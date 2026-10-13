PISACANE Fabio (Cagliari) : pour avoir, à l’issue du match, réagi au comportement provocateur de l’entraîneur de l’équipe adverse, alimentant un moment de tension entre les membres des deux bancs.





SPALLETTI Luciano (Juventus) : pour avoir, à l’issue du match, adopté une attitude provocatrice envers l’entraîneur de l’équipe adverse, créant un moment de tension entre les membres des deux bancs.







