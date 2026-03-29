Entretien avec Marco Tardelli, champion du monde en 1982 avec l'Italie et aujourd'hui commentateur. L'ancien milieu de terrain s'est confié à *La Gazzetta dello Sport* sur la situation actuelle des Azzurri, en quête d'une qualification pour la Coupe du monde, et a donné un conseil à Nicolò Barella, s'inspirant de ce que Bearzot avait fait avec lui. Voici ses propos.
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Tardelli à Barella : « Reste simple, n’en fais pas trop. Trois mois difficiles ne changent pas une carrière. Et que l’Inter lui accorde un mois de vacances. »
LE CONSEIL À BARELLA
« Barella est en perte de vitesse ces derniers temps ? On ne peut pas être toujours au top. Il y a des périodes ou des moments plus difficiles. Ça m'arrivait aussi. De la fatigue physique et mentale, d'autres raisons, et on ne sait pas toujours pourquoi. Mais trois mois difficiles ne changent pas une carrière. Il faut juste être patient et se souvenir de ce que Bearzot m'a dit en Argentine. Je ne l'oublierai jamais. C'était fin mai 1978, j'étais littéralement à bout. Je n'arrivais même plus à faire les choses les plus simples. Bearzot m'a remplacé lors d'un match amical avant la Coupe du monde en Argentine. Déprimé, je lui ai dit : « Monsieur, je comprends que vous n'ayez plus confiance en moi. Laissez-moi sur le banc, si vous voulez... ». Il a répondu tout de suite : « Marco, ne dis pas de conneries. Si tu ne sais rien faire d’autre, passe le ballon à un coéquipier ». Il voulait dire : fais les choses simples, n’en fais pas trop. Ensuite, ça s’est passé comme on le sait, avec une équipe nationale encore plus belle que celle de 82. Contre les Nord-Irlandais, il a fait les choses simples parce que c’est un joueur intelligent. Et puis, si j’étais l’Inter, après la Coupe du monde, je lui donnerais un mois de vacances complètes. C’est suffisant pour récupérer ».
COUPE DU MONDE
« On va à la Coupe du monde, j'en suis sûr. La Bosnie n'est pas à la hauteur de l'Italie. Et même si notre équipe nationale n'est pas très forte, j'ai le sentiment qu'on va faire de grandes choses. Je l'avais déjà dit avant 2006 : l'équipe de Lippi me rappelait celle de Bearzot en 1982, le scandale du « Calciopoli », le pessimisme, tout le monde contre nous, une situation difficile. J'aime cette Italie et j'aime Gattuso. Il a créé un groupe soudé. Il fait appel aux jeunes, d'Esposito, qui n'est plus une nouveauté, à Pisilli en passant par Palestra. Souvenons-nous de Rossi et Cabrini en Argentine. Qui va remporter la Coupe du monde ? J'ai peur du Brésil d'Ancelotti ».
GATTUSO
« Gattuso a été l'un de mes joueurs en équipe des moins de 21 ans. Il était déjà comme aujourd'hui : un garçon sérieux, généreux, toujours au service de l'équipe. Lui aussi m'a tenu le même discours que celui que j'avais adressé à Bearzot après un remplacement lors d'un match amical. « Monsieur, je dois vous parler… ». Puis : « Si vous n'avez pas confiance en moi… ». Je ne l'ai pas laissé finir : « Tu es fou, Rino ! », lui ai-je répondu. Il donnait tout, il portait le maillot bleu, il avait du caractère, de la personnalité, il était très important dans l’équipe. J’ajouterai que sa générosité, le fait qu’il soit partout, à courir après tout et tout le monde, masquait ses qualités, qui n’étaient pas négligeables. Techniquement, il était meilleur qu’on ne le pensait. On a toujours besoin d’un Gattuso dans une équipe. »