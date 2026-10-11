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Vinicius Junior - فينيسيوس جونيور - Kooora OnlyKooora.com
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Sifflets, expulsion et Diomande : le Real va-t-il payer le prix de la prolongation du « sosie de Vinicius » ?

FEATURES
Analysis
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
Arsenal vs Leeds
Arsenal
Leeds
Premier League
J. Mourinho
Espagne
Brésil
France
Angleterre
Portugal

La séparation était-elle la solution idéale pour les deux parties ?

Alors que les réseaux sociaux se sont récemment emballés autour d'une étrange rumeur affirmant que Vinicius Junior avait été remplacé par un sosie, la star brésilienne offrait elle-même un spectacle bien plus risible sur le terrain, après être passée du statut de l'un des joueurs les plus envoûtants et les plus décisifs au monde à celui d'une ombre de lui-même, qui ne ressemble en rien à ce joueur qui avait conduit le Real Madrid vers ses gloires européennes.

L'été dernier, Vinicius Junior et le Real Madrid ont choisi de poursuivre ensemble, à un moment où un départ vers Arsenal figurait parmi les scénarios sérieusement envisagés. En août dernier, la question que nous posions était de savoir si rester à Madrid était préférable pour l'avenir de la star brésilienne, après qu'il eut réalisé la plupart de ses rêves avec le club merengue, ou si un départ chez les Gunners pouvait lui offrir la chance de devenir l'homme numéro un d'un projet différent.

Prolonger avec le Real ou partir à Arsenal : quelle est la meilleure décision pour l'avenir de Vinicius Junior ?



Vinicius a choisi de rester et a obtenu un énorme contrat courant jusqu'en 2032, mais les premières semaines de la nouvelle saison ont rouvert le dossier de manière plus complexe encore, car la prolongation n'a pas réussi à mettre fin au débat sur sa place au sein de l'équipe, et son début poussif ne lui a pas offert la protection dont il avait besoin face aux critiques du public.

Et actuellement, les pires scénarios commencent à se profiler : baisse de niveau, colère des supporters et perte de son statut de titulaire, à un moment où l'équipe peine à trouver l'équilibre entre ses stars.

Alors, les deux parties se sont-elles trompées en prolongeant, ou est-il encore trop tôt pour rendre son verdict ?


  • « Un sosie de Vinicius », mais la vérité est sur le terrain !

    Une théorie du complot a récemment circulé, affirmant que le vrai Vinícius aurait disparu, remplacé par un sosie, en s'appuyant sur le changement de ses traits et de son niveau.

    Les allégations sont allées jusqu'à évoquer sa disparition ou sa mort lors d'une intervention esthétique, sans fournir la moindre preuve crédible.

    Le site de vérification espagnol « Maldita » a traité ces affirmations dans un rapport publié le 7 octobre, soulignant que 10 publications de ce type avaient cumulé plus de 27 millions de vues, malgré l'absence de preuves pour les étayer.

    Mais l'ironie du sort, c'est que Vinícius n'a plus besoin d'un prétendu sosie pour susciter les interrogations : sur le terrain, il paraît parfois n'être plus que l'ombre du joueur qu'ont connu les supporters du Real Madrid, son magie s'étant estompée et son influence ayant reculé.

    Le Brésilien a inscrit un but et délivré 3 passes décisives lors de ses 8 premiers matches en Liga, pour un total de 585 minutes, des chiffres qui ne correspondent pas aux ambitions d'un joueur censé être l'un des piliers du projet madrilène.

    Puis est venue la confrontation face à Villarreal, qui a assombri davantage le tableau : Vinícius a débuté sur le banc, son remplaçant Yann Diomande a marqué le but de la victoire, avant que le Brésilien n'entre en jeu et ne soit expulsé après recours à l'assistance vidéo, lors d'une action qui a suscité une vive polémique.

