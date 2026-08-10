AFP
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Thibaut Courtois soutient l’exigeant Jose Mourinho pour ramener la discipline au Real Madrid
Mourinho fixe la référence à Valdebebas
Courtois a salué le retour de Mourinho à Madrid, soulignant la capacité unique de l’entraîneur portugais à instaurer une mentalité collective de gagnant. Ayant déjà évolué sous les ordres de Mourinho, Courtois est bien placé pour expliquer à ses coéquipiers ce qu’ils doivent attendre du nouveau régime.
« Mourinho est un entraîneur exigeant qui privilégie la discipline et l’équipe plutôt que le talent individuel. Pour moi, ce sont des facteurs cruciaux pour gagner. C’est un grand entraîneur et une personne très accessible. Il est direct, et j’apprécie cela. Je pense que c’est la bonne direction à prendre », a déclaré Courtois à Real Madrid TV.
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Se remémorer la gloire en Premier League à Chelsea
L’histoire entre Courtois et Mourinho s’est construite sur le succès et la compétition au plus haut niveau. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Stamford Bridge lors de la saison 2014-15, une année qui a vu le Belge revenir d’un prêt de trois ans très réussi à l’Atletico Madrid pour remplacer le légendaire Petr Cech comme gardien numéro un de Chelsea. Cette histoire commune, marquée par des trophées, est quelque chose que Courtois espère reproduire à Madrid.
En repensant à leur précédente collaboration à Londres, Courtois a évoqué avec affection cette période qui a défini sa carrière dans l’élite anglaise. « Nous étions ensemble à Chelsea, et nous avons remporté la Premier League ensemble, a rappelé Courtois lors de son entretien. Je garde de très bons souvenirs de lui et je suis heureux de rejouer sous ses ordres. Nous espérons bien travailler ensemble et vivre de grandes années ici. »
Retour anticipé en forme après le crève-cœur de la Coupe du monde
Au-delà des changements d’entraîneur, Courtois s’est concentré sur sa propre condition physique après un été difficile sur la scène internationale. Le gardien vétéran a subi une blessure importante lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la Belgique et l’Espagne, ce qui l’a contraint à quitter la pelouse alors qu’il restait environ 20 minutes à jouer. Son absence s’est fait lourdement sentir, la Belgique ayant ensuite été éliminée du tournoi. Toutefois, déterminé à entamer la nouvelle saison nationale de la meilleure des manières, Courtois a pris la décision d’écourter ses vacances et de revenir à Valdebebas plus tôt que ses coéquipiers de sélection.
« Je suis revenu un peu plus tôt parce qu’avec la blessure, je voulais m’assurer que tout allait bien en faisant un travail individuel avant de rejoindre l’équipe. Aujourd’hui, j’ai déjà fait un entraînement spécifique de gardien et je me suis senti très bien, et heureux d’être de retour à l’entraînement », a-t-il expliqué.
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Gérer un calendrier de pré-saison compliqué
Malgré l’enthousiasme entourant ces retrouvailles, Courtois reste lucide quant aux défis à relever durant l’actuelle présaison. La Coupe du monde 2026 a laissé l’effectif du Real Madrid morcelé, les joueurs revenant à l’entraînement à des moments différents en fonction de leur parcours dans le tournoi. Courtois a reconnu que le technicien portugais fait face à une tâche compliquée pour équilibrer les niveaux de forme tout en préparant l’équipe pour le coup d’envoi de la saison compétitive, sans risquer de nouveaux contretemps sur le plan des blessures.
« Il y a pas mal de nouveaux joueurs ; nous en connaissons certains pour avoir joué contre eux, mais la Coupe du monde s’est terminée très tard cette année, et ce n’est pas facile pour l’entraîneur d’intégrer tout le monde progressivement », a conclu Courtois.
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