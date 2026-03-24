La réunion de travail qui s'est tenue ces derniers jours a jeté les bases des stratégies du Milan pour l'avenir proche.

Il est évident que le club de la Via Aldo Rossi, dont la priorité absolue reste cette fin de saison qui doit – selon les intentions de la direction – consolider son classement et assurer sa qualification pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, tout en jouant toutes ses cartes pour le Scudetto, commence à planifier un été qui s'annonce certainement mouvementé et marqué par des changements, notamment au niveau de l'attaque.

Certains noms, idées et réflexions de la direction rossonera et de l'entraîneur Massimiliano Allegri sont déjà clairs, limpides et transparents : l'objectif de l'entraîneur est de recruter un attaquant, un nouveau numéro 9, compte tenu également d'un avenir qui n'est plus aussi certain pour celui qui, jusqu'à présent, a été utilisé comme avant-centre tout au long de la saison dans le 3-5-2 d'Allegri.