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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Spalletti suspendu, les raisons : « Une attitude provocatrice »

Juventus FC
L. Spalletti
Serie A

Le juge sportif a suspendu pour un match les entraîneurs de la Juventus et de Cagliari.

À la suite de la sixième journée de Serie A, et plus précisément du match Cagliari-Juventus 1-1, le juge sportif a infligé un match de suspension à Fabio Pisacane, entraîneur de Cagliari, et à Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus. Voici les motifs de ces sanctions.

  • PISACANE Fabio (Cagliari) : pour avoir, à l’issue du match, réagi au comportement provocateur de l’entraîneur de l’équipe adverse, alimentant un moment de tension entre les membres des deux bancs.


    SPALLETTI Luciano (Juventus) : pour avoir, à l’issue du match, adopté une attitude provocatrice envers l’entraîneur de l’équipe adverse, créant un moment de tension entre les membres des deux bancs.



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