Six duels qui décideront de l’issue de la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain

Le PSG a déjà inscrit 44 buts depuis le début de son parcours vers la Puskas Arena et, compte tenu de la façon dont il a démantelé la brillante défense de l'Inter lors de la finale de l'année dernière à Munich, le champion en titre est sans conteste le favori de cette rencontre face à un club qui n'a encore jamais remporté la Ligue des champions.

Arsenal, éternel dauphin de Premier League, aborde toutefois la rencontre en pleine confiance : les Gunners ont prouvé leur valeur en mettant fin à 22 ans de disette, et ils arrivent en Hongrie sans pression, invaincus dans la compétition.

Tous les ingrédients sont réunis pour une finale captivante. Mais sur quels duels se jouera exactement l’issue de la rencontre ? GOAL passe en revue six confrontations clés qui détermineront si le PSG conquiert sa deuxième Ligue des champions samedi soir ou si Arsenal décroche enfin son premier sacre.