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Sheffield United risque d’écoper d’un retrait dévastateur de 12 points à la suite d’une ordonnance de liquidation judiciaire de la Haute Cour
Une décision de la Haute Cour déclenche une enquête de l’EFL
Selon le Daily Mail, Sheffield United court un risque très sérieux d’une pénalité de 12 points à la suite d’une décision de la Haute Cour. United World, la société d’investissement appartenant à l’ancien propriétaire Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud, a engagé une action en justice contre COH Sports Bidco. Elle affirmait qu’une dette de 35 millions de livres sterling restait due depuis la vente du club en 2024.
Le tribunal a finalement prononcé une ordonnance de liquidation contre la société utilisée par les actuels dirigeants Helmy Eltoukhy et Steven Rosen pour acquérir le club du Yorkshire. Par conséquent, l’EFL enquête désormais pour déterminer si cela constitue une violation préjudiciable de son règlement, ce qui place le club dans une position précaire.
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United World publie un communiqué ferme
United World a soutenu qu’Eltoukhy et Rosen avaient essentiellement tenté de prendre le contrôle de Sheffield United sans payer les 35 millions de livres sterling requis, après avoir transféré leurs parts dans une société nouvellement créée. Si le duo américain a balayé cette manœuvre juridique en la qualifiant de simple « coup de publicité », l’issue a de lourdes conséquences.
S’exprimant sur le sujet, un porte-parole de United World a révélé la rupture des relations : « Il semble que Helmy Eltoukhy et Steven Rosen ne se préoccupent tout simplement pas de ce que cela signifie pour le club. Ce qui se passe maintenant est le résultat de leurs choix. United World continuera à réclamer l’intégralité des sommes. » Il a également indiqué avoir « fait tout son possible pour résoudre l’affaire à l’amiable » et avoir essayé de le faire à nouveau « pour donner aux propriétaires une dernière occasion d’épargner à Sheffield United les conséquences de leurs actes. »
L’EFL confirme un examen réglementaire en cours
L’EFL prend la situation très au sérieux et examine attentivement les retombées de la décision du tribunal. Tout retrait de points compromettrait sévèrement Sheffield United et ses ambitions cette saison.
Évoquant cette crise en cours, un porte-parole de l’EFL a déclaré : « L’EFL prend acte de la décision de la Haute Cour d’émettre une ordonnance de liquidation à l’encontre de COH Sports Bidco Limited. La Ligue examinera les implications de cette évolution conformément à son règlement, notamment afin de déterminer si d’autres mesures sont nécessaires. En outre, l’EFL continue d’examiner d’autres questions réglementaires à la suite de changements dans la structure de propriété du club et d’évolutions au sein du groupe élargi. Ces questions restant en cours, l’EFL ne fera pas d’autre commentaire à ce stade. »
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L’attente se prolonge pour les supporters anxieux
Sheffield United doit désormais attendre avec nervosité le verdict final de l'EFL concernant le litige sur la propriété du club. Si l'instance dirigeante détermine que le règlement a bien été enfreint, le club pourrait écoper d'un désastreux retrait de 12 points dans les prochaines semaines. Eltoukhy et Rosen devront trouver rapidement une solution avec le prince Abdullah pour protéger l'avenir immédiat de l'équipe.
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