    Ainsi, le « sosie de Vinícius » est devenu le titre ironique d'un paradoxe douloureux : aucune preuve que quelqu'un ait remplacé le joueur, mais son niveau actuel pose une question bien plus sérieuse, à savoir où a disparu le Vinícius qui faisait la différence dans les plus grands matches ?

  • La crise est plus profonde que Vinicius


    Mais faire porter à Vinícius seul la responsabilité des problèmes du Real Madrid serait une simplification trompeuse, car l'équipe souffre d'un déséquilibre technique lié à la manière dont elle utilise ses stars et à l'équilibre entre l'attaque et la défense.

    La présence conjointe de Kylian Mbappé et de Vinícius, par exemple, confère au Real Madrid d'immenses qualités individuelles, mais elle impose un défi évident au staff technique, car tous deux ont tendance à se déplacer du côté gauche vers l'intérieur du jeu, et tous deux ont besoin d'espaces pour s'élancer vers le but, ce qui fait de la répartition des rôles entre eux une nécessité impossible à ignorer.

    Le problème s'aggrave lorsque les deux joueurs ne participent pas autant que nécessaire au pressing sur l'adversaire, car la perte du ballon dans le dernier tiers offensif n'affecte pas seulement les attaquants, mais impose aussi une charge supplémentaire au milieu de terrain et à la défense.

    En effet, lorsque le premier pressing tarde, l'adversaire trouve davantage d'espace pour ressortir le ballon, les milieux de terrain sont contraints de couvrir des zones plus larges, tandis que les défenseurs deviennent plus exposés aux duels directs et aux contre-attaques.

    C'est ici que José Mourinho se retrouve face à un véritable dilemme : doit-il donner la priorité aux grands noms, même si cela nuit à l'équilibre de l'équipe, ou bien redistribuer les rôles, et peut-être être contraint d'écarter l'une des stars du onze de départ lorsque les circonstances du match l'exigent ?

    La décision de laisser Vinícius sur le banc face à Villarreal pourrait être le signe que son statut ne lui offre plus d'immunité face à la concurrence, mais elle ne suffit pas à elle seule à prouver que Mourinho a tranché sur son cas.

    Et surtout, le Real Madrid a besoin d'une solution collective, et pas d'un simple remplacement d'un joueur par un autre.

    Car une équipe qui compte un tel nombre de stars ne devrait pas se contenter d'attendre un éclair individuel pour décider des matches, mais a besoin d'un système qui rende ses stars plus efficaces en attaque et plus investies lorsqu'elle perd le ballon.


    Et si Mourinho ne parvient pas à résoudre ce problème, le Real Madrid pourrait se retrouver face à une saison où se répète le même paradoxe : de grands noms, d'immenses capacités, mais une performance collective qui n'est pas à la hauteur des ambitions.

  • Dioumandé frappe à la porte

    Le but de Yan Diomande dans les filets de Villarreal a donné une dimension supplémentaire à cette histoire : le jeune ailier ivoirien a inscrit son premier but sous le maillot du Real Madrid, après s'être lancé en profitant d'une passe de Federico Valverde et en logeant le ballon dans les filets pour offrir trois points importants à son équipe.

    Et le plus important, c'est que ce but est intervenu lors d'un match que Vinicius a débuté sur le banc des remplaçants.

    Cela ne signifie pas que Diomande est devenu meilleur que Vinicius, ni qu'un seul but suffit à prouver sa capacité à le remplacer, mais le jeune joueur a offert à Mourinho une option supplémentaire et a montré que la concurrence pour les places ne devait pas s'arrêter aux noms ou à la valeur des contrats.

    C'est là qu'apparaît l'un des paradoxes de la prolongation : Vinicius a obtenu un contrat colossal qui confirme la volonté du club de le conserver, mais il n'a pas obtenu la garantie d'une place de titulaire quel que soit son niveau ; au contraire, l'émergence d'un remplaçant à son poste pourrait rendre la reconquête de sa place encore plus difficile si le déclin se poursuit.

