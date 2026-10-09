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Tonda Eckert répond sèchement à ses détracteurs après avoir échappé à une interdiction de bord de touche dans le scandale « Spygate » de Southampton
Le sursis apporte un soulagement
La Fédération anglaise de football a infligé à Eckert une suspension de six semaines avec sursis et une amende de 28 000 £ pour son rôle dans l’autorisation de l’espionnage des adversaires. Cette sanction signifie que le joueur de 33 ans ne sera suspendu du bord du terrain que s’il commet une infraction similaire avant la fin de la saison 2027-2028.
Une commission indépendante a décrit l’Allemand comme un témoin « exceptionnellement impressionnant », en soulignant ses remords sincères pendant les audiences. La FA a également pris en compte les sanctions antérieures, choisissant d’éviter de nouvelles sanctions contre un club qui avait déjà subi un retrait de quatre points en English Football League et une surprenante éviction de la finale des barrages du Championship.
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Eckert adresse une réponse cinglante à ses détracteurs
Malgré l’absence de suspension immédiate, l’issue clémente a suscité des critiques dans une partie du public et des médias. Cependant, interrogé lors de sa conférence de presse d’avant-match sur le message qu’il adressait à ceux qui estimaient sa sanction trop légère, Eckert a répondu en un seul mot : « Rien. »
Le patron de Southampton a plutôt exprimé son इच्छा de se concentrer sur les ambitions de promotion du club, admettant que la menace d’une sanction plus lourde avait fortement pesé sur l’effectif.
« C’est une grande semaine pour nous en tant que club, a-t-il expliqué. Nous abordons un match très important dimanche et le fait d’avoir de la clarté aussi rapidement avant un match aussi important, je pense que cela n’a pas seulement été un soulagement pour moi, mais pour toutes les personnes concernées.
« Il y avait une vraie possibilité que le verdict aille dans un autre sens. Après autant de temps, nous avons un verdict de l’EFL, nous avons désormais un verdict et ce que vous attendez n’est pas forcément ce que vous obtenez au final. Pour moi, il s’agit simplement de garder la tête haute, une fois de plus j’ai fait une erreur et c’est à moi d’en assumer les conséquences. »
Le conseil d’administration de Southampton salué pour son soutien indéfectible
Le scandale a placé une immense pression sur la direction de Southampton, de nombreuses voix extérieures réclamant le licenciement de l'entraîneur. Cependant, le propriétaire Dragan Solak et le conseil d'administration ont fermement soutenu leur entraîneur, un geste qu'Eckert apprécie profondément.
« Évidemment, cela fait une grande différence que nous puissions désormais tourner la page », a déclaré Eckert. « Pas seulement pour moi, mais aussi pour mes proches. C’est difficile. Cela change votre vie. Si je disais que tout a été facile depuis le tout premier moment, ce ne serait pas vrai, mais il faut trouver une solution. Il faut arriver à une conclusion à un moment donné de l’été si l’on veut continuer. Cette première décision ne m’appartenait pas, c’était au club de la prendre. »
Il a ajouté : « Je l’ai dit tout de suite, mais il m’appartient de dire merci pour le soutien, et pas seulement à Dragan, mais à l’ensemble du conseil d'administration. Je pense qu’il y a beaucoup de clubs de football qui auraient pris une décision différente pendant l’été. Ce qui rend ce club spécial, c’est que dans des moments bien plus difficiles, et surtout avec énormément de pression extérieure, nous arrivions à une décision de la manière dont nous l’avons fait. Ce sera, et pas seulement sur le moment, quelque chose pour lequel je serai reconnaissant à jamais. »
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Le derby de la côte sud attend
L’enquête de la FA étant désormais officiellement close, Eckert est autorisé à prendre place sur le banc lorsque Southampton recevra son rival honni, Portsmouth, ce dimanche. Le derby de la côte sud constitue désormais un rendez-vous crucial pour Southampton, qui cherche à laisser définitivement derrière lui l’affaire du Spygate et à relancer sa course à la montée en Premier League.
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