Six duels qui décideront de l’issue de la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’incertitude persiste quant à la participation de Jurrien Timber à la finale. Une chose est sûre : Arsenal a plus que jamais besoin du Néerlandais, car il incarne leur meilleur – voire unique – atout pour contenir Khvicha Kvaratskhelia.
L’ancien Napolitain est l’une des principales raisons pour lesquelles le PSG n’est plus qu’à une victoire de devenir le premier club depuis le Real Madrid à conserver son titre en Ligue des champions. Arrivé lors du mercato d’hiver 2025, il a été déterminant dans le premier sacre des Parisiens et brille encore davantage cette saison.
Surnommé « Kvaradona » – même par Luis Enrique – l’international géorgien a déjà inscrit ou fait marquer lors de sept rencontres à élimination directe consécutives, une série historique en C1. Freiner sa lancée pour un huitième match paraît un défi immense, même si Timber, finalement aligné, est prêt à le contenir. L’international néerlandais est à l’arrêt depuis mars, et l’imaginer tenir plus d’une heure face à un ailier aussi technique et travailleur paraît optimiste. Même en cas de feu vert, la question se poserait : qui faire entrer ?
Le problème, c’est que l’absence de Ben White, toujours blessé, contraint les Gunners à envisager des solutions de fortune : aligner un axial comme Cristhian Mosquera ou même un milieu défensif comme Martin Zubimendi pour contenir l’homme en forme du moment.
Comme l’a reconnu Ray Parlour àGOAL avant la finale : « Kvaratskhelia est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vus depuis longtemps, donc ce sera intéressant de voir ce qu’Arteta va faire [au poste d’arrière droit]. Je n’en ai vraiment aucune idée. Je veux dire, ça va être sa principale préoccupation, ça ne fait aucun doute. »
Dans ce contexte, on peut s’attendre à voir Bukayo Saka redoubler d’efforts défensifs pour épauler celui qui aura la lourde tâche de contenir « le George Best géorgien ».