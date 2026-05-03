Si Malen est aujourd’hui l’un des attaquants les plus en vue d’Europe, son passage sous les ordres d’Emery à Villa Park est resté discret. Évoquant le départ du joueur et son succès par la suite, l’entraîneur de Villa a admis en début de semaine que la présence d’Ollie Watkins avait empêché le Néerlandais de trouver son rythme au sein du club.

« C’est un prêt avec option d’achat que la Roma va lever au vu de ses performances. Je suis donc très heureux pour lui, car c’est un bon garçon et un vrai joueur. Ici, il était en concurrence avec Watkins, ce qui l’a conduit à jouer moins souvent, et je pensais qu’il aurait dû jouer davantage en tant qu’attaquant. Il a parfois joué aux côtés de Watkins, donc je pense qu’il a trouvé la place idéale à la Roma et qu’il a disputé tous les matchs pour exploiter ses qualités et marquer des buts. Je suis très heureux pour lui car c’est aussi un bon gars. Et j’espère qu’il continuera à marquer des buts », a déclaré Emery.