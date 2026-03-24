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CM grafica Milan Allegri Leao 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

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Sky Sport - Milan : la prolongation de Leao en suspens ; et Allegri apprécie Castro

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R. Leao
M. Allegri
S. Castro

Un avenir qui reste à définir, avec une stratégie estivale qui commence à se dessiner sur le marché des transferts.

La réunion de travail qui s'est tenue ces derniers jours a jeté les bases des stratégies du Milan pour l'avenir proche.

Il est évident que le club de la Via Aldo Rossi, dont la priorité absolue reste cette fin de saison qui doit – selon les intentions de la direction – consolider son classement et assurer sa qualification pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, tout en jouant toutes ses cartes pour le Scudetto, commence à planifier un été qui s'annonce certainement mouvementé et marqué par des changements, notamment au niveau de l'attaque.

Certains noms, idées et réflexions de la direction rossonera et de l'entraîneur Massimiliano Allegri sont déjà clairs, limpides et transparents : l'objectif de l'entraîneur est de recruter un attaquant, un nouveau numéro 9, compte tenu également d'un avenir qui n'est plus aussi certain pour celui qui, jusqu'à présent, a été utilisé comme avant-centre tout au long de la saison dans le 3-5-2 d'Allegri.

  • PIACE CASTRO

    Tout d'abord, comme le rapporte Sky Sport, l'idée de recruter le jeune attaquant de Bologne Santiago Castro prend de plus en plus d'ampleur. L'entraîneur rossonero Allegri apprécie beaucoup cet avant-centre argentin né en 2004 pour ses qualités de véritable numéro 9, capable d'être fiable devant le but et de s'intégrer parfaitement au jeu collectif avec le reste de l'équipe.

    Pour l'instant, il s'agit d'un simple intérêt : aucune prise de contact n'a encore été établie avec le club émilien ni avec l'entourage du joueur, notamment parce qu'il faut tenir compte d'une estimation très élevée de la part de Bologne, qui avoisinerait les 40 millions d'euros – au minimum – voire 50 millions d'euros.

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  • Le renouvellement du LEAO est en attente

    Pour un numéro 9 qui suscite l'intérêt, il y a un numéro 10 dont le destin semble susceptible de changer dans les prochains mois.

    Comme l'a affirmé et rapporté Sky Sport, le renouvellement de Rafael Leao – dont le contrat expire le 30 juin 2028 – est actuellement en suspens. Après diverses discussions concernant une éventuelle prolongation visant à confirmer le rôle central du Portugais dans le projet milanais, les contacts et les discussions autour du renouvellement se sont quelque peu arrêtés ces dernières semaines.

    Rappelons que les contacts en vue de la prolongation avaient commencé il y a plusieurs mois, les Milanais ayant l'intention de prolonger l'accord avec leur numéro 10 au moins jusqu'en 2030, voire 2031, afin d'aligner la date d'expiration du contrat sur celle du capitaine du club de la Via Aldo Rossi, Mike Maignan.

    L'avenir de Leao – surtout si des offres importantes devaient arriver cet été – reste donc à déterminer.

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