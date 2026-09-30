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Thomas Muller prolonge avec les Vancouver Whitecaps : la légende allemande s’engage jusqu’à la saison Sprint 2027 de la MLS
Le talisman allemand prolonge son séjour au Canada
Le club de MLS a officiellement annoncé un nouvel accord liant le vétéran de l’attaque au club jusqu’en juin 2027. L’ancienne icône du Bayern Munich s’est immédiatement imposée comme une pièce maîtresse après son arrivée libre à l’été 2025. Cette prolongation de contrat garantit que le champion du monde restera le point de référence de l’attaque de l’équipe jusqu’à la fin de la campagne de Sprint Season du printemps prochain.
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L’attaquant encense la philosophie de jeu du club
L’expérimenté Allemand a fait part de sa joie de lier son avenir à BC Place, en soulignant l’accueil chaleureux qu’il a reçu et le lien fort noué au sein du club. Expliquant sa décision au site officiel du club, Muller a déclaré : « J’ai vraiment apprécié mon passage ici depuis le début. Vancouver s’est montré très ouvert et accueillant avec moi, et j’ai ressenti ce même esprit dans tout le club. »
Il a ajouté : « Nous avons un style offensif, basé sur la possession, qui est agréable à jouer et agréable à regarder, et on sent vraiment l’enthousiasme autour de l’équipe et de la ville en ce moment. Les supporters l’apprécient, et je pense que tout le monde veut faire partie de ce que nous construisons. »
« Pour moi, c’est toujours un vrai plaisir d’être sur le terrain chaque semaine, et je me sens bien physiquement. Je suis très heureux de poursuivre cette aventure avec les 'Caps, et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble cette année et l’année prochaine lors de la Sprint Season. »
Un impact sensationnel alimente la quête d’un trophée
L’attaquant vétéran a immédiatement marqué les esprits lors de sa première saison, guidant Vancouver vers un sacre en Championnat canadien et une première finale de MLS Cup, où le club a terminé finaliste derrière l’Inter Miami. Toutes compétitions confondues, il a signé 19 buts et 12 passes décisives en 45 apparitions, tout en dominant les statistiques du club en championnat avec 16 buts et 11 passes décisives. Cette excellence sur la durée lui a également valu une sélection dans l’équipe des étoiles de la MLS de cette année.
- Chai v.d. Laage
Les leaders de la conférence face au défi de Chicago
Les Whitecaps tournent désormais leur attention vers la préservation de cette dynamique lorsqu’ils se déplaceront sur le terrain du Chicago Fire le 6 octobre. L’équipe de Jesper Sorensen est en tête du classement de la Conférence Ouest avec 50 points en 26 matches. L’avenir de Muller étant réglé, Vancouver vise désormais clairement à s’assurer la première tête de série avant les play-offs.
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