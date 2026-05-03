AFP
Traduit par
Surprise : Manchester United s’intéresserait à un attaquant néerlandais, déjà écarté d’Aston Villa et parti en janvier
Selon nos informations, Manchester United s’intéresserait de près à un ancien joueur d’Aston Villa.
Selon les informations du Corriere dello Sport, Manchester United figurerait parmi les trois grands clubs de Premier League surveillant de près la situation de Malen à la Roma. L’attaquant de 27 ans a connu une métamorphose remarquable depuis son départ de Villa Park lors du mercato d’hiver, inscrivant 11 buts en seulement 14 apparitions sous le maillot giallorosso.
D’après le Corriere dello Sport, la Roma dispose d’une option d’achat comprise entre 25 et 30 millions d’euros (environ 22-26 millions de livres, 29-35 millions de dollars). Manchester United, Chelsea et Newcastle se tiennent donc prêts à entrer dans la danse si le club italien renonçait à l’exercer.
- Getty
Emery analyse les difficultés de Villa
Si Malen est aujourd’hui l’un des attaquants les plus en vue d’Europe, son passage sous les ordres d’Emery à Villa Park est resté discret. Évoquant le départ du joueur et son succès par la suite, l’entraîneur de Villa a admis en début de semaine que la présence d’Ollie Watkins avait empêché le Néerlandais de trouver son rythme au sein du club.
« C’est un prêt avec option d’achat que la Roma va lever au vu de ses performances. Je suis donc très heureux pour lui, car c’est un bon garçon et un vrai joueur. Ici, il était en concurrence avec Watkins, ce qui l’a conduit à jouer moins souvent, et je pensais qu’il aurait dû jouer davantage en tant qu’attaquant. Il a parfois joué aux côtés de Watkins, donc je pense qu’il a trouvé la place idéale à la Roma et qu’il a disputé tous les matchs pour exploiter ses qualités et marquer des buts. Je suis très heureux pour lui car c’est aussi un bon gars. Et j’espère qu’il continuera à marquer des buts », a déclaré Emery.
La Roma maintient une position ferme sur un transfert définitif
Malgré l’intérêt croissant de la Premier League, l’AS Rome semble déterminée à conserver son joueur phare. Selon des informations en provenance d’Italie, la famille Friedkin, propriétaire du club de Serie A, serait attendue à Rome cette semaine pour valider personnellement le transfert définitif et déclencher la clause d’achat convenue avec Aston Villa.
Arrivé en Italie l’été dernier, l’attaquant aurait déjà vu sa valeur doubler, franchissant aisément le plafond initial de 26 millions de livres sterling. Ses buts ont été essentiels pour permettre à la Roma de rester dans la course à la qualification européenne. Le club occupe actuellement la sixième place du classement, à quelques points seulement de la Juventus et de Côme, alors qu’il ne reste plus que quatre matchs à disputer cette saison.
- AFP
Des liens surprenants malgré les dépenses massives de Manchester United
Le lien avec Old Trafford surprend, pourtant Manchester United a déjà investi massivement dans son attaque lors du dernier mercato estival. Le club a déboursé 193 millions de livres sterling (263 millions de dollars) pour recruter Bryan Mbeumo et Matheus Cunha – tous deux décisifs dans la course à la Ligue des champions – ainsi que l’avant-centre slovène Benjamin Sesko.
De retour à l’entraînement avant le choc contre Liverpool, Cunha renforce encore ces options. Pourtant, l’attrait d’un finisseur clinique comme Malen, déjà capable de s’imposer comme attaquant de pointe dans un grand championnat européen, pourrait s’avérer irrésistible pour les Red Devils, qui visent un effectif encore plus compétitif en vue d’une campagne européenne de haut niveau la saison prochaine.