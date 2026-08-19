United World a soutenu qu’Eltoukhy et Rosen avaient essentiellement tenté de prendre le contrôle de Sheffield United sans payer les 35 millions de livres sterling requis, après avoir transféré leurs parts dans une société nouvellement créée. Si le duo américain a balayé cette manœuvre juridique en la qualifiant de simple « coup de publicité », l’issue a de lourdes conséquences.

S’exprimant sur le sujet, un porte-parole de United World a révélé la rupture des relations : « Il semble que Helmy Eltoukhy et Steven Rosen ne se préoccupent tout simplement pas de ce que cela signifie pour le club. Ce qui se passe maintenant est le résultat de leurs choix. United World continuera à réclamer l’intégralité des sommes. » Il a également indiqué avoir « fait tout son possible pour résoudre l’affaire à l’amiable » et avoir essayé de le faire à nouveau « pour donner aux propriétaires une dernière occasion d’épargner à Sheffield United les conséquences de leurs actes. »