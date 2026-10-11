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Malen Roma FiorentinaGetty Images
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Serie A, Côme-Roma EN DIRECT

Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

Suivez avec nous EN DIRECT la troisième journée de Serie A.

Serie A, 6e journée

Como-Roma

Buteurs :



Le choc est servi à l’heure du déjeuner, ce dimanche. À 12 h 30, le Como de Cesc Fabregas reçoit au Senigallia la Roma de Gian Piero Gasperini, dans un match comptant pour la sixième journée de Serie A, au retour de la trêve internationale, entre deux maîtres du football du championnat et entre les deux équipes qui semblent plus que toutes les autres candidates pour devenir l’anti-Inter : les Larians restent toutefois sur une lourde défaite à Frosinone, après trois victoires et un nul, et se trouvent à 6 points du sommet et à 3 points précisément des Giallorossi, qui ont fait match nul 2-2 contre l’Inter avant la trêve et peuvent les rejoindre au classement avec trois points, mais qui n’ont récolté que des défaites à Côme lors des deux dernières saisons. Match dans le match également entre Nico Paz et Donyell Malen, déjà à six buts cette saison.



  • Les buts et les temps forts

  • La feuille de match

    Como-Roma

    Buteurs :

    COMO (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Ramón, Chalobah, Kaiki ; Perrone, Da Cunha ; Caqueret, Paz, Diao ; Douvikas. Entraîneur : Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1) : Gollini ; Mancini, Ndicka, Hermoso ; Wesley, De Roon, Koné, Molina ; Pellegrini, Dybala ; Malen. Entraîneur : Gasperini.


    Avertis :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Fabbri

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