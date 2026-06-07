Ces derniers jours, le nom d’Olise a été associé à un possible transfert au Real Madrid. En pleine campagne électorale agitée au sein du club madrilène, le président sortant Florentino Pérez et son challenger Enrique Riquelme rivalisent d’annonces retentissantes pour séduire les membres.

Olise pourrait d’ailleurs être directement impliqué dans ce dossier. Jeudi dernier, Perez a déclaré qu’en cas de réélection, il lancerait aussitôt une offre de 150 millions d’euros pour une star de premier plan, que la presse identifie comme l’attaquant du Bayern Munich.

Au vu des excellentes performances d’Olise la saison dernière, Didier Deschamps n’a pas semblé trop surpris de le voir dans le viseur des Merengues. « Je peux imaginer qu’il reçoive également des offres d’autres clubs. Je ne crains pas qu’il ne soit pas capable de réaliser les mêmes performances dans d’autres clubs qu’au Bayern ou en équipe de France », a déclaré le technicien de 57 ans.