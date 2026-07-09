En interne, Bischof est désigné comme le successeur direct de Goretzka et doit endosser le rôle de troisième milieu de terrain central. Le staff technique attend de lui la même flexibilité tactique qui faisait la force de Guerreiro.

À terme, il est censé endosser un rôle de joker défensif capable de dépanner aussi bien à gauche de la défense qu’en attaque en cas d’effectif réduit. Grâce à ce profil complet, l’international espoir comble les départs de deux pros et s’assure un temps de jeu conséquent.