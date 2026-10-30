Serie A : les arbitres de la 10e journée, Guida pour le derby AC Milan-Inter et Sozza pour Juventus-Napoli

À peine la journée de milieu de semaine terminée, la Serie A s’apprête à reprendre pour la 10e journée, particulièrement importante, du championnat 2026/2027. Au programme, deux grandes affiches : le derby milanais AC Milan-Inter et le choc Juventus-Napoli. Plusieurs autres rencontres s’annoncent tendues, alors que le classement commence à se dessiner.

L’Aia, sous la houlette du nouveau responsable des désignations Daniele Orsato, a dû faire des choix importants pour les arbitres de terrain et ceux chargés de la VAR lors de cette journée délicate. Le derby milanais sera arbitré par Guida, de Torre Annunziata, pour sa cinquième désignation lors d’un derby de la ville (2 victoires de l’AC Milan, 2 de l’Inter et un match nul). Sozza, de Seregno, arbitrera quant à lui Juventus-Napoli pour la deuxième fois (la précédente rencontre s’était achevée sur un nul 1-1).

Voici l’ensemble des désignations.