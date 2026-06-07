Dans une interview accordée au journal sportif espagnol Marca, le sélectionneur français a réagi aux rumeurs concernant l’attaquant de 24 ans évoluant au sein du club allemand le plus titré.
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« Si j'étais à la place de Kompany... » : le sélectionneur français s'exprime sur les rumeurs de transfert concernant Michael Olise, du Bayern Munich
Ces derniers jours, le nom d’Olise a été associé à un possible transfert au Real Madrid. En pleine campagne électorale agitée au sein du club madrilène, le président sortant Florentino Pérez et son challenger Enrique Riquelme rivalisent d’annonces retentissantes pour séduire les membres.
Olise pourrait d’ailleurs être directement impliqué dans ce dossier. Jeudi dernier, Perez a déclaré qu’en cas de réélection, il lancerait aussitôt une offre de 150 millions d’euros pour une star de premier plan, que la presse identifie comme l’attaquant du Bayern Munich.
Au vu des excellentes performances d’Olise la saison dernière, Didier Deschamps n’a pas semblé trop surpris de le voir dans le viseur des Merengues. « Je peux imaginer qu’il reçoive également des offres d’autres clubs. Je ne crains pas qu’il ne soit pas capable de réaliser les mêmes performances dans d’autres clubs qu’au Bayern ou en équipe de France », a déclaré le technicien de 57 ans.
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Deschamps, interrogé sur l’avenir d’Olise, affirme : « Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix ».
« Olise est avant tout une “étoile brillante” et compte parmi les meilleurs joueurs du monde », a poursuivi Deschamps. « La médiatisation, ce n’est pas vraiment son truc, comme on dit. Mais l’essentiel se passe sur le terrain ; en dehors, il mène sa propre vie, et il a connu une ascension fulgurante. »
Le sélectionneur des Bleus a toutefois refusé de se prononcer sur l’avenir du joueur. « Il saura très bien s’il doit rester au FC Bayern Munich ou s’il a besoin de changer d’air. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix », a-t-il ajouté. « Si j’étais à la place de Kompany ou du président du Bayern, je trouverais bien sûr très, très bien de l’avoir dans l’équipe et qu’il reste au FC Bayern. »
Sous contrat avec le FC Bayern Munich jusqu’en 2029, Olise avait déjà été déclaré « intransférable » par la direction bavaroise lors des précédents mercatos.