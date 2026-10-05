Le sélectionneur de l’Angleterre a confirmé que Konsa avait quitté le rassemblement de la sélection après la victoire 7-0 contre la Croatie à Rijeka. Le défenseur avait auparavant été écarté pour la victoire contre la Tchéquie à Prague, mais avait été jugé suffisamment apte pour participer à la correction infligée à la Croatie. Il a toutefois désormais été autorisé à partir afin de recevoir des soins spécialisés dans son club, alors que l’Angleterre prépare son prochain match à Wembley.

Tuchel est entré dans les détails concernant la nature de la blessure, expliquant que l’ancien joueur d’Aston Villa gérait en réalité déjà un problème avant même de rejoindre la sélection nationale. « L’histoire, ce sont deux histoires différentes. Ezri ressentait une gêne quand il est arrivé au rassemblement, il a joué avec cette gêne contre l’Espagne et cela s’est un peu aggravé », a expliqué Tuchel en conférence de presse.