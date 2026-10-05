La situation autour de l’avenir international de Ronaldo a atteint un point d’ébullition, poussant l’ancien attaquant de l’équipe de France Dugarry à exprimer sa profonde déception. Invité de l’émission de radio française Rothen s'enflamme, Dugarry n’a pas mâché ses mots dans sa critique du quintuple Ballon d’Or, qui a récemment quitté la sélection portugaise après une série de désaccords avec le sélectionneur Jesus.

« Cela m’a fatigué. C’est terrible d’avoir si peu de respect pour ses compatriotes, pour sa nation », a déclaré Dugarry lors de son passage sur RMC Sport. L’ancien attaquant de l’AC Milan et de Barcelone a estimé que le comportement actuel de Ronaldo tranchait nettement avec l’image professionnelle et tournée vers le collectif qu’il avait passée deux décennies à construire.

« C’est terrible parce que ce n’est pas l’image qu’il donnait auparavant. Il donnait l’image d’un type sain, d’un joueur d’équipe, de quelqu’un de grand et généreux. Et maintenant, j’ai l’impression qu’il s’est transformé, que son ego est en train de le ronger depuis ces derniers mois. Alors qu’il aurait pu sortir par la grande porte, maintenant c’est fini, c’est gâché. Comment voulez-vous qu’il revienne ? Pour faire quoi ? », s’est interrogé Dugarry.