À la suite de la sixième journée de Serie A, et plus précisément du match Cagliari-Juventus 1-1, le juge sportif a infligé un match de suspension à Fabio Pisacane, entraîneur de Cagliari, et à Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus. Voici les motifs de ces sanctions.
Getty Images
Traduit par
Spalletti suspendu, les raisons : « Une attitude provocatrice »
PISACANE Fabio (Cagliari) : pour avoir, à l’issue du match, réagi au comportement provocateur de l’entraîneur de l’équipe adverse, alimentant un moment de tension entre les membres des deux bancs.
SPALLETTI Luciano (Juventus) : pour avoir, à l’issue du match, adopté une attitude provocatrice envers l’entraîneur de l’équipe adverse, créant un moment de tension entre les membres des deux bancs.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles