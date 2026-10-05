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Thomas Tuchel explique le forfait d’Ezri Konsa avec l’Angleterre sur fond de craintes de blessure à Arsenal
Tuchel détaille les problèmes de forme physique de Konsa
Le sélectionneur de l’Angleterre a confirmé que Konsa avait quitté le rassemblement de la sélection après la victoire 7-0 contre la Croatie à Rijeka. Le défenseur avait auparavant été écarté pour la victoire contre la Tchéquie à Prague, mais avait été jugé suffisamment apte pour participer à la correction infligée à la Croatie. Il a toutefois désormais été autorisé à partir afin de recevoir des soins spécialisés dans son club, alors que l’Angleterre prépare son prochain match à Wembley.
Tuchel est entré dans les détails concernant la nature de la blessure, expliquant que l’ancien joueur d’Aston Villa gérait en réalité déjà un problème avant même de rejoindre la sélection nationale. « L’histoire, ce sont deux histoires différentes. Ezri ressentait une gêne quand il est arrivé au rassemblement, il a joué avec cette gêne contre l’Espagne et cela s’est un peu aggravé », a expliqué Tuchel en conférence de presse.
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Aucune inquiétude à long terme pour Arteta
Si les supporters d'Arsenal peuvent s'inquiéter au sujet de leur recrue estivale, Tuchel a tenté de minimiser la gravité de la situation. Il a précisé que les problèmes ne sont liés ni à des déchirures musculaires ni à des dommages structurels, mais qu'ils sont plutôt le résultat d'un contact physique sur le terrain. L'attention se porte désormais sur la capacité du défenseur à récupérer à temps pour le coup d'envoi à l'heure du déjeuner des Gunners contre Leeds United samedi.
« Il a quitté le rassemblement pour se faire soigner pour ses deux problèmes maintenant, mais je pense qu'il n'y a rien de grave, cela ne valait simplement pas la peine de prendre le risque, a ajouté Tuchel. Nous étions contents de l'attitude qu'il a montrée en restant dans le rassemblement et en se tenant prêt pour la Croatie, et il a fait un bon match, mais malheureusement il en a contracté un autre pendant le match. Mais à la suite d'un coup, pas d'une blessure musculaire ou autre. »
Double coup dur pour la sélection anglaise
Konsa n’a pas été le seul coup dur pour Tuchel, qui a également confirmé que le milieu de terrain Alex Scott a été forfait en raison d’une blessure au quadriceps. Malgré ces contretemps, l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich reste optimiste concernant le reste de son groupe. Il a précisé que des mises à jour continueraient tout au long de la journée, mais s’attend à ce que tous les autres soient disponibles pour la sélection.
« Il est resté au camp et a tout tenté pour le match en Tchéquie, qui arrivait trop tôt, et nous avons tout essayé pour le match en Croatie et donné notre feu vert, a poursuivi Tuchel. Il a terminé toutes les séances d’entraînement entre-temps et était prêt à jouer, mais malheureusement il a reçu un autre coup au quadriceps et cela a provoqué un léger traumatisme, et nous avons décidé de ne pas le laisser rejouer malgré cette douleur et cette gêne. »
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Des renforts défensifs à l’horizon
L’éventuelle absence de Konsa serait un coup dur pour Arteta, surtout avec William Saliba toujours écarté en raison d’un problème de dos. L’international anglais est un titulaire régulier depuis son arrivée, comblant le vide laissé par le Français. Cependant, il y a de la lumière au bout du tunnel pour le club du nord de Londres, puisque plusieurs autres défenseurs clés se rapprochent de leur retour en équipe première.
Ben White, absent en raison d’un problème à l’aine, se rapproche d’un retour à 100 % et peut offrir une solution dans l’axe de la défense aux côtés de Jurrien Timber. De plus, Cristhian Mosquera a intensifié sa rééducation après une blessure aux ischio-jambiers subie en août.
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