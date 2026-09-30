Ce n’était pas la première fois que Bellingham dirigeait l’équipe première, puisqu’il avait déjà porté le brassard lors d’une victoire en match de préparation à la Coupe du monde contre le Costa Rica en juin. Tuchel a expliqué que le laisser sur le banc au coup d’envoi à Prague relevait d’une décision physique sensée, et non d’un déclassement tactique.

« Je pense qu’il aime être avec nous en ce moment, c’est ce que je ressens, a déclaré Tuchel. Nous avons eu cette petite discussion aujourd’hui au sujet de son rôle et nos ventres à tous les deux disaient : “On y retourne, on recommence.” Et puis nos têtes à tous les deux disaient : “Peut-être que 30 minutes suffisent pour aujourd’hui”, parce qu’il n’a pas enchaîné des matches avec un délai de récupération aussi court au cours de cette saison.

« Il l’a déjà fait auparavant, mais pas pendant la saison, donc nous ne voulions pas être les premiers à essayer cela. Mais même dans ce bref échange, on voit qu’il a confiance et qu’il est heureux d’aider même en sortant du banc, donc oui, c’est une récompense. C’est bien. »