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شخصnalité du héros… Les souffrances européennes du Barça expliquent le secret historique du Real

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Pourquoi Barcelone domine-t-il sur le plan national et s’efface-t-il quand retentit l’hymne de la Ligue des champions ?

Dans une scène qui se répète de manière de plus en plus intrigante, le Barça vit une réalité à deux vitesses cette saison : une équipe qui brille avec constance sur la scène nationale, mais qui trébuche en Europe dès le premier véritable test.

La récente défaite face à l’Atlético Madrid, 2-0 au « Spotify Camp Nou », a placé le club catalan aux portes d’une nouvelle élimination en quarts de finale de la Ligue des champions, remettant sur le devant de la scène une vieille question qui revient chaque année : pourquoi Barcelone perd-elle son éclat continental dans les moments décisifs ?

À l’inverse, le Real Madrid ancre une image totalement différente au cours de la dernière décennie : la souffrance se transforme en victoires, les défaites en « remontada », un phénomène que certains résument par l’expression « l’âme du champion ».

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  • Crise artistique ou barrière psychologique ?

    Au cours de la dernière décennie, la Ligue des champions a constitué un véritable casse-tête pour Barcelone. Depuis son dernier sacre en 2015 aux dépens de la Juventus, le Barça souffre dans la compétition continentale.

    Lors de ses dix dernières tentatives, Barcelone a quitté la compétition en quarts de finale à cinq reprises, et semble sur le point de subir une sixième élimination au même stade, sachant que ce serait la deuxième fois face à l’Atlético Madrid après la saison 2015-2016.

    En revanche, si l’on examine le bilan du Barça en Liga sur la même période, on constate que l’équipe a été sacrée championne à cinq reprises, et est en passe d’en décrocher un sixième cette saison, ne terminant hors des deux premières places qu’une seule fois, lors de la saison 2020-2021 (3e place).

    Ce contraste soulève une question importante : pourquoi le rendement de Barcelone change-t-il en Ligue des champions malgré sa supériorité en championnat ?.

    Certes, la compétition continentale réunit les géants des cinq grands championnats, mais le Barça devance le Real Madrid en Liga, un club qui a remporté cinq titres européens au cours de la dernière décennie.

    Autrement dit, si Barcelone est capable de battre le Real Madrid sur la scène nationale — l’une des équipes les plus fortes en Ligue des champions — pourquoi n’arrive-t-il pas à imposer sa domination en Europe, ne serait-ce qu’une seule fois en dix saisons ?

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  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    أtlético révèle le paradoxe

    Peut-être que ce qui s’est passé au cours de la semaine en cours révèle que l’affaire ne se limite pas à une simple crise technique, mais qu’elle s’est étendue pour devenir un obstacle psychologique.

    Barcelone a décroché une précieuse victoire contre l’Atlético de Madrid sur le score de 2-1, chez lui, samedi dernier en Liga, profitant du faux pas de son rival, le Real Madrid, pour porter son avance en tête à 7 points.

    Mais face au même adversaire, et au stade « Spotify Camp Nou », avec un grand soutien des supporters, Barcelone s’est incliné dès lors qu’il s’agissait de la Ligue des champions.

    Barcelone s’est transformé comme s’il s’agissait d’une autre équipe, une petite équipe sans expérience de la compétition continentale, sans la capacité de faire la différence devant le but même lorsque des occasions franches se présentent, plus faciles que celles qu’il trouve face aux adversaires de Liga.

    Il est également à noter que Barcelone a échoué à revenir contre l’Atlético de Madrid, alors que le Barça est l’équipe qui a le plus réussi de « remontadas » en Liga, avec 21 points glanés après avoir été mené au score.

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    Au-delà de leur confrontation cette semaine, une statistique importante dans les matchs de l’Atlético met en évidence la différence entre le Barça en Liga et en Ligue des champions.

    En championnat d’Espagne, l’Atlético est une proie facile pour Barcelone, mais sur la scène continentale, le club madrilène représente un véritable obstacle.

    Le Barça a affronté l’Atlético à deux reprises en phases à élimination directe, et il a été sorti de la compétition à chaque fois : la première en quarts de finale lors de la saison 2013-2014, la seconde au même stade lors de la saison 2015-2016.

    Au vu de la défaite à domicile au match aller du même tour cette saison, Barcelone semble proche de connaître le même sort.

