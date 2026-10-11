Serie A, 6e journée

Como-Roma

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Le choc est servi à l’heure du déjeuner, ce dimanche. À 12 h 30, le Como de Cesc Fabregas reçoit au Senigallia la Roma de Gian Piero Gasperini, dans un match comptant pour la sixième journée de Serie A, au retour de la trêve internationale, entre deux maîtres du football du championnat et entre les deux équipes qui semblent plus que toutes les autres candidates pour devenir l’anti-Inter : les Larians restent toutefois sur une lourde défaite à Frosinone, après trois victoires et un nul, et se trouvent à 6 points du sommet et à 3 points précisément des Giallorossi, qui ont fait match nul 2-2 contre l’Inter avant la trêve et peuvent les rejoindre au classement avec trois points, mais qui n’ont récolté que des défaites à Côme lors des deux dernières saisons. Match dans le match également entre Nico Paz et Donyell Malen, déjà à six buts cette saison.







