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« Son ego le dévore ! » : Christophe Dugarry s’en prend à Cristiano Ronaldo après la polémique au Portugal
Dugarry étrille Ronaldo
La situation autour de l’avenir international de Ronaldo a atteint un point d’ébullition, poussant l’ancien attaquant de l’équipe de France Dugarry à exprimer sa profonde déception. Invité de l’émission de radio française Rothen s'enflamme, Dugarry n’a pas mâché ses mots dans sa critique du quintuple Ballon d’Or, qui a récemment quitté la sélection portugaise après une série de désaccords avec le sélectionneur Jesus.
« Cela m’a fatigué. C’est terrible d’avoir si peu de respect pour ses compatriotes, pour sa nation », a déclaré Dugarry lors de son passage sur RMC Sport. L’ancien attaquant de l’AC Milan et de Barcelone a estimé que le comportement actuel de Ronaldo tranchait nettement avec l’image professionnelle et tournée vers le collectif qu’il avait passée deux décennies à construire.
« C’est terrible parce que ce n’est pas l’image qu’il donnait auparavant. Il donnait l’image d’un type sain, d’un joueur d’équipe, de quelqu’un de grand et généreux. Et maintenant, j’ai l’impression qu’il s’est transformé, que son ego est en train de le ronger depuis ces derniers mois. Alors qu’il aurait pu sortir par la grande porte, maintenant c’est fini, c’est gâché. Comment voulez-vous qu’il revienne ? Pour faire quoi ? », s’est interrogé Dugarry.
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La difficulté à accepter un rôle de soutien
Dugarry a ensuite fait valoir qu’un joueur de la stature de Ronaldo devrait avoir la lucidité de reconnaître quand son niveau de performance a baissé. Le Français a souligné que le Portugal a sans doute semblé plus cohérent et plus efficace sans son capitaine lors des dernières fenêtres internationales. « Le talent d’un grand joueur comme Ronaldo, c’est aussi de voir quand on n’est plus performant. C’est le cas depuis déjà trois compétitions internationales. Sa sélection est plus efficace sans lui », a poursuivi Dugarry.
L’ancien attaquant s’est dit consterné qu’une figure légendaire laisse un différend au sujet de son temps de jeu faire dérailler son engagement envers l’équipe, ajoutant : « Il devrait être dans la phase de transmission, en train de passer le relais. Tout ça simplement parce que le sélectionneur t’a dit qu’il te ferait jouer lors de la dernière demi-heure avant de changer ses plans... Quel message envoies-tu à la jeunesse portugaise ? »
Ronaldo quitte le rassemblement de la sélection nationale
Malgré les tentatives du sélectionneur pour minimiser le drame, la situation s'est rapidement aggravée lorsque Jesus a informé les médias que Ronaldo ne serait pas non plus titulaire lors de la rencontre suivante de Ligue des nations contre le Danemark. Peu après cette annonce, l'attaquant légendaire a pris la décision radicale de quitter le camp de base de la sélection portugaise après une discussion privée avec le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença.
Ce départ a alimenté des informations faisant état d'une fracture importante, laissant entendre que le buteur vétéran estimait que la gestion de son rôle avait été à la fois mal communiquée et personnellement insultante. Jesus a depuis tenté de tendre la main, affirmant que la porte restait ouverte à un retour, mais les dégâts dans leur relation de travail semblent considérables.
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Le Portugal prospère malgré le chaos en dehors du terrain
Si le récit autour de la sélection nationale a été dominé par les frustrations de Ronaldo, les résultats sur le terrain racontent une toute autre histoire. Depuis le départ soudain de l’attaquant d’Al-Nassr du rassemblement, l’équipe de Jorge Jesus est parvenue à maintenir une impressionnante série de bons résultats.
Le Portugal a enchaîné trois victoires consécutives et a validé sans difficulté sa place en quarts de finale de la Ligue des nations. Ce succès n’a fait que renforcer ceux qui estiment que l’équipe est prête à entrer dans une nouvelle ère menée par de plus jeunes talents comme Goncalo Ramos et Bruno Fernandes, qui ont pris leurs responsabilités en l’absence du leader expérimenté.
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