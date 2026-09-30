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Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Thomas Tuchel voit Jude Bellingham devenir capitaine permanent de l’Angleterre après la victoire contre la République tchèque

J. Bellingham
Angleterre
T. Tuchel
Tchéquie vs Angleterre
UEFA Nations League A

Thomas Tuchel a estimé que la star du Real Madrid, Jude Bellingham, finirait par devenir le capitaine permanent de l’Angleterre après lui avoir confié le brassard contre la République tchèque. Cependant, le sélectionneur a également révélé que le milieu de terrain avait connu une légère alerte à la blessure avant un choc crucial de Ligue des nations.

  • Prendre les commandes

    Tuchel a soutenu Bellingham pour qu’il assume le capitanat permanent à l’avenir. Le milieu de terrain du Real Madrid a fièrement reçu le brassard des mains de l’attaquant du Bayern Munich Harry Kane lors d’une victoire 2-0 en Ligue des nations contre la République tchèque.

    Bellingham a commencé le match à Prague sur le banc après une prestation physiquement éprouvante lors de la défaite contre l’Espagne samedi. Il est finalement entré en jeu à la 71e minute, prenant les responsabilités de leader sur le terrain pour les derniers instants de cette cruciale rencontre européenne.

  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    Décrocher la récompense ultime

    Le remplacement à la mi-temps a mis en évidence l’immense confiance que Tuchel accorde au talentueux milieu de terrain. Interrogé directement sur la possibilité de voir Bellingham devenir un jour capitaine permanent, le sélectionneur de l’Angleterre a apporté une réponse claire et encourageante.

    « Si tu es capitaine à la fin de ces matches, tu peux assurément être le capitaine permanent », a déclaré Tuchel, cité par The Standard. « Même dans ce petit échange, on voit qu’il est confiant et heureux d’aider même depuis le banc. Donc oui, c’est une récompense. C’est bien. »

  • Gérer soigneusement la charge de travail

    Ce n’était pas la première fois que Bellingham dirigeait l’équipe première, puisqu’il avait déjà porté le brassard lors d’une victoire en match de préparation à la Coupe du monde contre le Costa Rica en juin. Tuchel a expliqué que le laisser sur le banc au coup d’envoi à Prague relevait d’une décision physique sensée, et non d’un déclassement tactique.

    « Je pense qu’il aime être avec nous en ce moment, c’est ce que je ressens, a déclaré Tuchel. Nous avons eu cette petite discussion aujourd’hui au sujet de son rôle et nos ventres à tous les deux disaient : “On y retourne, on recommence.” Et puis nos têtes à tous les deux disaient : “Peut-être que 30 minutes suffisent pour aujourd’hui”, parce qu’il n’a pas enchaîné des matches avec un délai de récupération aussi court au cours de cette saison.

    « Il l’a déjà fait auparavant, mais pas pendant la saison, donc nous ne voulions pas être les premiers à essayer cela. Mais même dans ce bref échange, on voit qu’il a confiance et qu’il est heureux d’aider même en sortant du banc, donc oui, c’est une récompense. C’est bien. »

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    Un duel crucial se profile

    Malgré son entrée en jeu impressionnante, la condition physique immédiate de Bellingham est soudainement devenue une source d'inquiétude pour la sélection. Tuchel a confirmé que le milieu créatif avait ressenti un léger problème en fin de match.

    L'Angleterre voudra absolument que son talisman soit en pleine forme pour le déplacement crucial de samedi à Rijeka. Avec une Espagne qui semble bien partie pour s'assurer une place dans les deux premiers du groupe A3, l'équipe de Tuchel doit lutter avec la Croatie pour décrocher le dernier billet restant pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

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