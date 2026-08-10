Thibaut Courtois soutient l’exigeant Jose Mourinho pour ramener la discipline au Real Madrid

Courtois a salué le retour de Mourinho à Madrid, soulignant la capacité unique de l’entraîneur portugais à instaurer une mentalité collective de gagnant. Ayant déjà évolué sous les ordres de Mourinho, Courtois est bien placé pour expliquer à ses coéquipiers ce qu’ils doivent attendre du nouveau régime.

« Mourinho est un entraîneur exigeant qui privilégie la discipline et l’équipe plutôt que le talent individuel. Pour moi, ce sont des facteurs cruciaux pour gagner. C’est un grand entraîneur et une personne très accessible. Il est direct, et j’apprécie cela. Je pense que c’est la bonne direction à prendre », a déclaré Courtois à Real Madrid TV.