    De plus, l’Atlético Madrid a décroché sa première victoire au « Camp Nou » depuis 2005, toutes compétitions confondues. Il était logique que cela se produise en Ligue des champions malgré le faible nombre de confrontations, plutôt qu’au niveau national, où ils se rencontrent chaque saison.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    استحواذ et opportunités inutiles

    En revenant aux événements du match au « Spotify Camp Nou », il est vrai que l’expulsion de Pau Cubarsí en première période a fait basculer la donne en faveur de l’Atlético Madrid, mais le Barça a eu la possession et a imposé sa domination malgré l’infériorité numérique, sans toutefois marquer au final.

    Barcelone a dominé la possession tout au long de la rencontre et a terminé le match avec 58 % en sa faveur, en plus de 18 tirs, dont 7 cadrés, mais le bilan offensif est resté nul.

    En revanche, l’équipe visiteuse s’est montrée plus efficace devant le but : avec seulement 3 tirs cadrés, elle a inscrit un doublé qui l’a rapprochée de la demi-finale.

  • Juventus v FC Barcelona - UEFA Champions League FinalGetty Images Sport

    لماذا Barcelone souffre-t-il en Europe ?

    Sans entrer dans les détails, il est clair que Barcelone manque « d’expérience en Ligue des champions », car cela exige une gestion particulière de la part des joueurs, même s’ils ont un entraîneur expérimenté.

    Le Barça a commencé à souffrir de cette crise après le départ de Lionel Messi et de sa génération dorée, qui avait imposé sa domination sur l’Europe et remporté le dernier titre. Il suffit de mentionner le redoutable trio offensif : Luis Suárez, Neymar da Silva au sommet de leur forme, aux côtés de Messi.

    En revenant à la composition qui a battu la Juventus (3-1) en finale 2015 à Berlin, on y trouve plusieurs éléments d’expérience. En plus du trio offensif, il y avait un milieu de terrain composé d’Iniesta, Busquets et Rakitić, tandis que Xavi est entré en jeu en tant que remplaçant. À cela s’ajoutaient Piqué, Mascherano, Dani Alves et Jordi Alba en défense.

    Tous ces joueurs sont des stars dotées d’une grande expérience ; la plupart d’entre eux avaient même déjà remporté le titre quatre ans plus tôt aux dépens de Manchester United, sous la direction de Luis Enrique.

    Mais la génération actuelle de Barcelone manque de ce type d’expérience. La composition qui a joué contre l’Atlético Madrid ne compte aucun joueur ayant déjà gagné « la Coupe aux grandes oreilles », à l’exception de Robert Lewandowski. Même si l’entraîneur est Hans Flick, qui a lui aussi déjà remporté le titre continental, il ne peut pas accomplir un miracle en changeant la réalité en peu de temps.

    Et malgré la réussite de Flick à conduire l’équipe jusqu’en demi-finale la saison dernière, il a perdu son billet de qualification à cause d’erreurs défensives révélatrices d’un manque d’expérience.

    On ne peut pas dire non plus que l’Inter Milan ait été assez fort pour faire tomber Barcelone, comme le prouve sa défaite 5-0 en finale face au Paris Saint-Germain ; c’est donc le Barça qui est responsable de sa défaite.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    L’atout du Real que Barcelone n’a pas.

    En revanche, ce que propose le Real Madrid en Ligue des champions ne peut pas être considéré comme une simple supériorité technique, mais plutôt comme le modèle évident d’une équipe qui possède ce qui manque au FC Barcelone : l’expérience des compétitions continentales, ou ce qu’on appelle communément la « personnalité de champion ».

    Ce concept ne sort pas de nulle part : il s’est forgé au fil de longues années d’accumulation, en particulier durant la dernière décennie qui a vu le Real Madrid remporter cinq titres de Ligue des champions, dont beaucoup dans des circonstances où l’équipe n’était pas la meilleure sur le plan technique, mais la plus prête mentalement.

    La « personnalité de champion » ne signifie pas seulement la capacité à gagner ; elle va au-delà, jusqu’à constituer une culture complète au sein du club : du sang-froid sous pression, une confiance inébranlable et la conviction permanente qu’un retour est possible quelles que soient les circonstances. C’est ce qui s’est manifesté à maintes reprises lors de « remontadas » historiques, face à de grands adversaires, à des moments où tout semblait joué.

    Avec le temps, cette mentalité s’est transformée en une arme psychologique décisive : l’équipe ne s’effondre pas lorsqu’elle est menée, elle se nourrit des crises, tandis que l’adversaire entre dans un état de confusion à chaque minute qui passe sans que le résultat soit scellé.