Alors que les réseaux sociaux se sont récemment emballés autour d'une étrange rumeur affirmant que Vinicius Junior avait été remplacé par un sosie, la star brésilienne offrait elle-même un spectacle bien plus risible sur le terrain, après être passée du statut de l'un des joueurs les plus envoûtants et les plus décisifs au monde à celui d'une ombre de lui-même, qui ne ressemble en rien à ce joueur qui avait conduit le Real Madrid vers ses gloires européennes.



L'été dernier, Vinicius Junior et le Real Madrid ont choisi de poursuivre ensemble, à un moment où un départ vers Arsenal figurait parmi les scénarios sérieusement envisagés. En août dernier, la question que nous posions était de savoir si rester à Madrid était préférable pour l'avenir de la star brésilienne, après qu'il eut réalisé la plupart de ses rêves avec le club merengue, ou si un départ chez les Gunners pouvait lui offrir la chance de devenir l'homme numéro un d'un projet différent.

Prolonger avec le Real ou partir à Arsenal : quelle est la meilleure décision pour l'avenir de Vinicius Junior ?









Vinicius a choisi de rester et a obtenu un énorme contrat courant jusqu'en 2032, mais les premières semaines de la nouvelle saison ont rouvert le dossier de manière plus complexe encore, car la prolongation n'a pas réussi à mettre fin au débat sur sa place au sein de l'équipe, et son début poussif ne lui a pas offert la protection dont il avait besoin face aux critiques du public.

Et actuellement, les pires scénarios commencent à se profiler : baisse de niveau, colère des supporters et perte de son statut de titulaire, à un moment où l'équipe peine à trouver l'équilibre entre ses stars.

Alors, les deux parties se sont-elles trompées en prolongeant, ou est-il encore trop tôt pour rendre son verdict ?



