autre sens. Après autant de temps, nous avons un verdict de l’EFL, nous avons désormais un verdict et ce que vous attendez n’est pas forcément ce que vous obtenez au final. Pour moi, il s’agit simplement de garder la tête haute, une fois de plus j’ai fait une erreur et c’est à moi d’en assumer les conséquences. »



