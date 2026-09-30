L’expérimenté Allemand a fait part de sa joie de lier son avenir à BC Place, en soulignant l’accueil chaleureux qu’il a reçu et le lien fort noué au sein du club. Expliquant sa décision au site officiel du club, Muller a déclaré : « J’ai vraiment apprécié mon passage ici depuis le début. Vancouver s’est montré très ouvert et accueillant avec moi, et j’ai ressenti ce même esprit dans tout le club. »

Il a ajouté : « Nous avons un style offensif, basé sur la possession, qui est agréable à jouer et agréable à regarder, et on sent vraiment l’enthousiasme autour de l’équipe et de la ville en ce moment. Les supporters l’apprécient, et je pense que tout le monde veut faire partie de ce que nous construisons. »

« Pour moi, c’est toujours un vrai plaisir d’être sur le terrain chaque semaine, et je me sens bien physiquement. Je suis très heureux de poursuivre cette aventure avec les 'Caps, et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble cette année et l’année prochaine lors de la Sprint Season. »