    Pour le Real Madrid, disposer d'un remplaçant capable d'apporter un plus représente un atout technique, et non une menace en soi, mais le problème commence lorsque l'éclat du remplaçant se transforme en preuve supplémentaire que la star titulaire n'offre pas suffisamment pour conserver sa place.

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  • Barcelone prend ses distances, et Arsenal présente un autre visage

    La crise du Real Madrid devient d'autant plus sensible que le FC Barcelone a réalisé un début de saison exceptionnel en Liga. Après huit journées, le club catalan domine le classement avec un parcours parfait, totalisant 24 points, contre 18 pour le Real Madrid, qui a reculé à la troisième place derrière l'Atlético de Madrid.

    L'écart entre les deux rivaux est ainsi de 6 points, ce qui place le Real Madrid sous une pression croissante, surtout si ses problèmes techniques et l'irrégularité de ses performances se poursuivent.

    À l'inverse, Arsenal continue de rivaliser avec force en Premier League, offrant une image bien différente, faite de stabilité et de capacité à bâtir un projet collectif.

    Ce qui nous ramène à la question que nous avions posée cet été : Vinicius aurait-il pu trouver à Londres un environnement lui offrant un rôle plus clair, loin de la concurrence permanente avec Mbappé pour les espaces et la lumière ?

    Bien sûr, il est impossible d'affirmer qu'un transfert à Arsenal lui aurait garanti le succès, mais ce qui se passe à Madrid rend cette hypothèse bien plus propice au débat qu'elle ne l'était il y a quelques mois.

  • Prolonger le contrat était-il une erreur ?

    Jusqu'à présent, on ne peut pas affirmer que la prolongation était une erreur avérée, mais il est clair qu'elle n'a pas résolu les problèmes qui entouraient l'avenir de Vinicius avant sa signature.

    Le Brésilien voulait confirmer son statut au sein du Real Madrid, et le club souhaitait conserver l'une de ses plus grandes stars, mais le nouveau contrat ne lui a pas garanti le rôle qu'il désire sur le terrain, et n'a pas mis fin aux interrogations sur la manière de concilier sa présence avec celle de Mbappé.

    Quant au Real Madrid, il fait face à un défi plus grand que le simple retour de Vinicius à son meilleur niveau : il a besoin d'un système plus équilibré et d'un style de jeu qui pousse ses stars à travailler pour l'intérêt de l'équipe, au lieu de contraindre l'équipe à s'adapter à leurs besoins individuels.

    Peut-être que Vinicius retrouvera son niveau au cours des prochaines semaines, et que Mourinho parviendra à trouver la formule qui permettra aux deux stars de briller ensemble.

    Mais la persistance de la situation actuelle pourrait rendre les questions soulevées cet été encore plus en quête de réponses avec le temps.

    En août, un départ vers Arsenal était une hypothèse qui méritait d'être discutée, alors qu'aujourd'hui, c'est le fait même de rester qui est remis en question, tandis que le Barça prend ses distances en tête de la Liga, que Diomande commence à frapper à la porte du onze de départ, et que Vinicius devient une cible de critiques et de moqueries.

    Et ce qui résume peut-être le mieux la situation, c'est que le joueur dont une rumeur absurde a prétendu qu'il avait été remplacé par un sosie se voit désormais sommé de prouver qu'il est encore capable d'afficher le niveau qui a fait de lui l'une des plus grandes stars du monde.

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    Mais la vérité est que Vinicius n'a pas besoin de prouver son identité, mais de retrouver son influence. Et le Real Madrid n'a pas besoin d'un nouveau contrat qui confirme la valeur de sa star, mais d'une équipe qui sait comment tirer profit de ses capacités sans sacrifier l'équilibre.


    Si le déclin se poursuit, si les sifflets deviennent une scène récurrente, et si Diomande se transforme en véritable concurrent à son poste, les deux parties pourraient se retrouver face à la question la plus difficile : la prolongation était-elle une démarche visant à protéger l'avenir de leur relation, ou a-t-elle offert à une crise ancienne un nouveau contrat et une plus longue durée de vie ?