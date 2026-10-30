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AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Serie A : les arbitres de la 10e journée, Guida pour le derby AC Milan-Inter et Sozza pour Juventus-Napoli

Serie A
Bologne vs Monza
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Monza
Udinese vs Roma
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Roma
Milan AC vs Inter
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Como vs Venezia
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Venezia
Lazio Rome vs Cagliari
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Frosinone vs Torino
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Lecce vs Genoa
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Juventus FC vs SSC Naples
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Atalanta Bergame vs Parme
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Parme
Sassuolo vs Fiorentina
Sassuolo
Fiorentina

Les choix du responsable des désignations arbitrales Orsato pour la 10e journée.

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À peine la journée de milieu de semaine terminée, la Serie A s’apprête à reprendre pour la 10e journée, particulièrement importante, du championnat 2026/2027. Au programme, deux grandes affiches : le derby milanais AC Milan-Inter et le choc Juventus-Napoli. Plusieurs autres rencontres s’annoncent tendues, alors que le classement commence à se dessiner.

L’Aia, sous la houlette du nouveau responsable des désignations Daniele Orsato, a dû faire des choix importants pour les arbitres de terrain et ceux chargés de la VAR lors de cette journée délicate. Le derby milanais sera arbitré par Guida, de Torre Annunziata, pour sa cinquième désignation lors d’un derby de la ville (2 victoires de l’AC Milan, 2 de l’Inter et un match nul). Sozza, de Seregno, arbitrera quant à lui Juventus-Napoli pour la deuxième fois (la précédente rencontre s’était achevée sur un nul 1-1).

Voici l’ensemble des désignations.

  • BOLOGNE – MONZA Samedi 31/10 à 15 h 00

    ZANOTTI

    BINDONI – ZEZZA

    IV:      ZUFFERLI

    VAR:     DIONISI

    AVAR:      PAGANESSI

  • UDINESE – ROMA, samedi 31/10 à 18 h 00

    MARESCA

    LO CICERO – ROSSI L.

    IV:      CHIFFI

    VAR:     PATERNA

    AVAR:      AURELIANO

  • AC Milan – Inter, samedi 31/10 à 20 h 45

    GUIDA

    PERETTI – PERROTTI

    IV:       DI BELLO

    VAR:      MAZZOLENI

    AVAR:       CAMPLONE

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  • Côme – Venezia, dimanche 1er novembre à 12 h 30

    FERRIERI CAPUTI

    ROSSI M. – SCATRAGLI

    IV:     PAIRETTO

    VAR:      COSSO

    AVAR:     GIUA

  • FROSINONE – TORINO dimanche 1er novembre à 15 h 00

    MUCERA

    DI GIOIA – FONTEMURATO

    4e ARBITRE:      MARIANI

    VAR:     GHERSINI

    AVAR:    VOLPI

  • LAZIO – CAGLIARI dimanche 1er novembre à 15 h 00

    COLOMBO

    PALERMO – MASTRODONATO

    IV:     FELICIANI

    VAR:     PEZZUTO

    AVAR:      DIONISI

  • Lecce – Genoa dimanche à 18 h 00

    MARCHETTI

    BAHRI – CECCONI

    IV:     ABISSO

    VAR:     MAGGIONI

    AVAR:     RUTELLA

  • JUVENTUS – NAPOLI dimanche à 20 h 45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    4e arbitre :     DOVERI

    VAR :     MERAVIGLIA

    AVAR :       GARIGLIO

  • Sassuolo – Fiorentina, lundi 02/11 à 18 h 30

    MARCENARO

    DEI GIUDICI – BIANCHINI

    IV:       AYROLDI

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:      PEZZUTO

  • ATALANTA – PARME Lundi 02/11 à 20 h 45

    CREZZINI

    LAUDATO – BOATO

    IV:     COLLU

    VAR:    PRONTERA

    AVAR:      MERAVIGLIA