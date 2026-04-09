Dans une scène qui se répète de manière de plus en plus intrigante, le Barça vit une réalité à deux vitesses cette saison : une équipe qui brille avec constance sur la scène nationale, mais qui trébuche en Europe dès le premier véritable test.

La récente défaite face à l’Atlético Madrid, 2-0 au « Spotify Camp Nou », a placé le club catalan aux portes d’une nouvelle élimination en quarts de finale de la Ligue des champions, remettant sur le devant de la scène une vieille question qui revient chaque année : pourquoi Barcelone perd-elle son éclat continental dans les moments décisifs ?

À l’inverse, le Real Madrid ancre une image totalement différente au cours de la dernière décennie : la souffrance se transforme en victoires, les défaites en « remontada », un phénomène que certains résument par l’expression « l’âme du champion ».

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