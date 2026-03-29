Tardelli à Barella : « Reste simple, n’en fais pas trop. Trois mois difficiles ne changent pas une carrière. Et que l’Inter lui accorde un mois de vacances. »

« Barella est en perte de vitesse ces derniers temps ? On ne peut pas être toujours au top. Il y a des périodes ou des moments plus difficiles. Ça m'arrivait aussi. De la fatigue physique et mentale, d'autres raisons, et on ne sait pas toujours pourquoi. Mais trois mois difficiles ne changent pas une carrière. Il faut juste être patient et se souvenir de ce que Bearzot m'a dit en Argentine. Je ne l'oublierai jamais. C'était fin mai 1978, j'étais littéralement à bout. Je n'arrivais même plus à faire les choses les plus simples. Bearzot m'a remplacé lors d'un match amical avant la Coupe du monde en Argentine. Déprimé, je lui ai dit : « Monsieur, je comprends que vous n'ayez plus confiance en moi. Laissez-moi sur le banc, si vous voulez... ». Il a répondu tout de suite : « Marco, ne dis pas de conneries. Si tu ne sais rien faire d’autre, passe le ballon à un coéquipier ». Il voulait dire : fais les choses simples, n’en fais pas trop. Ensuite, ça s’est passé comme on le sait, avec une équipe nationale encore plus belle que celle de 82. Contre les Nord-Irlandais, il a fait les choses simples parce que c’est un joueur intelligent. Et puis, si j’étais l’Inter, après la Coupe du monde, je lui donnerais un mois de vacances complètes. C’est suffisant pour récupérer ».



